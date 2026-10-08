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Belleza

Givenchy apuesta por el delineado azul cobalto y verde jade para Primavera-Verano 2027

Sarah Burton apuesta por una mirada gráfica que combina dos tonos intensos con una piel luminosa y labios nude, en uno de los maquillajes más precisos de la temporada

Octubre 07, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Givenchy apuesta por el delineado azul cobalto y verde jade para Primavera-Verano 2027

Givenchy

El delineado azul cobalto y verde jade se convirtió en el punto de tensión del maquillaje creado para el desfile Primavera-Verano 2027 de Givenchy by Sarah Burton. Los dos tonos aparecen sobre los ojos en formas geométricas, mientras el resto del rostro permanece ligero y transparente. El resultado lleva el color a un terreno más gráfico y preciso, lejos de la idea de que una mirada intensa necesita cubrir todo el párpado.

Dos colores, una mirada geométrica

Los tonos Cobalt y Jade de los Khôl Couture Waterproof Eyeliners fueron utilizados para construir formas individuales alrededor de los ojos. Los pigmentos se superpusieron para conseguir un color intenso y sólido, además de alargar visualmente la mirada.
La elección de las formas es tan importante como la de los colores. En lugar de utilizar el delineador únicamente para seguir la línea de las pestañas, el maquillaje crea pequeños bloques de color que recuerdan más a un estampado que a un delineado tradicional. Esa construcción establece un vínculo directo con las siluetas precisas de la colección.
El azul cobalto aporta profundidad y una intensidad fría; el verde jade introduce una variación más luminosa. Juntos consiguen que el maquillaje tenga presencia sin necesitar sombras adicionales ni una cantidad excesiva de producto.

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El resto del rostro baja el volumen

La piel fue trabajada para conseguir un acabado luminoso y transparente. Se utilizó Prisme Libre Glow Serum Foundation de manera ligera y estratégica, con una sola pulsación de producto, buscando perfeccionar la apariencia de la piel sin convertirla en una superficie completamente cubierta.
Después, Prisme Libre 4-Color Pressed Powder se aplicó únicamente en los puntos altos del rostro para suavizar y matificar ligeramente. El planteamiento deja claro dónde está la atención: los ojos concentran el pigmento y la piel funciona como contrapunto.
Las cejas también fueron definidas con discreción. Mister Eyebrow Pencil ayudó a rellenarlas y estructurarlas para reforzar una inspiración masculina, sin competir con las formas geométricas del delineado.

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Givenchy apuesta por el delineado azul cobalto y verde jade para Primavera-Verano 2027

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Labios nude para dejar espacio al color

Los labios siguieron una dirección completamente distinta. Primero fueron preparados e hidratados con Le Rouge Hydra Balm en 00-Natural y después se utilizó Le Rouge Satin Silk en N03-Beige Crush, presionándolo suavemente para atenuar el color natural.
El resultado es un labio nude, discreto y prácticamente integrado con el rostro, una decisión que permite que los tonos cobalto y jade mantengan toda su fuerza. La combinación también ofrece una lectura más actual del maquillaje de color: no hace falta añadir intensidad en todas las zonas del rostro para conseguir un resultado expresivo.

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Givenchy apuesta por el delineado azul cobalto y verde jade para Primavera-Verano 2027

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Cómo llevar el delineado de Givenchy

La versión de pasarela puede adaptarse sin reproducir literalmente sus formas. Para el día, el azul cobalto puede utilizarse como un trazo fino sobre las pestañas superiores, mientras que el verde jade funciona como un pequeño acento en el extremo exterior del ojo.
Quienes prefieran una interpretación más cercana a la propuesta original pueden superponer ambos tonos y crear una forma geométrica definida. En ese caso, mantener la piel ligera y los labios neutros ayuda a que el color conserve su carácter gráfico.

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