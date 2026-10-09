Carolina Herrera presenta Eyeconica Quad, su primera paleta de sombras

Para Carolina Herrera, “la verdadera belleza es ser fiel a uno mismo”. Por eso, a través de su línea Herrera Beauty, ha difuminado la línea entre maquillaje y joyería proponiendo productos icónicos de apariencia personalizable que, al mismo tiempo, ¡personaliza la apariencia de quien los usa!

Hoy, te contamos todo sobre una declaración de color que ya se perfila como el nuevo imprescindible de belleza: Eyeconica Quad. El lanzamiento está disponible en tres versiones, es decir, tres armonías con pigmentos de alto impacto, acabados multiefecto y una fórmula vegana que dura hasta 24 horas sin acumularse en los pliegues de los párpados.

Desde su lanzamiento, en 2019, la línea de maquillaje de Carolina Herrera, llamada Herrera Beauty, se ha caracterizado por ofrecer fórmulas innovadoras, acabados ligeros y un colorido llamativo, alegre y exuberante.

Desde lipsticks hasta máscaras de pestañas, todo para completar un estilo elegante, claro, sin renunciar a ese toque de irreverencia que te hace única. Y precisamente ese mood es el que nos encantó de Eyeconica Quad, que es su primera paleta de sombras y está diseñada para conseguir looks de estilo icónico, con esa característica sofisticación despreocupada que nos enamora.

Para un impacto icónico que te acompañe

Inspirada en la visión de la belleza y la moda de Carolina Herrera, Eyeconica Quad es una paleta con cuatro tonos de una pigmentación vibrante que puedes usar por separado, pero que están cuidadosamente seleccionados para funcionar en conjunto, logrando efectos multidimensionales increíbles. Duran hasta 24 horas y se desliza fácilmente para un difuminado impecable.

Olvídate de la acumulación en los pliegues, la tecnología de sus pigmentos Hi-Fi Chromatic logra transiciones de color con un acabado profesional gracias a su fórmula vegana ultrasedosa que, al ser emoliente, se desliza con suavidad y ayuda a retener la hidratación.

Looks que podrás lograr con Eyeconica Quad de Herrera Beauty

Lleves lo que lleves, con esta paleta de sombras conseguirás un beauty look tan icónico como el que traes puesto. Fiel al pensamiento de Carolina Herrera, para quien “la belleza comienza en el momento en que decides ser tú misma”.

Cada paleta tiene distintos acabados multiefecto de alto impacto: mate, satinado, brillante, metálico y con destellos; por lo que te permite crear infinidad de looks. Desde los más naturales hasta los más glamurosos e impactantes.

La clave está en la autoexpresión, a partir de lo que deseas transmitir, encontrarás una variedad de intensidades tonales y texturas que te permitirán sentirte libre de crear tu propio look: icónico, personal y elegante.

Personaliza tu outfit con la primera eyeshadow palette de Herrera

Considéralo como un ready to wear para tus ojos, pues cada sombra logra un efecto tipo velo sobre los párpados y es que, como está enriquecida con emolientes acondicionadores, logra mantener la hidratación de la piel. El resultado es un efecto soft focus, para un look fresco e impecable.

Según tu outfit, elige una de sus tres impactantes versiones, compuestas por una armonía de tonos. En Bold in Gold encontrarás una gama neutra inspirada en la tierra; Red Affair, equilibra una paleta rosada con un toque de intensidad y Dare Me Green, combina acordes verdes luminosos con un contraste en color coral.

Tan sorprendente como su interior es su exterior y es que la paleta de sombras viene en una cajita tipo joya que se volverá tu accesorio de belleza imprescindible. El diseño de la paleta está inspirado en el bolso Scala, uno de los modelos más emblemáticos de la casa de moda. Además, al ser parte del universo Herrera Beauty, está pensado en ser personalizado, es decir, puedes decorarlo con charms intercambiables para transformarlo en una pieza única, que combine con tu outfit del día.

Las tres paletas de sombras Eyeconica Quad están diseñadas para poderse difuminar, superponer y personalizar fácilmente, permitiendo crear posibilidades infinitas. Para una aplicación profesional, cada estuche incluye dos pequeños pinceles, perfectos para lograr diferentes looks, desde los más suaves hasta los más sofisticados.

Con su primera paleta de sombras, Carolina Herrera nos invita a elegir el color con la misma actitud con la que se escoge una it-bag. Solo queda por decidir cuál es tu armonía favorita: Bold in Gold, Red Affair o Dare Me Green.