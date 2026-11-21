Hay personajes que llegan para cuestionar nuestras propias certezas. Para Karla Farfán, interpretar a Karina en La ley de Alicia significó acercarse a una mujer cuyas decisiones no siempre comprendía y descubrir que, detrás de ellas, existía una historia marcada por la pérdida, la maternidad y una vulnerabilidad difícil de juzgar desde fuera.

Después de 13 años frente a las cámaras, Karla vive un momento en el que sus prioridades han cambiado. La estabilidad emocional, su relación con Tony, su futuro esposo, y una mirada más consciente sobre la belleza forman parte de una etapa en la que también busca ampliar sus posibilidades como actriz.

Entre nuevos proyectos, como Otra mujer sin filtro, y su interés por explorar personajes alejados de su propia personalidad, Farfán conversa con Harper’s Bazaar México sobre las mujeres que interpreta y aquella en la que se ha convertido.

La oportunidad de participar en La ley de Alicia, adaptación de la serie estadounidense The Good Wife, despertó el interés de Karla desde el primer momento. El elenco, particularmente la presencia de Fernanda Castillo como protagonista, fue uno de los principales motivos de su entusiasmo.

Sin embargo, el verdadero desafío apareció cuando comenzó a comprender a Karina, una mujer joven que enfrenta la muerte de su pareja mientras intenta continuar con la crianza de su hijo.

“Hubo decisiones suyas que, como Karla, me incomodaron. Mi trabajo como actriz era acercarme a ella con curiosidad, entender todo lo que estaba atravesando y darle espacio para ser quien era, incluso en los momentos en que me costaba comprenderla”.

El personaje la llevó a reflexionar sobre las expectativas que recaen sobre las mujeres, especialmente cuando son madres. Karina intenta encontrar su propio camino después de una pérdida devastadora, pero algunas de sus decisiones terminan afectando a su hijo.

“También me hizo pensar en lo rápido y lo duro que juzgamos a una mamá cuando se equivoca. Desde fuera es muy fácil decir qué tendría que haber hecho”.

Para Farfán, interpretar a Karina implicó reconocer que la maternidad no elimina los deseos individuales ni la necesidad de disfrutar la vida, aunque tampoco desaparece la responsabilidad de cuidar a alguien más.

“Creo que su juventud, su libertad y sus ganas de disfrutar la vida pueden convivir con la maternidad”.

Esa contradicción es precisamente lo que le interesa de los personajes que interpreta actualmente: mujeres que se equivocan, que toman decisiones incómodas y que no siempre responden a lo que los demás esperan de ellas.

Con más de una década de trayectoria, Karla ha aprendido a valorar los proyectos que la obligan a abandonar su propia perspectiva.

“Hoy me interesan los proyectos que me retan como actriz y me obligan a entender cómo piensa alguien que tomaría decisiones muy distintas a las mías”.

Su participación en Otra mujer sin filtro forma parte de esa búsqueda. Cambiar de registro y acercarse a personajes con personalidades diferentes le permite mantener viva la curiosidad que la llevó a dedicarse a la actuación.

Aunque reconoce que la comedia ocupa un lugar especial en su carrera, también quiere que el público conozca su capacidad para desarrollar historias dramáticas.

“Sé que soy buena en comedia. La amo y quiero seguir haciéndola siempre. También sé lo que puedo hacer en el drama, y me gustaría que el público lo descubriera con Karina”.

Para ella, la madurez ha traído nuevas posibilidades interpretativas. Hoy puede acercarse a mujeres de distintas edades y circunstancias con una comprensión que ha cambiado junto con su propia vida.

Fuera de los sets, Karla disfruta una vida mucho más tranquila. Se describe como una mujer hogareña, cercana a su familia y entusiasmada por construir nuevas costumbres junto a Tony, con quien está próxima a casarse.

“Tony, mi futuro esposo, es mi ancla. Con él vuelvo a una vida que me encanta. Disfruto mucho meterme en la piel de un personaje, y me hace muy feliz regresar a la vida que estamos construyendo juntos”.

La actriz reconoce que interpretar personajes emocionalmente complejos exige encontrar espacios para recuperarse. El ejercicio, la terapia y el descanso son parte de sus hábitos para mantener ese equilibrio.

Después de proyectos particularmente intensos, procura tomarse unos días antes de volver a su rutina.

Con el tiempo, también ha aprendido a valorar la estabilidad económica y emocional. Tener una vida personal que disfruta le permite involucrarse profundamente en su trabajo sin perder de vista sus propias prioridades.

Para Karla Farfán, la moda ha adquirido un lugar cada vez más interesante en su vida. Le gusta experimentar con prendas y descubrir cómo la ropa puede modificar su manera de sentirse, moverse y proyectarse.

Esa curiosidad también se ha trasladado a su trabajo como actriz.

“Cada vez disfruto más hablar con el equipo de vestuario y, cuando se da la oportunidad, con dirección o producción, sobre lo que imagino que usaría esa mujer y por qué”.

“Al final, la ropa también cuenta cómo piensa un personaje, qué le importa y cómo quiere que la vean. A veces una prenda te ayuda a entender algo de ella que todavía no habías identificado en el guion”.

Para ella, el vestuario es una herramienta que permite descubrir aspectos de un personaje que no siempre resultan evidentes durante la lectura del guion.

Su relación con la moda parte de esa libertad para experimentar, sin necesidad de responder a una imagen fija. Una prenda puede revelar seguridad, incomodidad o una faceta inesperada de quien la lleva.

Trabajar en una industria donde la apariencia ocupa un lugar importante ha llevado a Karla a replantear su relación con la belleza.

Con los años, ha comenzado a valorar más la naturalidad y los hábitos que puede mantener a largo plazo. La alimentación, el ejercicio y una rutina de cuidado de la piel forman parte de esa manera de cuidarse.

Su postura frente a los procedimientos estéticos también es abierta. No descarta recurrir al bótox o a una cirugía, pero considera que son decisiones individuales que deben tomarse en el momento adecuado para cada persona.

Lo que sí le preocupa es la presión por alcanzar una apariencia perfecta, especialmente ante el crecimiento de las imágenes creadas mediante inteligencia artificial.

“Ya existe mucha presión por alcanzar cierta idea de perfección, y con las imágenes generadas por inteligencia artificial esa idea puede volverse todavía más difícil de alcanzar”.

Frente a esos estándares, la actriz prefiere apreciar los rasgos que distinguen a cada persona.

“A mí cada vez me gusta más lo que hace que una cara o un cuerpo sean únicos. Quiero envejecer bien, con dignidad, y seguir reconociéndome en el espejo”.

Es una reflexión que también acompaña su evolución profesional. Mientras la industria suele imponer expectativas sobre la edad y la apariencia femenina, Karla encuentra nuevas posibilidades en los cambios que llegan con el tiempo.

Karla Farfán reconoce que su carrera está creciendo al mismo ritmo que su vida personal. Hoy encuentra satisfacción en la tranquilidad de su hogar, en los planes que comparte con Tony y en la posibilidad de interpretar mujeres que la obligan a mirar más allá de sus propias experiencias.

Con La ley de Alicia, espera que el público descubra una faceta dramática que le ha exigido comprender el dolor y las contradicciones de su personaje sin juzgarlo.

“Me entusiasma que quienes ya me han visto hacer reír puedan verme contar una historia así, con toda la verdad que pide”.

A sus 13 años de trayectoria, Karla conserva una curiosidad muy concreta: entender por qué otras personas sienten, piensan y deciden de maneras distintas a las suyas. Y mientras continúa explorando esas historias frente a las cámaras, fuera de ellas disfruta la estabilidad de una vida que ha elegido construir a su manera.