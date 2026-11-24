Por Caleb Torres

Dice Ceci que la niña que empezó cantando canciones de Disney mientras saltaba en los sillones de su abuela, ahí sigue y la acompaña todo el tiempo, en todo lo que hace.

“No la quiero perder de vista, es por eso que, si un proyecto no lo disfruto, es un proyecto que no hago, y eso no es negociable”, nos cuenta al inicio de la entrevista. Suena algo natural para una actriz y cantante que lo mismo hace doblaje, baila y promociona productos para el cuidado de la piel, moda o alta joyería, todo con una congruencia y disciplina que, en un mundo dominado por la inmediatez y las redes sociales, deslumbra, y deslumbra bien. “Soy muy disciplinada, y cuando hago algo, lo doy todo, es por eso que quiero llegar a los 130 años”, nos dice entusiasmada y sin un gramo de arrogancia, incluso cuando enumera lo que hace en cuanto a alimentación, yoga y cuidado de la piel, porque, como dice, “es aún una niña que observa y aprende de todo a su alrededor”.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Camisa y botas, Chanel.

Aretes y anillos, HStern.

Silla, De la Cerda, de Raúl de la Cerda;

exposición colectiva El Oráculo de la Belleza, en Casa

Rosa Polanco.

Arte-objetos,

K’ab Juun.

Sin embargo, reconoce que no todo es trabajo, talento y dedicación (los que la conocemos sabemos que tiene de sobra), y le da cierto lugar a la suerte, pero el esfuerzo, definitivamente, es la base de todo. “Siento que sólo hay tres maneras de trabajar, lo que nutre tu alma, lo que nutre tu cartera y lo que nutre tu curriculum. Casi nunca hay proyectos que cumplen estos tres aspectos, pero se debe buscar un equilibrio, y lograrlo, es un privilegio casi mágico, porque cuando trabajas con mucha disciplina y pasión, todo llega”.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Camisa y falda, Chanel.

Collar, aretes, pulsera y anillo, HStern.

No le molesta que muchos consideren a Wicked como el proyecto que la dio a conocer, pese a una extensa carreraanterior al exitoso musical que prota gonizó junto a Danna, con el que entró al selecto y virtuoso grupo de mujeres en el mundo que han interpretado a Glinda y a Elphaba.

Pero el push de Wicked no fue sólo en su popularidad, también fue personal. “Esta obra llegó para enseñarme que ya no debo tratar de ocultar mi rareza y mi rojez, mi forma de ser; de amar los vestidos con vuelo, el color rosa y la feminidad en exceso”, confiesa.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Saco, top y falda, Chanel.

Aretes, collares y anillos, HStern

Se dio cuenta que ella en realidad era Glinda, el hada, y no Elphaba, la bruja, mientras audicionaba para el personaje verde de la obra. Ceci quiso forzarse a ser oscura y ruda, pero ella no es así, ella tiene magia, fantasía y color, y por eso se quedó con el personaje que no se corrompe, con el que sigue su luz interior. De compartir con talentos como Danna, Cynthia Erivo y Ariana Grande, dice que no se achicó y que, al contrario, se hizo más grande al estar con otras hermanas guardianas de un cuento llamado El mago de Oz.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Camisa y falda, Chanel.

Collar, aretes, pulsera y anillos, HStern.

En un medio en el que la belleza y las redes sociales son más que importantes, Ceci procura elegir proyectos que la reten y ofrecer contenido útil. Por supuesto, no está peleada con los bolsos y los zapatos, le encanta la moda, pero sin ser materialista. “No baso mi valor en lo que uso y tengo. No me gusta el ‘mira lo que poseo o mira cómo me veo’, porque nadie debe sentirse más por tener algo que para los demás es poco accesible”. Y aunque su escenario ideal es cantar y actuar, su abanico de posibilidades abarca también la conducción, la radio, el doblaje, las pasarelas y las fotos. Todo lo que comunique, todo lo que la llene... pero no siempre fue así.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Top y falda, Chanel.

Aretes, collar y anillos, HStern.

Es difícil pensar que alguien que también cocina, toca el piano, hace macramé, da clases de yoga, sabe bordar y hace teatro musical, no sabía que era buena en algo, que era callada y todo le daba pena. “Hasta la fecha me sigo sorprendiendo de lo que he logrado. Siempre me he sentido un poco más pequeña de lo que puedo ser, y creo que viene de mis primeros años, de cuando sufrí bullying y quería pasar desapercibida, pero con el tiempo he aprendido a usar mi voz”, afirma.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Camisa y falda, Chanel.

Aretes y anillo, HStern.

Arte: Mugak, Varon y Vicario, y Raúl de la Cerda; exposición colectiva El Oráculo de la Belleza, en

Casa Rosa Polanco.

Nada mal para alguien que quería ser ginecoobstetra y traer bebés a este mundo, o neurocirujana para cortar cerebros. Todo eso se esfumó a los 15 años, con el teatro, pero lo que permaneció fue su lado de “farmacobióloga empírica”, pues habla con familiaridad de ácidos, tónicos, ácido láctico, acetil ascorbato ferúlico o las niacinamidas. “Leo todas las etiquetas y me llevó súper bien con mis doctores. Amo llegar a mi casa y que me manden cosas. Eso es una bendición que me hace muy feliz, porque además soy muy compartida. Soy muy consciente de que si alguien se moja, hay que salpicar, y si te quiero, te voy a regalar algo para el cuidado de tu piel”, admite.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Top, falda y zapatos, Chanel. Collar, aretes, pulsera y anillo, HStern.

Lo mismo pasa con la moda. Este año en París logró tres desfiles en un día. “Disfruto mucho hacer match con las marcas. Amé todo lo que usé para esta portada, y más porque es para diciembre, para el cierre de año muy importante para mí, con una revista que es un sueño, y con el mejor equipo de ‘avengers’ de México y Latinoamérica”. Ante la complicidad de David Souza, su PR, nos adelanta que en el 2027 la veremos en la película Eternamente bella y que nos dejará disfrutar más de la Ceci popstar y performer, con las que nos ha encantado y promete seguir.

LA MAGIA DE SER Ceci de la Cueva Camisa, Chanel.

Aretes y anillo, HStern.

Maquillaje: Pamela Segura.

Peinado: Ernesto Vargas.

Asistente de fotografía: Alberto Galicia.

Coordinación de moda: Bobby Medinas.

PR Ceci de la Cueva: David Souza.

Fashion film: Txd Estudio.

Video RRSS: Esteban Espinoza.

Coordinación contenido digital: Eurídice Garavito.

Locación: Casa Rosa Polanco.

Agradecimientos: Raúl de la Cerda,

Roxana Badillo y Erasmo Mendoza.

Fotografía: @alexsalinasg

Fashion styling: @rodrigoaalcantara

Entrevista: @calebconb

Maquillaje: @pamseguramua @pametp

Peinado: @ernestovargas_hair

Asistente de fotografía: @albertogalicia_g

Coordinación de moda: @bobbymedinas

PR: @souzadavid

Locación: @casarosa_polanco

Editora web: @ixdaar

Editor de arte: @eloriginaldaro

Agradecimientos especiales: @rauldelacerda_ @roxanabadillov @erassssh

Editora en jefe: @majoguzman