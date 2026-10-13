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Belleza

Cherry noir nails: el tono cereza oscuro que transforma la manicura de otoño

Esta manicura que combina matices borgoña con un acabado tan oscuro que puede parecer negro bajo determinadas luces.

Octubre 13, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Elegante, misteriosa y con un guiño a la estética de los años noventa, esta tendencia recupera el protagonismo de los esmaltes oscuros con una interpretación contemporánea.

Foto: Creada con IA

Las cherry noir se distinguen por un rojo cereza profundo que puede incorporar matices vino, granate o borgoña. Su característica principal es la intensidad del pigmento: a primera vista parecen casi negras, pero la luz revela sus subtonos rojizos.

Una de sus referencias recientes es Anne Hathaway, quien llevó esta manicura en la premiere neoyorquina de su película Verity, el 29 de septiembre de 2026. La actriz apostó por uñas cortas y cuadradas en un tono rojo profundo, creado por su manicurista Mo Qin, que acompañaba la estética dramática de su look. El resultado demuestra que un color intenso no necesita diseños elaborados para convertirse en el centro de atención.

Top 5 formas de llevar las uñas cherry noir

1. Cherry noir clásicas: cortas y cuadradas

La versión más fiel a la manicura de Anne Hathaway. Las uñas cortas, con bordes rectos y esquinas ligeramente suavizadas, se cubren con un esmalte cereza oscuro de acabado brillante. Es una opción discreta y sofisticada que funciona tanto para el día a día como para ocasiones formales.

2. Cherry noir almendradas: una silueta más estilizada

Para quienes prefieren las uñas largas, la forma almendrada aporta una imagen más alargada y elegante. El tono borgoña casi negro adquiere una apariencia más dramática, especialmente cuando se combina con un acabado ultrabrillante y sin decoraciones adicionales.

3. Cherry noir cat eye: reflejos magnéticos

El efecto ojo de gato añade una dimensión diferente a la tendencia. Sobre una base oscura, los reflejos rojizos crean un efecto luminoso que cambia según el ángulo de la luz. Es una alternativa para quienes buscan una manicura más llamativa sin abandonar la paleta de cereza y vino.

4. Vampire red: el degradado de cereza a negro

Esta versión juega con el contraste entre un rojo intenso y unos bordes más oscuros. El resultado recuerda a una cereza negra y aporta una estética gótica que puede funcionar especialmente bien durante octubre. Para mantener el protagonismo del color, conviene evitar demasiados adornos.

5. Cherry noir mate: una interpretación contemporánea

El cherry noir mate transforma la apariencia del esmalte y le da una textura aterciopelada. En tonos borgoña profundos, el resultado es sobrio y moderno, ideal para quienes prefieren una manicura oscura menos brillante. Puede llevarse en uñas cortas o almendradas.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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