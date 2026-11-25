En Zicatela, una de las playas más reconocidas de Puerto Escondido, Notto plantea una forma distinta de hospedarse frente al Pacífico, se trata de un hotel boutique de cinco estrellas con apenas diez habitaciones, arquitectura brutalista y una escala que privilegia la privacidad sobre el volumen de huéspedes.

El proyecto parte de la idea de integrar la experiencia hotelera al paisaje sin competir visualmente con él. Su arquitectura de líneas depuradas, materiales naturales y espacios abiertos busca aprovechar la luz y mantener las vistas al océano como parte esencial de cada estancia. El resultado es una propuesta que coloca el diseño y la relación con el entorno en el centro de su identidad.

Diez habitaciones y una experiencia más personal

La dimensión del hotel define buena parte de su carácter. Con diez habitaciones, Notto se aleja del formato de los grandes complejos turísticos y apuesta por un alojamiento de pequeña escala, donde la privacidad y el servicio personalizado tienen mayor protagonismo.

Cada habitación sigue una estética sobria y una distribución pensada para favorecer la entrada de luz natural y las vistas hacia el mar. Los materiales naturales acompañan esa intención, mientras que la arquitectura mantiene una presencia contenida frente al paisaje de Zicatela.

Esta decisión también responde a una expectativa cada vez más visible en el segmento de hospitalidad de lujo: encontrar espacios con identidad propia, donde el tamaño del establecimiento no sea el principal atractivo y la experiencia dependa, en buena medida, de la atención al huésped y de la relación con el destino.

Habitaciones Cortesía

Arquitectura brutalista frente al Pacífico

La arquitectura de Notto toma distancia de los códigos decorativos más habituales de los hoteles de playa. En lugar de recurrir a una estética tropical evidente, el proyecto apuesta por el brutalismo, las líneas limpias y una selección de materiales naturales.

La intención es establecer un diálogo con el entorno de Zicatela. La luz, las vistas y la cercanía del océano participan en la experiencia de los espacios, sin que el diseño busque imponerse sobre ellos. Esa relación entre construcción y paisaje constituye uno de los rasgos centrales de la propuesta.

Arquitectura brutalista frente al Pacífico Cortesía

Acceso directo a la playa y servicios para una estancia sin prisas

La ubicación a pie de playa permite acceder directamente al mar. A esto se suman una piscina exterior, una zona privada de playa y terrazas con vistas al Pacífico, espacios que amplían las posibilidades de disfrutar el exterior sin salir del hotel.

La oferta de alimentos y bebidas complementa las instalaciones. Notto también cuenta con servicio de concierge, recepción disponible las 24 horas y traslados al aeropuerto, servicios que buscan facilitar la estancia desde la llegada hasta la salida.

Más que acumular amenidades, el hotel concentra su propuesta en elementos vinculados con su ubicación: el mar, las terrazas, la privacidad y una arquitectura que mantiene presente el paisaje.

Acceso directo a la playa y servicios para una estancia sin prisas Cortesía

Puerto Escondido y el interés por una hospitalidad con identidad

La llegada de Notto se suma a la evolución de Puerto Escondido como destino de turismo de lujo en México. Zicatela conserva una identidad estrechamente ligada al océano y al entorno costero; el hotel busca incorporarse a ese carácter mediante una propuesta de hospitalidad que evita la escala de los grandes desarrollos.

Su apuesta resulta especialmente interesante por la combinación de tres decisiones: diez habitaciones, arquitectura brutalista y acceso directo a la playa. En conjunto, definen una experiencia que concede más importancia a la relación con el lugar que a la cantidad de instalaciones.