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Moda

House of Margo lleva lo mejor del diseño mexicano a París

El diseño mexicano llega a París para proyectar nuevas voces creativas y mostrar la diversidad de propuestas que enriquecen la escena independiente del país

Octubre 14, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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House of Margo lleva lo mejor del diseño mexicano a París

Cortesía

House of Margo presentará una selección de marcas mexicanas en París del 20 al 25 de octubre de 2026. El proyecto fundado por Eliani Camargo instalará un espacio temporal en el número 21 de la rue Debelleyme, donde reunirá propuestas de moda, piezas vintage y arte contemporáneo.
La iniciativa coincide con la semana de Art Basel Paris y marca el traslado temporal de House of Margo de Ciudad de México a la capital francesa. La selección reúne firmas de distintas disciplinas y etapas creativas, con el objetivo de presentar propuestas mexicanas fuera de su contexto habitual.

House of Margo presenta su selección en París

Fundado por Eliani Camargo, House of Margo reúne piezas de luxury fashion, rare vintage y arte contemporáneo. Su propuesta se basa en una curaduría que integra distintas firmas y objetos en un mismo espacio.
Para su edición parisina, el proyecto trasladará esta selección a la rue Debelleyme, en una iniciativa que tendrá lugar durante seis días. El pop-up parisino inaugura una nueva etapa para House of Margo, que lleva su propuesta de Ciudad de México a otra ciudad.

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Las marcas mexicanas que participarán en el pop-up

La selección anunciada incluye Resort, Casa Jaguar Swim, Da.228, Nefelibata Estudio, Frank Zapata, Kmy Kmy, Minena, Nin Studio, PPAAYYSS, Elde Archive, Sinombre, Bolena, Springtime Wishes, Agua, Tracy Reuss, Cruzada, La Santa, Banzo, OD Beauty y Cruda.
Las firmas participantes abarcan distintas propuestas de moda, diseño y belleza por lo que la selección reúne tanto marcas consolidadas como nuevas voces creativas y representativas de México. Todas formarán parte de esta edición de House of Margo en París.

El proyecto de Eliani Camargo

House of Margo nació como un espacio dedicado a reunir piezas por su historia y singularidad. Su selección combina moda de lujo, prendas vintage y arte contemporáneo, categorías que conforman la identidad del proyecto.
La edición de París trasladará esa propuesta a una ubicación internacional durante la semana de Art Basel Paris. La organización no ha detallado si el pop-up dará lugar a futuras aperturas en otras ciudades ni ha anunciado planes de expansión posteriores al evento.

Fechas, horario y ubicación de House of Margo Paris

El pop-up estará abierto del 20 al 25 de octubre de 2026, de 10:00 a 19:00 horas, en la siguiente dirección: House of Margo Paris Pop-Up ubicado en 21 rue Debelleyme, París, Francia.
Con esta edición, House of Margo llevará a París una selección de firmas mexicanas de moda, diseño y belleza durante seis días. La iniciativa permitirá presentar el trabajo de las marcas participantes en un espacio temporal fuera de Ciudad de México.

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