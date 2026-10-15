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Moda

Ferragamo presenta The Joy of Loving, su campaña Holiday 2026 protagonizada por Kris Jenner

Maximilian Davis reúne a familias reales, artistas y figuras de distintas generaciones en una historia que conecta los vínculos personales con el legado de la casa italiana

Octubre 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Ferragamo presenta The Joy of Loving, su campaña Holiday 2026 protagonizada por Kris Jenner

Cortesía

Kris Jenner cambia su papel habitual frente a las cámaras para convertirse en la directora imaginaria de una historia sobre el amor, la familia y los objetos que acompañan una vida compartida. Así comienza The Joy of Loving, la campaña Holiday 2026 de Ferragamo, una propuesta audiovisual que reúne a personalidades de distintas generaciones y convierte los vínculos personales en el centro de su narrativa. Bajo la dirección creativa de Maximilian Davis, la firma italiana plantea una celebración navideña que va más allá de los códigos tradicionales del lujo para hablar de aquello que permanece.

Kris Jenner dirige una historia sobre la familia

La campaña toma como punto de partida la trayectoria de Kris Jenner, matriarca de una de las familias más conocidas de la cultura popular. En esta ocasión, Jenner interpreta a una directora que presenta una serie de audiciones frente a la cámara. Las entrevistas, con un tratamiento cercano al documental, permiten que los protagonistas compartan sus propias experiencias y expliquen qué significa el amor en sus vidas.
La elección de Kris Jenner aporta una dimensión cultural al proyecto. Su imagen pública está estrechamente vinculada con la construcción de una identidad familiar que ha trascendido la televisión para convertirse en un fenómeno empresarial y mediático. Ferragamo aprovecha esa referencia para contar una historia en la que las relaciones personales tienen más peso que la exposición individual.
La campaña está dirigida por Clara Cullen, fotografiada por Ilya Lipkin y cuenta con el estilismo de Miyako Bellizzi.

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Las familias reales protagonizan The Joy of Loving

En lugar de reunir únicamente a celebridades para posar frente a la cámara, Ferragamo eligió parejas, hermanos, madres e hijos que comparten vínculos fuera del proyecto. Entre ellos figuran la modelo y activista Paloma Elsesser junto a su hermano Sage Elsesser, modelo y músico; la actriz y directora Joan Chen con su hija Audrey Hui; y la coach de actuación Nancy Banks junto a su hijo, el actor Benny Buckley.
También participan The Womack Sisters, el grupo musical Bar Italia junto a Ch’lita, pareja de su baterista Jezmi Fehmi, y la creativa multidisciplinaria Sofia Testino con su perro Syko.
La diversidad de estas relaciones amplía el concepto de familia que propone la campaña. Los lazos de sangre conviven con las parejas y los vínculos elegidos, mientras las escenas de abrazos y encuentros personales sustituyen la distancia habitual de las imágenes publicitarias de lujo.
Para Maximilian Davis, la familia representa una parte esencial de la identidad de Ferragamo. El director creativo también plantea que las prendas y los accesorios pueden acompañar a distintas generaciones y conservar un valor emocional con el paso del tiempo.

Los bolsos y zapatos de Ferragamo para Holiday 2026

Aunque la historia ocupa el primer plano, los accesorios forman parte fundamental de la campaña. Entre las piezas seleccionadas aparecen los bolsos Ferragamo Hug y Ferragamo Cara, junto con zapatos de salón de satén decorados con cristales y el motivo Gancini, las bailarinas Vara y unas sandalias doradas de tacón de aguja.
Cada diseño introduce una interpretación distinta del vestuario festivo. Los zapatos de satén y las aplicaciones brillantes se relacionan con las ocasiones especiales, mientras que las bailarinas Vara representan una alternativa reconocible dentro del repertorio de la casa. Los bolsos, por su parte, conectan la narrativa emocional con objetos concebidos para acompañar el día a día.
La campaña no presenta estas piezas como compras aisladas, sino como objetos que pueden conservarse y adquirir significado a través de las experiencias de quien los lleva.

El legado de Salvatore Ferragamo continúa con Maximilian Davis

La idea de transmitir objetos y recuerdos entre generaciones tiene una relación directa con la historia de la firma. Salvatore Ferragamo construyó su proyecto a partir de la innovación y la creatividad, además del deseo de ofrecer una vida mejor a su familia. Su esposa, Wanda, desempeñó un papel fundamental en la continuidad de la casa durante la década de 1960.
Hoy, la familia Ferragamo y Maximilian Davis mantienen ese legado mientras la marca desarrolla nuevas formas de conectar con su público. The Joy of Loving traslada esa herencia a una campaña navideña que entiende el lujo no solo como una cuestión de diseño, sino también como la posibilidad de conservar aquello que adquiere valor con el tiempo.

Kris Jenner Ferragamo salvatore ferragamo navidad
Eurídice Aiymet Garavito García
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