Uñas a juego con el cabello: llevar tus uñas del mismo color que tu pelo es la nueva tendencia

Hailey Bieber acaba de demostrar que la próxima gran tendencia de manicura no tiene que ver con un diseño complicado, sino con encontrar el tono perfecto para hacer el match con tu pelo y tu manicura.

Durante la Semana de la Moda de París, Hailey Bieber apareció en el desfile de Saint Laurent con una manicura café chocolate que parecía continuar deliberadamente el color de su nuevo cabello castaño espresso. El resultado fue discreto, monocromático y mucho más sofisticado que una manicura protagonista: uñas y cabello a juego y combinadas.

La idea parece sencilla, pero justamente ahí está su atractivo. En lugar de elegir el esmalte de manera independiente, la nueva tendencia propone mirar primero el cabello y utilizarlo como referencia para escoger la manicura. El resultado puede ser exactamente del mismo tono o simplemente pertenecer a la misma familia cromática.

La manicura que combina con tu cabello

Recientemente Hailey Bieber abandonó su característico cabello castaño dorado y lo volvió más oscuro y frío para el otoño, mientras que sus uñas dejaron atrás los acabados brillantes y minimalistas asociados con sus famosas glazed donut nails. Esta vez apostó por un café chocolate profundo y de acabado brillante.

La coincidencia entre ambos tonos fue suficiente para convertir una elección aparentemente sencilla en una nueva propuesta de belleza. Getty Images

La manicura fue realizada por la manicurista Kim Truong, quien mezcló dos tonos de Chaun Legend Gel Polish (Knock on Wood y Bite Me) para conseguir un café oscuro, ligeramente cálido. El resultado no llega a ser negro, pero tampoco es un café claro: se encuentra justo en ese punto que recuerda al chocolate derretido.

Su cabello, por su parte, fue oscurecido por el colorista Matt Rez, pasando a un castaño más profundo que el que había llevado durante el verano.

¿Qué son las uñas a juego con el cabello?

La tendencia consiste en coordinar la manicura con el color del cabello para crear un efecto monocromático. No es necesario conseguir exactamente el mismo tono: también funciona elegir una versión más clara, oscura o ligeramente diferente dentro de la misma gama.

Por ejemplo, un cabello castaño chocolate puede acompañarse con uñas espresso; un cobrizo puede combinarse con terracota; un rubio puede llevarse con una manicura vainilla o champán, mientras que un cabello negro puede encontrar su equivalente en unas uñas negras brillantes.

Como ya habíamos mencionado anteriormente, en 2024, Megan Fox llevó el cabello rosa pastel acompañado de una manicura en el mismo tono, aunque añadió charms plateados en forma de cruces y flores de lis para darle un giro gótico al resultado.

Lo que cambia ahora es la intención: en lugar de utilizar la coincidencia como un detalle llamativo, la propuesta de otoño 2026 apuesta por una estética mucho minimalista y sencilla. Getty Images

Del café espresso al cobrizo: así puedes llevar la tendencia

Cabello castaño espresso + uñas chocolate

Es la combinación más cercana a la de Hailey Bieber y una de las más fáciles de llevar. Puedes optar por un café chocolate uniforme, espresso o incluso un tono café con acabado cat-eye si quieres añadir dimensión.

Cabello castaño claro + uñas taupe

Los tonos topo, greige y cashmere taupe funcionan especialmente bien con cabellos castaños claros porque mantienen una paleta neutra sin hacer que el resultado se vea demasiado coordinado.

Cabello cobrizo + uñas terracota

Para quienes llevan el cabello rojo o cobrizo, una manicura en tonos canela, terracota, cobre o naranja quemado crea una combinación cálida y perfecta para otoño.

Cabello rubio + uñas vainilla

Los cabellos rubios pueden combinarse con tonos marfil, vainilla, champagne, blanco lechoso o nude. El resultado es más sutil y mantiene la estética minimalista.

Cabello negro + uñas negras

Aquí la tendencia puede llevarse hacia el extremo más sofisticado. Una manicura negra de alto brillo, black cherry o incluso un negro translúcido consigue el efecto monocromático sin necesidad de recurrir a nail art.

Cabello borgoña + uñas cereza oscura

Si el cabello tiene reflejos vino o rojizos, los tonos black cherry, borgoña y rojo cereza profundo permiten crear una combinación tonal mucho más interesante que simplemente elegir un rojo tradicional.