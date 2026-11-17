El encaje adquiere movimiento, la sastrería masculina encuentra una expresión más delicada y el denim se convierte en protagonista de estilismos que trascienden lo cotidiano. Para nuestro especial de octubre presentamos a Mellanie Guzmán en un editorial de moda que recorre algunos de los códigos más interesantes de la colección Fall-Winter de Fendi.

Fotografiada en blanco y negro y color por el talentoso fotógrafo mexicano, Alex Salinas, la modelo interpreta una propuesta que juega con las proporciones, las texturas y los contrastes. Los vestidos fluidos de encaje conviven con trajes de siluetas amplias, conjuntos de mezclilla y accesorios que aportan carácter a cada estilismo. Entre ellos destaca el bolso Baguette, uno de los diseños emblemáticos de la casa italiana.

Vestidos de encaje: movimiento y transparencias

Los vestidos de encaje protagonizan una de las secuencias más delicadas del editorial. Las aplicaciones florales, las transparencias y las siluetas largas construyen una estética romántica que cobra fuerza a través del movimiento de los tejidos. Los detalles lenceros aportan una dimensión más sensual, mientras que los accesorios estructurados equilibran la ligereza de las prendas.

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Sastrería masculina con una nueva actitud

Los trajes negros de líneas amplias llevan los códigos del menswear a una interpretación más relajada. Blazers de hombros definidos y pantalones de caída recta adquieren otra personalidad cuando se combinan con prendas de inspiración lencera y cuellos contrastantes. El resultado demuestra cómo la sastrería puede conservar su estructura sin renunciar a una expresión más femenina.

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Denim de pies a cabeza

Los conjuntos de mezclilla también encuentran su lugar en esta historia de estilo. Camisas y pantalones denim forman una combinación coordinada que gana sofisticación mediante cortes relajados y accesorios de lujo. Una propuesta que recupera el carácter funcional de este tejido y lo incorpora a una propuesta con una intención más definida.

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

El bolso Baguette y los accesorios que transforman un look

El bolso Baguette ocupa un lugar especial en el editorial. Desde las versiones con el emblemático monograma FF hasta los acabados de inspiración animal print, el accesorio demuestra su versatilidad frente a distintas propuestas de vestuario. Su silueta reconocible acompaña tanto los estilismos de sastrería como las prendas más delicadas.

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Con Mellanie Guzmán como protagonista, el especial de octubre de Harper’s Bazaar En español celebra la diversidad de códigos que conviven en la colección Fall-Winter de Fendi. Una selección de looks donde el encaje, el denim y la sastrería encuentran nuevas combinaciones, mientras los accesorios aportan ese carácter distintivo que puede transformar por completo un atuendo.

Mellanie Guzmán protagoniza un editorial de moda con los looks Fall-Winter de Fendi Fotografía: Alex Salinas

Stylist: Alo Murillo

Modelo: @mellanieguzman para @quetarojas

Fotografías: @alexsalinasg

Fashion styling: @alo_murillo_

Maquillaje en exterior: @juanperaltamakeup

Maquillaje en set: @santanamakeup_

Peinado: @gustavo.villaro

Asistente de fotografía: @albertogalicia_g

Locación: @deotraespeciestudio

Looks: @fendi

Agradecimientos: @santiago.baravalle y @julianguardia_

Editora en jefe: @majoguzman