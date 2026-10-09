Newspaper nails: las uñas con estampado de periódico para darle un aire vintage a tus manos

Su atractivo está en que pueden adaptarse a diferentes estilos: desde una manicura minimalista con pequeños fragmentos tipográficos hasta diseños que cubren toda la superficie de la uña con letras, columnas y titulares. El resultado es una propuesta original para quienes buscan salir de los diseños convencionales sin renunciar a una estética elegante.

1. Newspaper nails vintage en tonos sepia

Con una apariencia que recuerda a las páginas de una publicación antigua, esta manicura combina una base blanca ligeramente envejecida con fragmentos de texto en tonos sepia y borgoña. Las letras, los titulares y las pequeñas ilustraciones recrean la textura de un periódico vintage, mientras que el efecto desgastado aporta carácter al diseño. Es una opción ideal para quienes buscan unas uñas con estampado de periódico de inspiración retro.

2. Newspaper nails en blanco y negro

Para quienes prefieren una interpretación gráfica de la tendencia, este diseño cubre las uñas con letras negras de distintos tamaños sobre una base blanca. La tipografía se distribuye en diferentes direcciones y crea un efecto de collage que recuerda a las páginas de un diario. Su contraste marcado convierte a estas newspaper nails en una alternativa llamativa, especialmente en uñas largas con forma almendrada o cuadrada.

3. Newspaper nails con estética dark academia

Esta propuesta combina el estampado de periódico con una paleta de borgoña profundo, beige y verde oliva. Algunas uñas llevan fragmentos de texto sobre una base clara, mientras que otras incorporan detalles decorativos que evocan encajes antiguos. El resultado conecta las newspaper nails con la estética dark academia, caracterizada por su inspiración literaria, sus referencias vintage y sus tonos oscuros. Es una opción para quienes buscan una manicura con más contraste y personalidad.

4. Newspaper nails con efecto de recortes impresos

Con un acabado que recuerda a recortes de prensa transferidos directamente sobre la uña, este diseño mezcla letras, titulares y fragmentos tipográficos en blanco, negro y gris. La distribución irregular del texto crea una apariencia similar a un collage de papel impreso, mientras que el acabado brillante aporta dimensión. Es una versión versátil de las uñas con estampado de periódico que funciona tanto en uñas cortas como en formas almendradas.