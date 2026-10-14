Raquel Orozco presenta Folia en Volvo Fashion Week México

Presentada el 13 de octubre de 2026 en Maravilla Studios, en Ciudad de México, la colección plantea una reflexión sobre la manera en que los materiales recuperados pueden adquirir una nueva dimensión dentro del diseño. En lugar de entender los residuos como el final de un proceso, Folia los incorpora a una narrativa visual que pone en valor la transformación y el trabajo artesanal.

Folia, la nueva propuesta de Raquel Orozco

El concepto de la colección parte de un elemento natural: las hojas. Su reinterpretación mediante residuos textiles abre una conversación sobre las posibilidades de la materia dentro de la moda contemporánea, donde la experimentación y las técnicas manuales pueden convertirse en parte esencial de la identidad de una prenda.

Con Folia, Orozco se suma a una conversación cada vez más relevante para la industria: cómo explorar nuevas formas de creación a partir de los materiales existentes. La propuesta conecta el diseño con la reutilización textil y demuestra el potencial expresivo de los procesos artesanales.

Raquel Orozco y su visión de la moda mexicana

Desde la creación de su firma homónima en 2011, Raquel Orozco ha construido una identidad creativa vinculada con el color, las formas geométricas y las siluetas arquitectónicas. Su propuesta abarca desde prendas prêt-à-porter hasta vestidos de noche y accesorios, con una visión que combina estructura, movimiento y atención al detalle.

A lo largo de sus colecciones, la diseñadora ha explorado distintas maneras de incorporar el trabajo manual y los elementos tridimensionales a sus diseños. En Impetuous Alchemy, presentada en 2025, las flores tridimensionales y los contrastes de texturas formaron parte del lenguaje visual de la colección, mientras que The Unexpected, de otoño-invierno 2026, exploró los volúmenes, los pliegues y la construcción de las prendas.

Con Folia, la diseñadora vuelve a situar los materiales y su transformación en el centro de la conversación. Su presentación en Volvo Fashion Week México reafirma el lugar de la experimentación como una vía para explorar nuevas posibilidades dentro de la moda nacional.