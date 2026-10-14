Lux Pascal lleva un vestido de Chanel que redefine la silueta de reloj de arena

Lux Pascal eligió un vestido rojo de Chanel para asistir a la presentación de Behemoth!, la nueva película de su hermano, Pedro Pascal, durante el Festival de Cine de Londres. La actriz y modelo apareció con un diseño de manga larga que combina una cintura situada por debajo de su posición habitual con una falda de volumen pronunciado en los costados. La construcción altera las proporciones clásicas de la silueta de reloj de arena y demuestra cómo un vestido puede definir la figura sin recurrir al corte ceñido de siempre.

El vestido de Chanel que transforma las proporciones

El diseño concentra su interés en la relación entre el torso y la falda. En lugar de marcar la cintura con un cinturón o un corte anatómico, el vestido desplaza ese punto hacia abajo y añade volumen a la altura de las caderas. El resultado alarga visualmente el torso y crea una forma escultural que se aprecia incluso a distancia.

La falda introduce movimiento mediante sus pliegues y su estructura redondeada, mientras que el cuerpo mantiene una línea más cercana al cuerpo. Esa diferencia evita que el conjunto se perciba como una pieza completamente rígida. El contraste entre ambas partes define el carácter del vestido y lo distingue de los diseños de alfombra roja que buscan destacar la cintura mediante drapeados o paneles ajustados.

El rojo profundo también contribuye a la presencia del diseño. Frente al negro habitual de muchos eventos nocturnos, el tono conserva intensidad sin depender de bordados, transparencias o aplicaciones decorativas. La superficie del tejido y la forma del vestido concentran la atención.

La silueta de reloj de arena, reinterpretada por Chanel

La silueta de reloj de arena suele asociarse con hombros y caderas equilibrados y una cintura estrecha. La sastrería tradicional acentúa esas proporciones mediante pinzas, costuras curvas y cinturones. El vestido de Lux Pascal desplaza el punto de atención y construye volumen alrededor de las caderas en lugar de dibujar una línea continua entre cintura y falda.

Este recurso tiene antecedentes en la historia de la indumentaria. Durante la década de 1920, los vestidos de cintura baja modificaron la relación entre el torso y la cadera, mientras que otras épocas recurrieron a estructuras interiores y faldas amplias para alterar la figura. En el diseño actual, estos recursos pueden aparecer sin reproducir literalmente una silueta histórica.

La propuesta también dialoga con el interés de la industria por las prendas que construyen una forma reconocible desde el patrón. El volumen deja de ser un detalle añadido y se convierte en el elemento que organiza toda la pieza. Para Chanel, una casa cuya historia incluye tanto la sastrería como la experimentación con proporciones, este tipo de diseño permite explorar una elegancia menos dependiente de los códigos clásicos del vestido de noche.

Cómo llevó Lux Pascal el vestido rojo de Chanel

Para la presentación londinense de Behemoth!, celebrada el 13 de octubre, Lux Pascal mantuvo el estilismo contenido. Las mangas largas y el escote discreto equilibraron el volumen de la falda, mientras que los zapatos negros de punta introdujeron una nota sobria que no compitió con el vestido.

La elección resulta coherente con la construcción de la prenda, ya que sumar accesorios llamativos habría dividido la atención entre demasiados elementos. Al mantener el resto del conjunto sencillo, Lux Pascal permitió que el patrón, el color y las proporciones definieran su aparición.

La actriz acompañó a Pedro Pascal en la presentación de la película durante el Festival de Cine de Londres. La ocasión también situó su elección de vestuario dentro de una temporada en la que las alfombras rojas funcionan como escaparate para diseños que desafían las fórmulas habituales de la ropa de noche.

El volumen como nueva forma de elegancia

El vestido de Lux Pascal plantea una alternativa a la idea de que una silueta femenina debe ajustarse en la cintura para resultar definida. Su construcción demuestra que el volumen también puede dibujar el cuerpo, modificar sus proporciones y aportar movimiento sin recurrir a una estructura rígida.

En una alfombra roja donde muchos diseños compiten mediante escotes, aberturas y adornos, la propuesta de Chanel encuentra su fuerza en la arquitectura de la prenda. Es una forma de elegancia que no necesita revelar más piel para hacerse notar.