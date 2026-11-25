Por María José Guzmán
Fotografías de Alejandro Salinas
Fashion styling de Rodrigo Alcántara
Comenzaste tu carrera muy joven y has transitado por televisión, cine, teatro. En retrospectiva, ¿qué ha cambiado más en ti?
Todo ha cambiado en este trayecto. Todo. La verdad es que empecé queriendo ser actor desde el lado de la fama. Y sin duda todos estos años han servido para enamorarme de mi trabajo, de tenerle más cariño y respeto. A veces me dicen que ya me estoy haciendo adulto. Y ¡claro que sí! Tengo 36 años, pero me llama mucho la atención lo bien que me siento personalmente. Batallé mucho tiempo cuando era más joven, con la ansiedad y la depresión. Pero ya son muchos años que estoy bastante bien y eso lo agradezco. Eso ha cambiado también y tiene que ver con mi forma de ver la vida y de valorar las cosas que tengo.
En Quebranto, interpretaste a Leo, un personaje marcado por un pasado bastante complejo. ¿Qué fue lo más desafiante de darle vida y qué descubriste sobre ti mismo al hacerlo?
Lo más desafiante tenía que ver con que era un personaje que nunca sonreía. Y es un recurso que yo como actor uso mucho en mi vida también. Esa fue una de las cosas que más me costó proponérmelo y cumplirlo en cada una de las escenas. Que no iba a sonreír. También descubrí, no solamente con ese personaje, sino durante esa época, a confiar en mi trabajo y a sentirme más seguro de lo que podía lograr como actor.
En Zumbido, cortometraje dirigido por Kate del Castillo, exploras un personaje de gran intensidad emocional. ¿Qué significa ahora para ti esta experiencia y cómo se relaciona esto con tu deseo de hacer cine o proyectos más arriesgados?
Justo de dos años para acá traigo mucho en la mente trabajar con gente que me nutra y que disfrute su trabajo, más que otra cosa. Este proyecto sin duda llegó por eso, porque el universo me escuchó. Fue un proyecto disfrutable, tanto por lo que compartí con Ana Sofía Gatica, como con Kate del Castillo, quien es muy profesional y me encantan su energía y su ímpetu. Mi personaje fue difícil de abordar. Vivimos momentos tensos durante la grabación, porque es una historia bien oscura. Justo la acabo de ver hace poco, se la puse a unos amigos en una cena. Acabó y todos se quedaron en silencio, sin poder decir nada. Me gusta saber que la idea de alguien y el trabajo de muchas personas puede hacer sentir tantas cosas a la gente.
Hablemos de teatro. En Manual básico de la lengua de señas para romper corazones asumiste el reto de aprender lenguaje de señas mexicano. ¿Cómo transformó esta experiencia tu manera de comunicarte, de escuchar y de conectar?
Me cambió totalmente la vida. O sea, sin necesariamente haber aprendido toda la lengua de señas, porque me falta muchísimo por aprender. Pero fue muy contrastante la primera vez que conocí a mis compañeros. Había tres personas sordas en el elenco; al saludarlos era raro ya no saber qué más decirles, ni cómo interactuar. Y con el tiempo eso fue cambiando, y al final ya lograba hasta chismear con ellos. También fue otra de las cosas que me ha hecho decir: sí puedo. Es curioso, porque cuando llegan las oportunidades, no me detengo a pensar y digo: sí, claro, voy. Y ya en el proceso, pues obviamente hay momentos de duda, de sufrimiento, de decir: no lo voy a lograr. Pero es bien bonito demostrarse que sí se puede. Entonces, este también fue un personaje muy satisfactorio y una gran experiencia de vida.
Has utilizado tu voz para hablar de inclusión, diversidad y bienestar emocional. ¿Qué causas sociales te mueven más en este momento y cómo crees que tu trabajo como actor pueda contribuir a generar conversaciones importantes respecto a estos temas?
Me interesa mucho el tema de la salud mental, porque fue algo que sin duda me afectó, que creía que iba a perder la batalla, la verdad. Es algo de lo que poco se hablaba. Ahí sí creo que las cosas han cambiado mucho. Me costó mucho en mi vida estar bien, ser feliz, valorar lo que tengo, valorar a mi familia y a mi pareja. Vivimos en un mundo donde es muy fácil engancharnos con lo negativo. Entonces me interesa ayudar a la gente a encontrar el camino de ser felices, porque a eso venimos.
A lo largo de tu carrera también has tenido que reinventarte y asumir nuevos desafíos. ¿Cuál crees que ha sido la decisión más valiente profesional o personalmente que tuviste que asumir y que te enseñó a tener más confianza en ti mismo?
Han sido varias. La primera que me viene a la mente fue una que, curiosamente, ocurrió en el peor momento en el que yo he estado en mi vida –aunque al proyecto le fue increíble–. Fue mientras hacía Yo soy Franky, en Colombia. Me la estaba pasando muy mal, quería regresar a México, extrañaba a mi familia, a mis amigos. Y recuerdo mucho un día despidiéndome en el aeropuerto. Pero cada día me levantaba a grabar ese proyecto, porque aunque yo estuviera deprimido, siempre iba a trabajar mis 12 horas diarias. Eso me hace pensar mucho en el compromiso que tengo con lo que hago. Otra decisión, creo que la estoy viviendo hoy en día: valoro tanto mi trabajo, el tiempo y todo lo que involucra, que si algo no me mueve o no me motiva, mejor digo que no. Es algo que tiene poco tiempo de que lo estoy implementando, pero confío en que eso también va a abrir puertas en otros lugares.
¿Qué significado le das al tiempo y cómo lo valoras?
Se pasa volando. A veces me siento como un viejito por decirle a la gente que aproveche, que disfrute y que sea feliz. Porque el tiempo es lo único y lo más valioso que tenemos.
Si pudieras imaginar el próximo capítulo de tu vida, sin limitaciones ni expectativas externas, ¿qué huella quieres dejar y cuál es un sueño que todavía persigues?
Tengo todavía muchos sueños por cumplir. Me encantaría salir de México, ir a lo mejor a España a trabajar en algún proyecto allá, con los Javis, directores que admiro muchísimo, y que además me gustan siempre los temas que tocan. Tengo otro sueño que también tiene que ver con cómo disfrutar la vida y los espacios naturales: quiero construir una especie de hotelito en un pueblo en Morelos. Ya tengo ahí el terreno, que además tiene un árbol hermoso, como de ocho metros. Quiero que todo sea sustentable. Respecto a la huella que quiero dejar, me he vuelto menos ambicioso con eso. Para mí la única huella que deseo dejar son los buenos momentos con las personas. Poder bailar más con mi gente, abrazar más a mis papás. Y ya, con eso me iría feliz.
Editora en jefe y entrevista: @majoguzman
Fotografía: @alexsalinasg
Fashion styling: @rodrigoaalcantara
Maquillaje: @santanamakeup_
Peinado: @gustavo.villaro
Asistente de fotografía: @albertogalicia_g
Film maker: @danielguevarafilmmaker
Asistente de film maker: Adrián Rivas
PR: @alam_gutmej @osoramah @prensa_danna
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Editor de arte: @eloriginaldaro