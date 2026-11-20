El 1 de diciembre suele marcar el comienzo de la temporada navideña en muchos hogares, pero no existe una fecha universal para colocar el árbol de Navidad. Mientras algunas familias esperan hasta el primer fin de semana de diciembre, otras prefieren adelantar la decoración para disfrutar durante más tiempo de las luces, los adornos y el ambiente festivo. La elección también depende de las tradiciones religiosas, las costumbres familiares y el tipo de árbol que se utilice.

En 2026, el calendario ofrece una referencia práctica: el primer domingo de Adviento será el 29 de noviembre, una fecha especialmente significativa para quienes siguen la tradición cristiana. Sin embargo, también existen otras fechas populares que vale la pena considerar antes de sacar las cajas de decoración.

¿Cuál es la fecha tradicional para poner el árbol de Navidad?

Una de las referencias más conocidas es el primer domingo de Adviento, que marca el inicio del periodo de preparación para la Navidad dentro del calendario cristiano. En 2026 corresponde al 29 de noviembre.

Esta tradición convierte el montaje del árbol en parte de un ritual familiar que anticipa la celebración del nacimiento de Jesús. Para muchas personas, colocar las luces y los adornos durante ese fin de semana representa el inicio oficial de las fiestas.

Otra fecha habitual es el 1 de diciembre. Su popularidad también se relaciona con el comienzo del calendario de Adviento y con la costumbre de iniciar el mes con la decoración navideña completa.

¿Por qué algunas personas esperan hasta el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, es otra fecha tradicional para colocar el árbol de Navidad en distintos países de tradición católica, especialmente en Italia y algunas regiones de Europa.

Esta costumbre tiene un significado religioso y cultural. Para muchas familias, la fecha representa el momento adecuado para comenzar formalmente la decoración de sus hogares.

En México no existe una regla que obligue a esperar hasta ese día. Las tradiciones varían entre familias y regiones, por lo que colocar el árbol a finales de noviembre o durante los primeros días de diciembre también resulta habitual.

¿Cuál es la fecha tradicional para poner el árbol de Navidad? Pexels

¿Cuándo poner el árbol si es natural?

Si eliges un árbol natural, debes considerar su conservación. A diferencia de los modelos artificiales, un pino natural necesita cuidados específicos para mantener sus agujas y evitar que se reseque demasiado pronto.

Lo recomendable es comprarlo lo más cerca posible de la fecha en que planeas decorarlo y mantener su base en un soporte con depósito de agua. También conviene alejarlo de radiadores, chimeneas, calefactores y otras fuentes de calor.

Un árbol natural bien hidratado puede conservarse durante varias semanas, aunque su duración depende de la especie, el estado en el que se encontraba al comprarlo y las condiciones de la habitación.

¿Hasta cuándo se debe dejar el árbol de Navidad?

La tradición cristiana señala el 6 de enero, Día de Reyes, como una de las fechas más populares para retirar la decoración navideña. Esta celebración recuerda la llegada de los Reyes Magos a Belén y marca el cierre de las festividades para muchas familias.

Otra referencia es el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que coincide con el cierre tradicional del ciclo navideño en algunas comunidades. Sin embargo, no existe una obligación de mantener el árbol hasta entonces.

¿Hasta cuándo se debe dejar el árbol de Navidad? Pexels

Cómo elegir el mejor momento para decorar tu casa

Si quieres disfrutar de la decoración durante varias semanas, el último fin de semana de noviembre es una buena alternativa. En cambio, si prefieres seguir el calendario de Adviento, el 29 de noviembre de 2026 ofrece una fecha especial para comenzar.

También puedes organizar la decoración por etapas: primero colocar el árbol y las luces, después incorporar los adornos y finalmente añadir los detalles de la mesa y el resto de la casa.

La Navidad no necesita comenzar el mismo día para todos. Elegir cuándo poner el árbol también significa decidir cuándo quieres abrir espacio para esos pequeños rituales que convierten una casa en un lugar de celebración.