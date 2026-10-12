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Moda

Todo lo que debes saber sobre Volvo Fashion week si eres una fanática de la moda mexicana

Las pasarelas conviven con conferencias y encuentros de la industria. Conoce qué debes revisar antes de organizar tu asistencia y qué opciones tienes para acercarte al evento

Octubre 11, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mercedes-Benz Fashion Week Mexico Autumn/Winter 2017 - Raquel Orozco

Todo lo que debes saber sobre Volvo Fashion week si eres una fanática de la moda mexicana

Victor Chavez/WireImage

Conseguir un lugar en una pasarela de Volvo Fashion Week México requiere algo más que conocer el calendario de diseñadores: es importante verificar las condiciones de acceso de cada actividad. La edición de octubre comienza este lunes 12 y se extenderá hasta el sábado 17, con seis días de presentaciones, encuentros y conversaciones sobre el diseño mexicano en Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde será Volvo Fashion Week México 2026?

La semana de la moda se celebrará del 12 al 17 de octubre en dos sedes: Casa Club y Maravilla Studios. La programación distribuirá las presentaciones entre ambos espacios, por lo que conviene revisar el lugar asignado a cada desfile antes de planear el traslado.
Carla Fernández abrirá la agenda el lunes 12 en Casa Club. Maravilla Studios concentrará buena parte de las actividades del martes 13 al viernes 16, mientras que Minena, en colaboración con Adidas, cerrará la semana el sábado 17 en Casa Club.
Esta distribución importa para quienes quieren asistir a más de una presentación, no basta con identificar al diseñador que les interesa, también deben considerar el horario y la sede de cada actividad.

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¿Cómo conseguir una invitación para asistir?

La primera recomendación es consultar la programación oficial y los canales de comunicación de Volvo Fashion Week México. Hasta el momento, la información pública consultada no permite confirmar la existencia de una venta general de boletos ni de un registro abierto para acceder a todas las pasarelas.
Por ello, no conviene asumir que cualquier persona puede ingresar con solo presentarse en la sede. Antes de desplazarte, pregunta a la organización si la actividad que te interesa admite solicitudes de acceso, requiere invitación o contempla algún mecanismo de registro.
También puedes revisar las comunicaciones de los diseñadores y las marcas participantes. Algunas actividades pueden contar con convocatorias específicas, pero es necesario verificar cada caso y no dar por hecho que una invitación para una presentación permite entrar a toda la semana de la moda.
Si trabajas en medios, creas contenido de moda o perteneces a la industria, puedes consultar los procedimientos de acreditación correspondientes. La acreditación profesional y la invitación a un desfile son gestiones distintas, por lo que debes confirmar cuál necesitas.

¿Qué desfiles vale la pena considerar?

El calendario reúne propuestas de diseñadores consolidados, marcas emergentes e instituciones educativas. Entre los nombres destacados figuran Carla Fernández, Raquel Orozco, Pineda Covalin, Alexia Ulibarri, 1/8 Takamura y Alfredo Martínez.
El martes 13 será una jornada de especial interés para quienes siguen la moda mexicana, con presentaciones de Caballería, Harris and Frank, Raquel Orozco y Pineda Covalin. El miércoles 14 llegará el turno de Alexia Ulibarri, además de las propuestas de D’HIERRO, María Ponce y Blackmamba.
El jueves 15 combinará presentaciones académicas con colecciones de diseñadores y marcas como Francisco Cancino, 1/8 Takamura y Zurce. Para el viernes 16, Alfredo Martínez figura entre los nombres principales de la programación. El sábado 17, Minena cerrará las actividades anunciadas.
Revisar el calendario completo te permitirá elegir las presentaciones que más te interesan, en lugar de intentar asistir a todas sin confirmar primero las condiciones de entrada.

Qué debes tener en cuenta antes de ir

Antes de salir, confirma por escrito tu acceso, la hora de llegada, la dirección exacta de la sede y los requisitos de identificación. No des por hecho que la ubicación general del evento sustituye las instrucciones particulares que pueda recibir cada invitado.
También es recomendable llegar con anticipación, especialmente si tienes autorización para asistir a varias actividades durante una misma jornada. Los horarios pueden estar muy próximos y los traslados entre sedes requieren planificación.
Si no consigues una invitación, mantente pendiente de las publicaciones posteriores a los desfiles. Las imágenes de pasarela, las entrevistas y la cobertura editorial permiten seguir las colecciones sin necesidad de ingresar físicamente al recinto.

Una oportunidad para acercarse al diseño mexicano

Volvo Fashion Week México reúne a diseñadores, marcas, instituciones y profesionales que contribuyen a construir la industria creativa nacional. Asistir puede significar conocer nuevas colecciones, pero también entender cómo se relacionan el diseño, la comunicación y los negocios alrededor de cada presentación.
La mejor manera de formar parte de esta edición es elegir con criterio, verificar las condiciones de acceso y organizar la experiencia con anticipación. En una semana dedicada a la moda, conocer el calendario es apenas el comienzo: entender cómo funciona el acceso puede marcar la diferencia entre seguir las pasarelas desde fuera y vivirlas en primera fila.

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