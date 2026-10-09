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Belleza

Preppy nails: 5 diseños de uñas a cuadros que serán tendencia este otoño 2026

Las preppy nails son la inspiración perfecta para quienes buscan una manicura elegante, clásica y con un toque divertido.

Octubre 08, 2026 • 
Gabriela Santillán
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Ya sea que prefieras una manicura discreta o un diseño lleno de color, estas cinco propuestas demuestran que las uñas preppy pueden adaptarse a distintos estilos y largos.

Foto: Ig @art.bycamilarosario

Inspiradas en la estética universitaria, los suéteres de rombos, las faldas tableadas y los estampados escoceses, estas uñas recuperan los cuadros como protagonistas, pero los reinterpretan con colores inesperados, líneas delicadas y acabados que van del minimalismo al maximalismo.

Para otoño 2026, la manicura preppy encuentra su mejor versión en combinaciones de café, borgoña, verde oliva, azul y tonos neutros. La clave está en incorporar el patrón de cuadros también conocido como plaid nails sobre una o varias uñas, alternándose con esmaltes lisos o bases translúcidas para conseguir un resultado equilibrado.

1. Uñas preppy en verde oliva y borgoña

Una de las formas más elegantes de llevar las preppy nails es combinar una base nude rosada con líneas en borgoña, amarillo y verde oliva. Este diseño alterna uñas lisas con otras decoradas con cuadros, creando un contraste que recuerda a los tejidos clásicos de otoño. La forma almendrada aporta longitud visual a los dedos, mientras que los detalles gráficos convierten la manicura en un accesorio por sí mismo.

2. Plaid nails multicolor con inspiración noventera

Para quienes prefieren una manicura más atrevida, los cuadros multicolor son una alternativa que mezcla tonos pastel con acentos vibrantes. Azul, rosa, naranja, amarillo y verde se cruzan sobre las uñas para crear un efecto de tartán desenfadado, con una estética que recuerda a la moda de finales de los años noventa. Es una propuesta ideal para llevar el estampado preppy más allá de los colores tradicionales.

3. Uñas a cuadros en tonos joya

El estampado de cuadros también puede adquirir una apariencia más sofisticada mediante la combinación de borgoña, verde, azul marino y blanco. En esta propuesta, las líneas finas se cruzan sobre bases de distintos colores y crean un efecto geométrico que recuerda a los tejidos escoceses. El resultado es una manicura llamativa, con una paleta profunda que funciona especialmente bien durante los meses de otoño e invierno.

4. Plaid nails en azul y gris

Los tonos fríos también tienen cabida en la estética preppy. Este diseño combina una base gris translúcida con bloques azulados y líneas blancas y borgoña que reproducen el clásico estampado de cuadros. El acabado brillante mantiene la manicura pulida, mientras que la paleta neutra la convierte en una opción versátil para quienes buscan unas uñas elegantes sin recurrir a los tonos oscuros habituales del otoño.

5. Uñas preppy en café y rosa nude

Para una versión más discreta, el café chocolate y el rosa nude forman una combinación que conserva la esencia de las preppy nails sin saturar la manicura. Algunas uñas se llevan en un tono marrón brillante, mientras que otras incorporan una base rosada con líneas finas que forman pequeños cuadros. El contraste entre ambas tonalidades aporta profundidad y mantiene una estética clásica, ideal para acompañar prendas de punto, blazers y abrigos otoñales.

Cómo llevar las preppy nails este otoño

La mejor forma de adaptar esta tendencia es elegir una paleta de dos o tres colores y reservar el estampado de cuadros para algunas uñas. Los tonos chocolate, borgoña, verde oliva y azul marino funcionan especialmente bien con bases nude, mientras que las combinaciones pastel permiten conseguir una interpretación más juvenil.

Si buscas una manicura discreta, apuesta por líneas delgadas y cuadros pequeños sobre una base translúcida. Para un resultado más llamativo, mezcla varios colores y alterna el estampado con uñas lisas. En ambos casos, el acabado brillante ayuda a resaltar los detalles y a conseguir una manicura pulida.

Las preppy nails confirman que los estampados clásicos pueden reinventarse en clave contemporánea: basta con cambiar la paleta de color y jugar con las proporciones para convertir los cuadros en el detalle protagonista de tu manicura.

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Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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