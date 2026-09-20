Perfumes salados: la tendencia que está transformando los aromas gourmand

El perfume gourmand está cambiando de sabor. Después de varias temporadas dominadas por vainilla, caramelo y chocolate, la perfumería comienza a incorporar ingredientes como sal marina, arroz, sésamo, pistache, leche y frutos secos, creando aromas que conservan la sensación reconfortante de algo comestible, pero con una dimensión menos azucarada. La tendencia ya aparece entre las conversaciones más relevantes de la perfumería de 2026 y está llevando el concepto gourmand hacia territorios mucho más inesperados.

Cuando lo dulce deja espacio a lo salado

Durante años, llamar gourmand a un perfume implicaba pensar en postres: vainilla cremosa, azúcar, praliné, caramelo o chocolate. Esa fórmula no desaparece, pero empieza a resultar más interesante cuando incorpora contrastes. El pistache, por ejemplo, puede aportar una faceta cremosa y ligeramente salada, mientras que el arroz y el sésamo introducen matices tostados, secos y cálidos.

La industria comienza a hablar incluso de perfumes savory o swavoury, una combinación entre sweet y savoury. El concepto describe precisamente esa mezcla entre dulzor y notas que tradicionalmente asociamos con la cocina salada. El resultado no pretende oler literalmente a un plato, busca reproducir la textura, la calidez o la sensación reconfortante de ciertos alimentos.

Arroz, sésamo y leche llegan a la perfumería

El arroz se ha convertido en uno de los ingredientes más llamativos de esta nueva generación. Su perfil resulta suave, ligeramente almidonado, cremoso y limpio, por lo que funciona especialmente bien junto a almizcles y acordes lactónicos. El sésamo, en cambio, introduce una faceta tostada que puede hacer que una composición dulce se perciba más seca y compleja.

La leche también está ganando presencia. Los acordes lácteos aportan una sensación cremosa y cercana a la piel, pero pueden combinarse con vainilla, maderas, especias o notas salinas para evitar un resultado excesivamente dulce. El efecto se acerca más a la idea de piel cálida, textura y confort que a la de un postre recién horneado.

Maison Tahité – Pistachio Cortesía

El pistache abrió la puerta

El crecimiento del pistache ayuda a entender por qué esta evolución resulta tan natural. Su popularidad en perfumería ha crecido precisamente porque puede moverse entre dos extremos ya que tiene una faceta gourmand cuando se combina con vainilla o caramelo, pero también puede adquirir una dimensión más seca, cremosa o ligeramente salada cuando aparece junto a maderas y especias.

Ese carácter híbrido explica parte de su atractivo. En lugar de imponer una sola lectura, permite que el perfume conserve la sensualidad de un gourmand sin depender exclusivamente del azúcar.

Un gourmand más adulto

El cambio también habla de cómo está evolucionando el consumidor de perfumes. La búsqueda ya no se limita a encontrar una fragancia que huela “rica”, sino una composición que tenga textura, contraste y personalidad. Por eso aparecen combinaciones de sésamo tostado con vainilla, arroz con almizcles, pistache con maderas o sal con acordes cremosos.

La diferencia frente al gourmand clásico está en la arquitectura. El ingrediente comestible deja de funcionar como protagonista absoluto y comienza a formar parte de una composición más amplia, capaz de incorporar notas amaderadas, especiadas, minerales o almizcladas.

Los aromas dulces gourmand ya no son tendencias en otoño 2026 Getty images

Por qué esta tendencia importa este otoño

La llegada del otoño favorece especialmente estas fórmulas porque coinciden con una temporada en la que los consumidores suelen buscar perfumes cálidos y envolventes. Sin embargo, los gourmands salados ofrecen una alternativa a las fragancias densas y excesivamente dulces: mantienen la sensación de confort, pero introducen un acabado más seco y sofisticado.

La evolución resulta interesante precisamente porque no plantea el fin de la vainilla ni del gourmand tradicional. Amplía sus posibilidades. La próxima generación de perfumes comestibles no necesariamente quiere oler como un pastel; puede recordar al arroz recién cocido, al pistache tostado, a la leche tibia o a una pizca de sal sobre una preparación dulce. Ahí está su atractivo, convertir ingredientes cotidianos en una experiencia olfativa mucho menos predecible.