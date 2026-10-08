Se acabó el perfume firma

La idea de encontrar un único perfume que nos represente durante años está perdiendo fuerza. En su lugar aparece un comportamiento mucho más flexible como alternar fragancias según el estado de ánimo, la temporada o la ocasión y, en algunos casos, combinarlas para construir un aroma propio. El llamado fragrance wardrobe está convirtiendo el perfume en algo más cercano a un clóset que a una identidad olfativa permanente.

La fragancia dejó de ser una decisión definitiva

Hasta hace muy poco, el perfume firma funcionó casi como una extensión de la personalidad. Elegir uno implicaba encontrar el indicado y convertirlo en una especie de sello personal: el aroma que los demás asociaban contigo y que te acompañaba prácticamente en cualquier circunstancia.

Ese modelo empieza a resultar demasiado rígido para una generación de consumidores que entiende la belleza de manera más experimental. Se estima que actualmente el 75% de los hombres de la Generación Z ya experimenta con varias fragancias, mientras que los consumidores jóvenes también muestran mayor interés por probar formatos pequeños antes de invertir en un frasco completo.

La diferencia no consiste solamente en tener más perfumes. Se trata de utilizarlos de otra manera. Un aroma limpio puede reservarse para la oficina, uno amaderado para la noche y otro más luminoso para el fin de semana. La fragancia deja de definir quién eres para acompañar quién eres ese día.

Del perfume firma al fragrance wardrobe

El término fragrance wardrobe describe precisamente esta colección de aromas seleccionados para diferentes circunstancias. La lógica es parecida a la de un clóset ya que no usamos el mismo vestido, zapatos o abrigo todos los días porque nuestras necesidades cambian; tampoco tendría por qué hacerlo el perfume.

Esta forma de consumo también está favoreciendo los discovery sets, miniaturas y formatos de viaje. Además de resultar menos costosos que comprar varios frascos grandes, permiten experimentar antes de comprometerse con una fragancia. En 2026, algunas marcas de lujo están diseñando sus propuestas alrededor de esa posibilidad de probar, alternar y combinar.

El cambio tiene una consecuencia comercial importante. Para las casas de perfumería, el objetivo ya no es necesariamente conseguir que una persona sea fiel a un solo aroma, sino conseguir que encuentre varias razones para volver a comprar dentro de una misma categoría.

Se acabó el perfume firma Pexels

El layering convierte al perfume en algo personal

La otra gran transformación es el layering, o la combinación de dos o más fragancias. La práctica no es nueva —forma parte de distintas tradiciones de perfumería desde hace mucho tiempo—, pero las redes sociales la han convertido en un lenguaje mucho más accesible para una nueva generación.

En lugar de aceptar exactamente las notas concebidas por el perfumista, el consumidor puede modificar la experiencia: añadir un almizcle limpio a una fragancia floral, suavizar un perfume ambarino con una nota fresca o aportar profundidad a un aroma ligero.

Incluso las grandes compañías están respondiendo a este comportamiento. Algunas colecciones se diseñan desde el principio para combinarse entre sí, mientras que otras incorporan brumas corporales, productos para el cabello y formatos complementarios que permiten construir una rutina olfativa completa.

Se acabó el perfume firma Pexels

Ya no se trata de encontrar tu olor

La transformación también habla de cómo ha cambiado nuestra relación con el lujo. Durante mucho tiempo, la exclusividad estaba asociada con encontrar un objeto excepcional y convertirlo en una posesión casi permanente. Ahora puede estar en la posibilidad de personalizar la experiencia.

Es así como la perfumería se acerca aún más a la moda, ya que cambia con la temperatura, el horario, la ropa, el destino y hasta con el estado de ánimo. Una persona puede preferir una rosa empolvada por la mañana y un acorde de cuero por la noche sin sentir que está contradiciendo su identidad.

Quizá el perfume firma no haya desaparecido por completo. Lo que está desapareciendo es la obligación de tener solo uno. En una época en la que la identidad también se construye por capas, resulta lógico que nuestra forma de oler siga el mismo camino.