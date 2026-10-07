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Belleza

Billie Eilish cambia el cabello oscuro por un strawberry-blonde bob que será tendencia este otoño

El nuevo color de Billie Eilish recupera una tonalidad más cercana al rubio natural y marca un giro frente a los tonos oscuros que había llevado durante los últimos meses

Octubre 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Billie Eilish cambia el cabello oscuro por un strawberry-blonde bob que será tendencia este otoño

Instagram

Billie Eilish volvió a Instagram después de casi dos meses de ausencia y eligió hacerlo con un cambio de imagen que difícilmente pasa inadvertido: un strawberry-blonde bob a la altura de los hombros, con capas irregulares y raya lateral. El nuevo color es considerablemente más claro que el cabello castaño oscuro que había llevado durante los últimos meses y vuelve a colocar los rubios cálidos en la conversación de belleza del otoño.

Un cambio que va más allá del color

La nueva versión de Billie Eilish combina dos elementos que están ganando fuerza esta temporada: el bob de longitud media y los rubios cálidos. El corte cae ligeramente por encima de los hombros y conserva movimiento gracias a las capas, alejándose del acabado geométrico de un bob completamente recto.
El color también tiene matices. En lugar de un rubio frío o platino, el strawberry blonde de Billie Eilish mezcla reflejos dorados con una base cobriza suave. El resultado se acerca más a un rubio fresa oscuro que al tono pastel que suele asociarse con esta categoría.
La elección resulta especialmente interesante después de varios meses de cabello oscuro. Billie Eilish había llevado una melena larga en tonos castaños y, antes de llegar a esta nueva versión, también pasó por tonalidades rojizas y cobrizas durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de The Bell Jar, donde interpreta a Esther Greenwood.

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El regreso de Billie a los rubios

Para Eilish, aclarar el cabello tampoco es un cambio menor dentro de su historial de imagen. Su etapa rubia más recordada llegó en 2021, cuando dejó atrás el cabello negro con raíces verde neón para llevar un rubio platino durante la era de Happier Than Ever.
Aquel cambio tenía una estética completamente distinta a la actual. El platino era frío, uniforme y muy luminoso; el nuevo strawberry blonde se siente más suave, cálido y cercano al color natural de Billie, que es un rubio oscuro cenizo. Cinco años después, la cantante vuelve a los tonos claros, pero con una interpretación mucho menos extrema.
También existe una diferencia importante en el corte. En 2021 llevó el cabello en una versión corta y muy pulida; ahora apuesta por una longitud hasta los hombros, capas visibles y una textura menos rígida. El resultado encaja mejor con la estética relajada que domina la belleza de otoño de 2026.

Por qué el strawberry blonde funciona para otoño

Los rubios cálidos están ganando terreno frente a los tonos excesivamente fríos. Dorados, miel, caramelo y cobrizos suaves ofrecen una alternativa para quienes quieren aclarar el cabello sin llegar al rubio platino.
El strawberry blonde ocupa ese punto intermedio ya que tiene la luminosidad de un rubio, pero incorpora suficiente pigmento rojizo para conservar profundidad. Por eso funciona especialmente bien durante los meses fríos de otoño/invierno pues aporta dimensión sin producir el contraste extremo que puede generar un rubio muy claro sobre una base oscura.

Cómo pedirlo en el salón de belleza

Para conseguir una versión similar a la de Billie Eilish, el colorista debe trabajar el tono según la base natural y el historial químico del cabello. En una melena previamente teñida de oscuro, alcanzar un resultado cálido y uniforme puede requerir varias sesiones. El mantenimiento también importa ya que los tonos claros necesitan hidratación constante y productos específicos para conservar brillo y evitar que el color pierda intensidad.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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