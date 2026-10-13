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Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween

Las puntas afiladas, los acabados cromáticos y los tonos oscuros permiten llevar esta manicura más allá de los disfraces y adaptarla a distintos estilos

Octubre 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mugler show, Backstage, Fall Winter 2020, Paris Fashion Week, France - 26 Feb 2020

Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween

WWD/Penske Media via Getty Images

Las uñas largas, con puntas afiladas y siluetas que recuerdan a las garras, encuentran en octubre su momento más natural. Las llamadas uñas de bruja recuperan dos formas reconocibles, almendra y stiletto, para transformar la manicura en un accesorio con carácter propio. Aunque Halloween impulsa su popularidad, ambas siluetas también funcionan con esmaltes neutros, acabados brillantes y diseños minimalistas que no necesitan referencias literales a la festividad.

Uñas almendra y stiletto: dos siluetas con personalidades distintas

La forma almendra se distingue por sus laterales suavemente estrechos y una punta redondeada que recuerda a la semilla de la que toma su nombre. Su proporción estiliza visualmente los dedos sin recurrir a un extremo demasiado pronunciado, por lo que resulta una alternativa versátil para quienes buscan uñas largas y elegantes.

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El stiletto, en cambio, lleva esa intención mucho más lejos. Sus laterales convergen hasta formar una punta marcada que evoca un tacón de aguja. La silueta resulta más dramática, ocupa un lugar protagonista en las manos y ofrece una superficie interesante para experimentar con pedrería, dibujos gráficos y esmaltes de alto contraste.
La elección depende tanto de la estética como de la rutina. La forma almendra suele facilitar las actividades cotidianas frente a una punta muy pronunciada, mientras que el stiletto exige mayor cuidado para evitar golpes y roturas. En ambos casos, la longitud y la resistencia de las uñas naturales determinarán si conviene trabajar con extensiones.

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Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween

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Negro, borgoña y ciruela: los colores que definen la manicura

El negro continúa entre las opciones más reconocibles para las uñas de bruja, especialmente cuando se combina con una superficie ultrabrillante. Su acabado recuerda al esmalte lacado y permite que la forma afilada tenga todo el protagonismo, sin necesidad de añadir dibujos o adornos.
El borgoña y el ciruela ofrecen una alternativa menos literal, pero igualmente apropiada para el otoño. Sus matices rojizos y violáceos aportan profundidad a la manicura, sobre todo en uñas almendra y stiletto. Un acabado translúcido puede darles una apariencia similar a la del vidrio teñido, mientras que una capa opaca crea un resultado más intenso.
Para quienes prefieren experimentar, el efecto cat eye incorpora partículas magnéticas que generan reflejos cambiantes según la incidencia de la luz. Aplicado sobre una base oscura, aporta dimensión sin saturar el diseño. El cromado plateado también funciona, especialmente cuando se reserva para una o dos uñas y se combina con una base negra o ciruela.

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Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween

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Cómo llevar uñas de bruja sin recurrir a motivos de Halloween

Calabazas, telarañas y pequeñas estrellas pueden formar parte de esta manicura, pero no son imprescindibles. La silueta ya aporta suficiente personalidad para construir un diseño reconocible sin ilustraciones temáticas.
Una opción consiste en elegir uñas almendra en tono nude con puntas negras, una variación afilada de la manicura francesa. El contraste conserva una apariencia pulida y permite incorporar la tendencia en contextos cotidianos. Para un resultado más intenso, el stiletto en negro mate con detalles brillantes crea una diferencia de texturas que evita depender de estampados.
También funcionan los degradados que pasan del ciruela al negro, las líneas metálicas finas y las pequeñas aplicaciones de cristal. En estos casos, distribuir los detalles de manera selectiva ayuda a conservar la definición de la punta y evita que el diseño compita con la propia forma.

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Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween

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Qué pedir en el salón para conseguir el resultado

Antes de elegir el diseño, conviene definir la longitud y el material. Las uñas naturales pueden adoptar una forma almendra moderada, mientras que las extensiones de gel o acrílico permiten conseguir un stiletto más largo y pronunciado. La técnica adecuada dependerá del estado de las uñas y de la recomendación de la profesional.
La preparación también importa: las extensiones deben ajustarse correctamente, sin ejercer presión excesiva sobre la uña natural. Si aparece dolor, enrojecimiento o una separación de la placa, lo indicado es detener el servicio y solicitar una valoración profesional.

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Uñas de bruja: las formas almendra y stiletto que dominan la manicura de Halloween

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Las uñas de bruja encuentran su atractivo en una decisión de proporciones: alargar la silueta, afinar la punta y dejar que el color determine el carácter de las manos. La versión más interesante no necesariamente es la más larga ni la más oscura, sino aquella en la que la forma, el acabado y el diseño responden a una misma intención.

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