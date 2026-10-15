FENDI recupera el bolso Croissant de 1999 con nuevas versiones para Cruise 2027

El bolso Croissant de FENDI vuelve a ocupar un lugar en la conversación de accesorios con una colección que transforma su silueta de medialuna a través de texturas, bordados y acabados contrastantes. Para Cruise 2027, Maria Grazia Chiuri propone nuevas interpretaciones de un diseño presentado originalmente en la pasarela Otoño/Invierno 1999-2000, con versiones que van del brillo de las paillettes a los motivos animalier con flecos y la piel craquelada.

El bolso Croissant de FENDI y su historia desde 1999

El Croissant apareció por primera vez en la pasarela de FENDI durante la temporada Otoño/Invierno 1999-2000. Su nombre alude a la forma curva que recuerda al conocido pan francés, una silueta que permite llevarlo bajo el brazo y que le otorga una presencia distinta a la de los bolsos estructurados.

El diseño comparte códigos con el Baguette, uno de los accesorios más reconocibles de la casa italiana, aunque desarrolla una identidad propia a través de su forma de medialuna y su actitud desenfadada. Esa relación con el archivo de FENDI permite entender su regreso como una actualización de un diseño existente, no como la creación de una silueta completamente nueva.

En los bolsos de lujo, recuperar un modelo anterior ofrece una oportunidad para conectar distintas generaciones de consumidores. Quienes conocen la historia de la firma encuentran referencias familiares; quienes se acercan por primera vez pueden reconocer una forma que conserva su personalidad sin depender de una temporada específica.

El bolso Croissant de FENDI y su historia desde 1999 Cortesía

Paillettes, animalier y jacquard: las nuevas versiones para Cruise 2027

Maria Grazia Chiuri amplía las posibilidades del Croissant mediante una selección de materiales y acabados que modifica su expresión visual. Entre las propuestas figuran bordados de paillettes, motivos animalier acompañados de flecos, piel craquelada con un acabado resplandeciente y el jacquard FF Zucca, uno de los códigos gráficos asociados con FENDI.

Cada tratamiento modifica la relación del bolso con el resto del vestuario. Las paillettes aportan brillo y funcionan en estilismos nocturnos; el animalier introduce un carácter más expresivo, mientras que la piel craquelada ofrece una textura que destaca sin recurrir necesariamente a un estampado. El jacquard FF Zucca, por su parte, conecta la nueva selección con la identidad visual de la casa.

Esta variedad también cambia la manera de entender un mismo accesorio. La forma permanece reconocible, pero el material y los detalles permiten llevarla hacia registros distintos, desde una propuesta más discreta hasta otra con mayor presencia.

Paillettes, animalier y jacquard: las nuevas versiones para Cruise 2027 Cortesía

Los detalles que definen el diseño del Croissant

La nueva colección conserva los elementos que identifican al bolso: la silueta curva, el cierre con solapa FF y las hebillas laterales. La correa ajustable permite modificar su colocación y adaptar el accesorio a diferentes momentos del día.

La proporción también resulta importante. Su forma de medialuna genera una línea visual distinta a la de los bolsos rectangulares, mientras que la posibilidad de llevarlo bajo el brazo mantiene una relación cercana con el cuerpo. Los acabados decorativos añaden variaciones sin desplazar el contorno como elemento central del diseño.

Los detalles que definen el diseño del Croissant Cortesía

Cuándo estará disponible el nuevo bolso Croissant de FENDI

El Croissant de FENDI para Cruise 2027 estará disponible en preventa en la tienda en línea de la firma a partir del 16 de octubre de 2026. Su llegada a las boutiques FENDI de todo el mundo está prevista para el 22 de octubre del mismo año.