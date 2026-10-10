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Moda

Swarovski transforma un departamento de París en una experiencia inmersiva de lujo

La colección Vienna, los diamantes creados en laboratorio y las piezas florales de Idyllia protagonizan la presentación de la Maison durante la Semana de la Moda de París

Octubre 10, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Swarovski transforma un departamento de París en una experiencia inmersiva de lujo

Cortesía

Un departamento parisino reúne cuatro facetas de Swarovski durante la Semana de la Moda de París: el glam de gala, la experimentación cromática, la innovación en diamantes y la inspiración botánica. Para presentar sus colecciones primavera-verano 2027, la Maison conviertió distintas habitaciones en escenarios dedicados a sus códigos creativos, con instalaciones que sitúan el cristal en el centro de cada propuesta.
El recorrido abarca desde composiciones gráficas en blanco y negro hasta ambientes inspirados en el patrimonio artístico austriaco. Cada espacio responde a una intención distinta y permite observar cómo la firma trabaja la luz, el color y las formas para construir su lenguaje visual.

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The Holiday Room: el glam de gala en blanco y negro

Esta habitación retoma la estética del lookbook otoño-invierno 2026 de Swarovski, con superficies iluminadas y una composición gráfica en blanco y negro. La propuesta se inspira en la escena inicial de la próxima película Holiday de la marca y en el código de vestimenta white tie, asociado con las ocasiones formales de máxima etiqueta.
La colección Vienna ocupa un lugar destacado. El contraste entre las piezas y la escenografía sobria refuerza el protagonismo del cristal y remite a una estética de gala en la que el brillo adquiere una dimensión elegante, sin necesidad de recurrir a una decoración excesiva.

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The Holiday Room: el glam de gala en blanco y negro

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Millenia // Colors: el cristal en todas sus tonalidades

La segunda sala apuesta por el color. Formaciones de cristal en bruto enmarcan una selección de creaciones de temporada y permiten apreciar la interacción entre la luz, el corte y las superficies.
Las facetas y los reflejos modifican la percepción de cada tono según la iluminación y el ángulo de observación. Esta propuesta destaca la dimensión cromática del trabajo de Swarovski y ofrece un primer vistazo a algunas de sus novedades de temporada.
Frente a la sobriedad de The Holiday Room, Millenia // Colors adopta una estética más expresiva, en la que la diversidad de matices determina la composición.

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Millenia // Colors: el cristal en todas sus tonalidades

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The Octagon Room: los diamantes creados en laboratorio

La tercera habitación está dedicada a Swarovski Created Diamonds y a su propuesta de innovación técnica. En el centro destaca el corte Octagon, presentado en un entorno minimalista que dirige la atención hacia la precisión de las facetas y la claridad de las piedras.
La ausencia de elementos decorativos abundantes distingue esta sala de las anteriores. Aquí, el corte y la interacción con la luz ocupan el primer plano, mientras que la arquitectura del espacio mantiene una presencia discreta.
La presentación también permite distinguir dos líneas de negocio de la Maison: la joyería elaborada con cristal y la colección de diamantes creados en laboratorio. Aunque comparten una identidad de marca, sus materiales y procesos son diferentes.

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The Octagon Room: los diamantes creados en laboratorio

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The Bergl Room: la inspiración botánica de Idyllia

La última habitación toma como referencia el patrimonio cultural de Austria y la estética del Palacio de Schönbrunn. Dedicado a la familia Idyllia, el espacio incorpora rosas de cristal, follaje y formas florales que evocan los jardines europeos.
Las referencias naturales se traducen al lenguaje de la joyería mediante el color, el brillo y la precisión de las piezas. El resultado combina motivos reconocibles con una interpretación decorativa de carácter fantástico.
Esta propuesta también conecta las creaciones de Swarovski con su herencia austriaca y con una tradición artesanal que encuentra en la naturaleza una fuente constante de inspiración.

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The Bergl Room: la inspiración botánica de Idyllia

Cortesía

Swarovski presenta cuatro facetas de su identidad creativa

Las cuatro habitaciones establecen una lectura diferenciada de las colecciones: la elegancia formal de Vienna, la riqueza cromática de Millenia, el desarrollo técnico de Swarovski Created Diamonds y la inspiración natural de Idyllia.
La presentación muestra cómo una misma firma puede trabajar registros estéticos distintos sin perder coherencia. En lugar de limitarse a exhibir joyas, Swarovski utiliza la arquitectura, la iluminación y la decoración para establecer conexiones entre cada colección y sus referencias creativas.

joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
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