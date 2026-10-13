Carla Fernández inaugura Volvo Fashion Week México 2026 con su colección PACÍFICA

Presentada en Casa Club, en Ciudad de México, y patrocinada por Karl Lagerfeld Residences Bosque Real, la colección abrió una nueva edición de la semana de la moda mexicana con una mirada que trasciende las tendencias de temporada para explorar la relación entre indumentaria, historia e identidad.

PACÍFICA: la colección de Carla Fernández inspirada en el Galeón de Manila

El punto de partida de PACÍFICA es el Galeón de Manila, la ruta comercial marítima que conectó Asia y América a través del océano Pacífico y que formó parte de una red de intercambios entre Asia, América y Europa. Durante siglos, esta conexión favoreció la circulación de objetos, materiales, conocimientos y expresiones culturales que dejaron huella en distintas sociedades.

Carla Fernández recupera este episodio histórico para explorar cómo los encuentros entre culturas también pueden leerse a través de la ropa. En su propuesta, la indumentaria funciona como un lenguaje capaz de revelar conexiones, desplazamientos y transformaciones que siguen presentes en la identidad contemporánea.

Galeón de Manila se convierte en una metáfora de la interconexión cultural: los hilos, las formas y las técnicas cuentan historias que no permanecen inmóviles, sino que se reinterpretan de generación en generación.

La artesanía mexicana como lenguaje contemporáneo

La colección se inscribe en la filosofía creativa que ha definido el trabajo de Fernández: construir una visión contemporánea de la moda a partir del conocimiento artesanal y del patrimonio textil de México.

La diseñadora colabora con más de 175 artesanas y artesanos de 12 estados del país, con quienes trabaja técnicas tradicionales de tejido, bordado, teñido, tallado y confección. Este vínculo entre diseño y oficio permite que los saberes transmitidos a través de generaciones encuentren nuevas posibilidades dentro de la indumentaria contemporánea.

En su universo creativo, la artesanía no es un elemento decorativo añadido a una prenda. Es parte de su construcción, de su identidad y de la historia que comunica. Cada técnica aporta una dimensión cultural que amplía la conversación sobre lo que significa vestir una pieza hecha en México.

Un desfile que transforma la historia en movimiento

La presentación de PACÍFICA también se planteó como una experiencia escénica. Hilos que conectan culturas, nudos que entrelazan historias y sillas vestidas que se desplazan al ritmo de la música formaron parte de las metáforas visuales descritas en la cobertura del desfile.

Estos elementos trasladaron el concepto de la colección más allá de las prendas para construir una narrativa sobre el movimiento, la conexión y la transformación. La pasarela se convirtió así en un espacio donde el diseño dialoga con otras disciplinas y donde la puesta en escena contribuye a expresar el significado de la propuesta.

Carla Fernández y una visión de la moda con identidad

La trayectoria de Carla Fernández se distingue por su investigación en torno a las tradiciones textiles y su colaboración con comunidades indígenas y mestizas. Su trabajo ha llegado a instituciones internacionales como el Victoria and Albert Museum de Londres, el Fashion Institute of Technology de Nueva York y el Museo Jumex.

Con PACÍFICA, Fernández abrió Volvo Fashion Week México 2026 con una propuesta que encuentra en la historia una fuente para imaginar nuevas formas de vestir. Una colección que recuerda que la moda no solo registra el presente: también conserva las huellas de los encuentros culturales que han dado forma a nuestra manera de entender la identidad.