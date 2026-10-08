Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Las milky nails de Céline Dion demuestran que las uñas naturales vuelven a estar de moda

La cantante lleva una manicura casi desnuda durante su residencia en París y se suma a una corriente de belleza que privilegia el cuidado sobre el diseño

Octubre 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - September 23rd, 2026

Las milky nails de Céline Dion demuestran que las uñas naturales vuelven a estar de moda

Pierre Suu/GC Images

Las milky nails de Céline Dion ponen en primer plano una idea que llevaba varias temporadas creciendo discretamente: las uñas no necesitan color intenso, extensiones ni nail art para verse sofisticadas. Durante su regreso a los escenarios en París, la cantante ha llevado manicuras cortas, pulidas y en tonos lechosos o prácticamente transparentes, una elección que devuelve protagonismo al aspecto natural de las manos.

Del efecto desnudo a las milky nails

El acabado que lleva Céline Dion se mueve entre las milky nails y la llamada no-manicure manicure: una superficie translúcida, ligeramente blanca o rosada, que deja entrever la uña natural. La diferencia frente a un nude tradicional está precisamente en esa transparencia. No busca cubrir por completo, sino perfeccionar visualmente.

También te interesa...
pDcFaS5Ec8zVYZ71_CmMlce28K8DnaAy1_Pgp8q8PeTSWpNzJgB_4PajD0hdM5oFQGmYt3YsZwWkDOAt6mVGILqkoH9AE_kvkdfZ4GpLoGtnq7r1TnrWivWDXuFuvyN4519MLR7mEW7t1XvkcZpnIZl8AvTont6hfpsfmWTXuuc1CNOf5_X_wiPpVKYPlTtU.jpg
Belleza
Uñas efecto vidrio: la manicura brillante que hace que las uñas parezcan más pulidas
Septiembre 28, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Munich - August, 2026
Belleza
Manicura italiana: la técnica para hacer que las uñas cortas se vean más largas y elegantes
Septiembre 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La estética ya había ganado terreno durante 2026. Jennifer Lopez ayudó a popularizar las uñas milky en años anteriores y, esta temporada, Penélope Cruz también apareció con una versión larga y almendrada del acabado lechoso. Céline Dion lleva la tendencia hacia un registro distinto con uñas más cortas y discretas, donde el cuidado tiene tanta importancia como el esmalte.

Por qué las uñas naturales vuelven a ganar terreno

Después de un verano marcado por manicuras sumamente coloridas, el regreso de las uñas naturales no significa que el nail art haya desaparecido, ahora plantea otra manera de entender la estética otoñal donde la atención pasa del diseño al estado de las uñas. Cutículas cuidadas, longitud uniforme, superficie lisa y brillo saludable se convierten en los elementos que construyen el resultado. Es una estética que exige precisión, aunque visualmente parezca sencilla.
También responde a una cuestión práctica. Una manicura transparente o lechosa disimula mejor el crecimiento que un color muy contrastante y combina con prácticamente cualquier vestuario los cual ha sido funcional durante las residencias de Céline Dion donde alterna vestuario escénico, alta joyería y piezas de pasarela. Esa neutralidad funciona como un recurso práctico de estilo.

Cómo conseguir las milky nails de Céline Dion

La preparación es fundamental. Para reproducir este tipo de manicura, conviene mantener una longitud corta o media y elegir una forma redondeada, ovalada o cuadrada suave según la estructura natural de tus uñas. El objetivo no consiste en transformar la forma, sino en hacer que se vean perfectamente cuidadas.
Después, una base transparente, blanca muy diluida o rosa lechoso aporta el velo característico de las milky nails. Una o dos capas finas suelen ser suficientes para conservar cierta transparencia. El acabado debe ser brillante, pero no excesivamente grueso.

SaveInsta.to_797842577_18620545468025316_1950911238658144116_n.jpg

Las milky nails de Céline Dion demuestran que las uñas naturales vuelven a estar de moda

Instagram

El cuidado de las cutículas también adquiere protagonismo. Aceite nutritivo y crema para manos ayudan a que la piel alrededor de la uña conserve un aspecto uniforme; en una manicura tan minimalista, cualquier irregularidad resulta más visible porque prácticamente no existen elementos decorativos que la distraigan.

Tendencias 2026 manicura
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Matières Fécales - Paris RTW Spring/Summer 2027 - Ambiance
Belleza
Witchy nails: la manicura oscura que cambia las uñas de Halloween por una estética más sofisticada
Octubre 08, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
000008420003-3-1x1.jpg
Belleza
Givenchy apuesta por el delineado azul cobalto y verde jade para Primavera-Verano 2027
Octubre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
uñas combinadas con cabello.png
Belleza
Uñas a juego con el cabello: llevar tus uñas del mismo color que tu pelo es la nueva tendencia
Octubre 07, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Selfi divertido en el camerino.png
Belleza
Billie Eilish cambia el cabello oscuro por un strawberry-blonde bob que será tendencia este otoño
Octubre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2026
Belleza
Los 6 nuevos colores de uñas para este otoño que están dejando atrás al clásico borgoña
Los tonos que marcarán la temporada llegan con matices inesperados y una estética más sofisticada para renovar la manicura de otoño
Octubre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Louis Vuitton - Photocall - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2027
Belleza
Wet lashes: las pestañas efecto mojado que Zendaya llevó a Louis Vuitton y que ya ganan terreno
El maquillaje creado por Ernesto Casillas recupera una estética de finales de los 90 con pestañas agrupadas, piel escarchada y labios glossy
Octubre 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
9651d7ff330072579ec7f19bfa63b20f (1).jpg
Belleza
Manicura tea-stained: los tonos beige, ámbar y caramelo que llevan las uñas hacia una estética vintage
La nueva manicura apuesta por capas translúcidas, tonos de té y acabados ligeramente irregulares para conseguir unas uñas cálidas, suaves y alejadas del efecto recién pintado
Octubre 01, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
portadas web.png
Belleza
Uñas efecto base de maquillaje: la manicura que aman las royals por su acabado discreto y natural
Estas uñas son ideales para quienes buscan una manicura discreta y natural, pero sin renunciar a llevar las manos arregladas.
Septiembre 30, 2026
 · 
Gabriela Santillán