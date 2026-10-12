Por qué todo el mundo viste de morado este otoño 2026

El morado dejó de ser un acento reservado para accesorios llamativos y pasó a ocupar un lugar central en las colecciones de otoño-invierno 2026-2027. En las pasarelas de Gucci, Loewe, Ferragamo y Tory Burch, el color aparece en conjuntos completos, abrigos y prendas de sastrería que se alejan de los habituales negros, grises y marrones de la temporada. Su popularidad también se trasladó al street style, donde el púrpura real destaca por su intensidad y el berenjena ofrece una alternativa más discreta.

El púrpura real toma el lugar de los neutros habituales

Durante las últimas temporadas, el burdeos y el chocolate dominaron buena parte de las propuestas otoñales. Este año, el morado suma una alternativa más vibrante sin perder la profundidad que buscamos cuando bajan las temperaturas.

El púrpura real concentra buena parte de esta tendencia. Saturado, intenso y con matices ligeramente azulados, funciona especialmente bien en abrigos largos, trajes sastre y vestidos de silueta definida. Loewe y Tory Burch lo incorporaron a sus propuestas de otoño-invierno 2026, mientras otras firmas exploraron conjuntos monocromáticos que convierten el color en el protagonista absoluto.

La diferencia frente a otras tonalidades llamativas reside en su versatilidad: puede transmitir dramatismo cuando ocupa toda una silueta o funcionar como un detalle puntual en un bolso, unos zapatos o una bufanda.

Berenjena, ciruela y violeta: no todos los morados son iguales

La tendencia no se limita a un solo tono. El berenjena, con su base rojiza y oscura, se acerca al burdeos y resulta sencillo de combinar con las prendas que ya forman parte de un clóset otoñal. Es una opción especialmente atractiva para quienes prefieren incorporar novedades sin abandonar una paleta sobria.

La ciruela comparte esa profundidad, aunque puede inclinarse hacia matices más cálidos, mientras el violeta real apuesta por una presencia más intensa. En las colecciones de otoño-invierno, estas diferencias permiten llevar el mismo color desde una estética discreta hasta propuestas mucho más expresivas.

La elección del matiz también modifica el resultado de una combinación. El berenjena adquiere riqueza junto al gris carbón o el marrón oscuro; el púrpura brillante destaca frente al negro, y las versiones más rojizas encuentran un aliado natural en el rojo cereza.

El púrpura real toma el lugar de los neutros habituales Pinterest

Por qué el morado vuelve a interesar a las grandes firmas

El atractivo del púrpura tiene antecedentes históricos. Durante siglos, la dificultad y el coste de producir determinados tintes púrpuras los asociaron con el poder y los privilegios de las élites. Esa relación cultural con el lujo todavía forma parte de su percepción, aunque hoy el color se utiliza en prendas de distintos precios y estilos.

En las colecciones actuales, su presencia también responde a una búsqueda de alternativas a los códigos tradicionales del otoño. Después de varias temporadas dominadas por paletas contenidas, los diseñadores exploran colores capaces de transformar una silueta conocida sin recurrir necesariamente a estampados, adornos o cortes complejos.

El resultado permite actualizar prendas clásicas mediante una decisión cromática. Un abrigo de líneas rectas o un traje de chaqueta adquieren otra personalidad cuando sustituyen el negro por un púrpura saturado.

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Cómo llevar el morado este otoño sin complicar el clóset

La forma más sencilla de incorporarlo consiste en elegir una sola prenda protagonista. Un jersey berenjena con pantalones negros, una falda ciruela con botas oscuras o una chamarra púrpura sobre una camiseta blanca permiten probar la tendencia sin comprar un conjunto completo.

Para quienes prefieren experimentar, la combinación de morado profundo y rojo cereza merece atención. El contraste entre ambos tonos crea una propuesta más atrevida y ya ha encontrado espacio en las conversaciones de street style de esta temporada. El gris, el azul marino y el chocolate ofrecen alternativas menos evidentes que el negro, especialmente en prendas de punto, abrigos y accesorios.

Los conjuntos monocromáticos también funcionan, siempre que se juegue con las texturas: lana, satén, cuero y tejidos de punto reflejan la luz de manera distinta y evitan que una silueta uniforme resulte plana.

El morado tiene una ventaja que va más allá de su presencia en las pasarelas: permite renovar las prendas de otoño sin cambiar por completo la forma de vestir. La diferencia está en elegir el matiz que mejor encaje con el armario propio, desde la profundidad de la ciruela hasta la intensidad del púrpura real.