Tiffany & Co. lleva las turquesas y perlas Akoya a su icónica colección HardWear

Tiffany & Co. incorpora turquesas y perlas Akoya a su colección HardWear, reconocible por sus eslabones de oro y sus formas geométricas. Las nueve nuevas creaciones incluyen collares, aretes, pulseras y dijes de oro de 18 quilates que introducen una combinación de azules intensos y blancos nacarados en una línea asociada con la energía urbana de Nueva York.

La propuesta, desarrollada por Nathalie Verdeille, vicepresidenta sénior y directora artística de Joyería y Alta Joyería de la firma, parte de la idea de utilizar las piedras como puntos de color que adquieren otra dimensión al entrar en contacto con el metal y el movimiento. El resultado conecta la identidad contundente de HardWear con una tradición de Tiffany & Co. que concede un lugar central a las gemas de color.

Turquesas y perlas Akoya transforman el diseño de HardWear

Los eslabones de oro de 18 quilates siguen definiendo la estructura de las nuevas piezas, pero ahora conviven con cuentas de turquesa y perlas Akoya. El contraste modifica la percepción de la colección gracias a la geometría metálica que aporta fuerza visual, mientras que las piedras introducen variaciones cromáticas y una textura diferente.

La inspiración también procede del Pop Art y de la intensidad visual de las obras de Andy Warhol. En lugar de utilizar el color como un detalle secundario, Tiffany & Co. lo integra en la composición de cada joya. Las cuentas se alternan con los eslabones y crean una secuencia de formas que cambia según la luz y el movimiento de quien las lleva.

Para Nathalie Verdeille, esta relación entre color y diseño recuerda al puntillismo, una técnica en la que pequeños puntos forman una imagen mediante su interacción. En las nuevas piezas, cada piedra conserva su individualidad, pero contribuye a una composición mayor.

Un collar de archivo inspira las nuevas joyas de Tiffany & Co.

La colección toma como referencia un collar histórico de Tiffany & Co. elaborado con lapislázuli y perlas, que perteneció a Rachel Lambert Mellon, conocida como Bunny Mellon. La pieza sirve como punto de partida para trasladar una combinación clásica de piedras de color y perlas a los códigos más contundentes de HardWear.

Esta reinterpretación establece un diálogo entre el archivo de la Casa y su propuesta actual. En lugar de reproducir el diseño original, Tiffany & Co. retoma la relación entre materiales y la adapta a una colección nacida de un diseño de 1962, inspirado en la energía, la creatividad y el espíritu neoyorquino.

El color forma parte de la historia creativa de la firma desde sus primeras incursiones en la joyería con gemas excepcionales hasta sus piezas de Alta Joyería. Las nuevas incorporaciones prolongan esa tradición desde una perspectiva más gráfica, en la que las piedras participan directamente en la estructura visual de la joya.

Tiffany & Co. lleva las turquesas y perlas Akoya a su icónica colección HardWear Cortesía

Nueve creaciones y un collar convertible de tres formas

Entre las piezas principales destaca un collar de 34 pulgadas, aproximadamente 86 centímetros, acompañado de unos aretes largos a juego. El collar incorpora dos cierres integrados que permiten llevarlo largo, en doble vuelta o como una pieza corta combinada con una pulsera.

Los domos de oro con forma piramidal sujetan las piedras y añaden un detalle geométrico al conjunto. Otra versión utiliza cuentas de turquesa de mayor tamaño, distribuidas entre los eslabones para crear una presencia visual más marcada.

La colección también incluye dijes y aretes con perlas Akoya o turquesas. Estas piezas permiten incorporar los nuevos materiales sin recurrir necesariamente al conjunto completo y ofrecen alternativas para el uso cotidiano. La variedad de tamaños y formatos amplía las posibilidades de combinación sin perder los códigos reconocibles de HardWear.

Tiffany & Co. lleva las turquesas y perlas Akoya a su icónica colección HardWear Cortesía

Turquesas de Estados Unidos y México, perlas Akoya de Japón

La elección de materiales también remite a la historia de Tiffany & Co. La turquesa ocupa un lugar destacado en el repertorio de la Casa y se asocia con yacimientos de Estados Unidos y México. Para estas creaciones, la firma selecciona y combina las cuentas según su tonalidad, con el objetivo de mantener una gama coherente de azules naturales.

Las perlas Akoya, procedentes de Japón y obtenidas mediante prácticas de abastecimiento sostenible según la firma, aportan brillo, regularidad y un contraste luminoso frente a la turquesa. La combinación de ambos materiales permite que cada pieza reúna dos expresiones distintas del color: una más intensa y mineral, otra más suave y nacarada.

Las nuevas joyas HardWear llegarán a Tiffany.com y a las boutiques de Tiffany & Co. en todo el mundo durante octubre de 2026. Con estas incorporaciones, la Casa lleva su interés histórico por las piedras de color a una colección cuya identidad se construye a partir de la fuerza del metal y la precisión de sus formas.