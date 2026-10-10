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Deep French: así se lleva en las manos el regreso de la manicura francesa de los años 2000

Descubre cómo llevar la manicura francesa de los años 2000 con puntas gruesas, colores de otoño y diseños elegantes inspirados en las tendencias de uñas de 2026.

Octubre 10, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Kylie Jenner también ha llevado las Deep French, con puntas blancas gruesas sobre una base nude translúcida, en una manicura creada por su manicurista Zola Ganzorigt.

Foto: Ig @kyliejenner

Las Deep French son la nueva versión de la manicura francesa que recupera uno de los diseños más representativos de los años 2000. A diferencia de la francesa tradicional, esta tendencia se distingue por sus puntas más gruesas, que contrastan con una base nude o rosa translúcida. Del blanco clásico a los tonos borgoña, verde lima y los acabados cromados, las Deep French reinventan esta manicura con propuestas que combinan nostalgia y modernidad. Estas son las ideas de uñas que inspiran su regreso en otoño 2026.

1. Deep French en tonos contrastantes

Esta versión de la manicura francesa combina puntas en borgoña, azul, verde oscuro y amarillo mantequilla sobre una base nude translúcida. El contraste entre los colores y el acabado brillante renueva el diseño clásico con una propuesta divertida y contemporánea.

2. Deep French en vainilla

Las puntas gruesas en tono vainilla destacan sobre una base rosa translúcida que deja ver el color natural de la uña. La forma almendrada y el acabado brillante aportan un toque delicado y sofisticado a esta manicura francesa inspirada en los años 2000.

3. Deep French en verde lima

El verde lima protagoniza esta manicura francesa, que combina puntas vibrantes con una base nude de acabado brillante. La forma almendrada alarga visualmente los dedos, mientras que el contraste de color aporta una estética moderna y atrevida.

4. Deep French multicolor

Esta propuesta reinventa la manicura francesa con puntas en azul, borgoña, verde oliva, marrón y blanco, algunas con acabados metalizados e iridiscentes. La combinación de tonos y texturas convierte las puntas en el centro de atención del diseño.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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