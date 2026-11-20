La fotografía ha dejado de ser únicamente una forma de documentar el mundo para convertirse en una expresión artística, un objeto de colección y una herramienta para construir narrativas visuales. Esa mirada estuvo presente en Paris Photo 2026, la feria internacional que regresó al Grand Palais del 12 al 15 de noviembre, en París, para celebrar su 29.ª edición y conmemorar los 200 años de la fotografía.

Con galerías, artistas, editoriales, coleccionistas e instituciones reunidos bajo la emblemática estructura de cristal del Grand Palais, el encuentro ofreció un recorrido por la evolución de la imagen, desde sus procesos históricos hasta las exploraciones contemporáneas y digitales. La edición de este año propuso una conversación entre pasado y presente, en un momento en el que la fotografía convive con la inmediatez de las redes sociales, la inteligencia artificial y nuevas formas de creación visual.

Dos siglos de fotografía en el Grand Palais

El bicentenario de la fotografía fue uno de los ejes centrales de Paris Photo 2026. La feria exploró la historia y transformación de este medio a través de diferentes propuestas curatoriales, que conectaron imágenes históricas con nuevas perspectivas artísticas.

Su programación se articuló en distintos sectores, entre ellos Main, Prismes, Voices, Digital, Emergence y Book, que permitieron acercarse a distintas formas de entender la fotografía, desde las piezas de archivo y las prácticas experimentales hasta las nuevas generaciones de artistas y la cultura del fotolibro.

La selección también puso sobre la mesa una reflexión sobre el valor de las imágenes en una sociedad que las produce y consume constantemente. Más allá de la técnica, la fotografía continúa siendo una herramienta para preservar la memoria, cuestionar la realidad y construir nuevas narrativas.

La fotografía contemporánea y el universo del lujo

En Paris Photo, la relación entre fotografía, cultura, viajes y lujo también encontró un espacio. Grandes maisons y firmas vinculadas con el universo creativo aprovecharon el encuentro para presentar proyectos que trascienden sus productos y conectan con el arte, la cultura y la sensibilidad visual.

Louis Vuitton participó con una librería efímera dedicada a sus publicaciones, mientras Belmond presentó Travel Through Another Lens, una propuesta que explora la fotografía como una forma de reinterpretar los destinos y sus historias. Por su parte, Maison Ruinart formó parte del programa cultural con Le Vrai du Faux, una iniciativa vinculada con su premio de fotografía de 2026.

Estas colaboraciones reflejan cómo las marcas de lujo han incorporado el arte y la fotografía a sus universos creativos, construyendo experiencias culturales que conectan con el coleccionismo, la estética y distintas formas de expresión artística.

México presente en Paris Photo 2026 con Belmond y Jack Davison

La Riviera Maya también formó parte de la conversación artística a través de Maroma, el hotel de Belmond ubicado en el Caribe mexicano. En colaboración con el fotógrafo británico Jack Davison, la firma presentó una propuesta visual que explora la identidad cultural, los paisajes y las tradiciones de la región.

Como parte de As Seen By, una iniciativa que invita a artistas visuales a reinterpretar distintos destinos desde su perspectiva creativa, Davison encontró inspiración en la herencia maya, los oficios artesanales y la riqueza natural de Maroma.

La exposición reunió fotografías en blanco y negro, grabados y exploraciones visuales que se alejaron de la representación turística convencional para ofrecer una mirada más íntima del destino. A través de su lenguaje artístico, el fotógrafo abordó elementos que forman parte de la identidad de la Riviera Maya, convirtiendo el paisaje y sus tradiciones en protagonistas de una narrativa visual.

La participación de Belmond en Paris Photo también pone de manifiesto el vínculo cada vez más estrecho entre la hospitalidad de lujo y el arte contemporáneo, donde los destinos se convierten en fuentes de inspiración para proyectos creativos que dialogan con la cultura y el patrimonio.

El futuro de la imagen

Paris Photo 2026 recordó que, incluso después de dos siglos, la fotografía continúa transformándose. En un contexto dominado por las pantallas, la producción constante de imágenes y las nuevas tecnologías, su valor también reside en la capacidad de detener el tiempo, generar conversaciones y ofrecer una perspectiva distinta de aquello que nos rodea.

Entre archivos históricos, experimentación digital, proyectos editoriales y colaboraciones con firmas de lujo, la feria reafirmó la fotografía como una de las expresiones artísticas más relevantes de nuestro tiempo.