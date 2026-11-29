Por Alexis Mustri

Hay lugares a los que uno llega y otros a los que, de alguna manera, siempre ha pertenecido. Para Maude Lancry, Marrakech es uno de ellos. Casada con Philippe Lancry, de raíces marroquíes, Maude encontró en esta ciudad el lugar perfecto para dar forma a un proyecto familiar: Maison Zamane.

Se trata de un riad en el que la arquitectura tradicional convive con una sensibilidad contemporánea. Un detalle a destacar es que la propiedad en la que se encuentra resultó afectada por el terremoto de 2023, pero fue recuperada con la colaboración de artesanos locales, en un proceso que buscó preservar su carácter y devolverle la vida.

Marruecos a través de la mirada de Maude

Tu historia con Marruecos comenzó mucho antes de Maison Zamane. ¿Qué te enamoró del país y, en particular, de Marrakech?

Marruecos siempre ha ocupado un lugar muy especial en nuestra vida. Philippe tiene raíces marroquíes, y nos casamos en Marrakech. Con el paso de los años, la ciudad se llenó de recuerdos y se convirtió en un lugar al que estamos profundamente unidos. Después de desarrollar y gestionar tres villas en Saint-Barthélemy, sentimos ganas de emprender algo más íntimo y ligado a nuestra historia. Elegir Marrakech fue una forma de acercarnos a esos orígenes y, al mismo tiempo, comenzar una nueva etapa.

La creación de Maison Zamane también fue un proyecto familiar, en el que participaron tus cinco hijos. ¿Cómo vivieron juntos esta experiencia y qué imaginabas para la casa?

Queríamos crear un lugar con personalidad; no simplemente un hotel, sino una casa en la que cada huésped se sintiera genuinamente bienvenido. Nuestros cinco hijos participaron de distintas maneras, y cada uno aportó sus ideas y su sensibilidad. Fue muy especial construir algo juntos. Desde el principio, imaginamos un ambiente elegante y acogedor, en el que la autenticidad y la atención a los pequeños detalles estuvieran presentes.

La propiedad se levantó sobre un inmueble afectado por el terremoto de 2023. ¿Qué significó para ustedes recuperar ese espacio y cómo consiguieron respetar su historia?

No queríamos limitarnos a reconstruir un edificio; queríamos devolverle la vida sin borrar su pasado. Fue un trabajo colectivo en el que participaron artesanos, trabajadores y proveedores locales. El proceso tomó cerca de tres años y nos permitió conservar la esencia arquitectónica del lugar, al tiempo que le dábamos una nueva vida. También nos enseñó el valor de la paciencia, del trabajo bien hecho y de colaborar con personas que conocen profundamente las tradiciones del país.

Marruecos a través de tus ojos: la historia y la inspiración detrás de Maison Zamane Cortesía

La arquitectura combina elementos tradicionales marroquíes con una sensibilidad contemporánea. ¿Qué inspira tus decisiones estéticas?

Quisimos respetar la arquitectura original del riad, y organizado alrededor de un patio central, que es el corazón de la casa. Nos atraen especialmente los materiales vinculados a la tradición marroquí, como el tadelakt, el zellige, la madera tallada y la piedra natural, junto con el lino y las fibras naturales. El reto consistió en equilibrar esa identidad con el confort de un hotel boutique actual, y la colaboración con los artesanos locales fue esencial para lograrlo.

La hospitalidad también se expresa en los pequeños detalles. ¿Qué experiencias querías que formaran parte de una estancia?

Nos gusta que quienes nos visitan encuentren un refugio en medio de la energía de Marrakech, así que creamos un lugar en el que puedan desconectar, tomarse su tiempo y disfrutar sin prisas. El hammam tradicional y una propuesta gastronómica inspirada en los sabores y productos del país forman parte de esa experiencia. También procuramos acercar a nuestros huéspedes a la cultura y la artesanía locales. Muchas veces, son esos pequeños descubrimientos los que terminan convirtiéndose en los mejores recuerdos de un viaje.

Marruecos a través de tus ojos: la historia y la inspiración detrás de Maison Zamane Cortesía

Marrakech tiene muchas facetas más allá de sus lugares conocidos. ¿Qué recomendarías para descubrir una versión más auténtica de la ciudad?

La medina representa el alma de Marrakech. Nos enamoraron su patrimonio, sus calles, la energía de los mercados y la sensación de descubrir algo distinto detrás de cada puerta. Creo que la mejor manera de conocerla es caminar sin demasiada prisa, entrar en los pequeños comercios, observar los detalles y dejarse sorprender por los encuentros cotidianos. La riqueza cultural y humana de la ciudad va mucho más allá de sus lugares emblemáticos.

Se habla mucho del lujo consciente y del slow living. ¿Ha cambiado Marruecos tu manera de entender el lujo y de disfrutar la vida?

Para nosotros, el verdadero lujo está en la calidad de las experiencias, la tranquilidad y la posibilidad de disfrutar del tiempo sin prisas. Además, Marruecos nos ha enseñado mucho sobre la generosidad, la calidez humana y la atención hacia los demás. Y creo que el lujo también consiste en desconectar del ritmo cotidiano y volver a apreciar las cosas sencillas.

Marruecos a través de tus ojos: la historia y la inspiración detrás de Maison Zamane Cortesía

Después de todo lo que ha significado crear este proyecto, ¿qué te gustaría que sintiera alguien al cruzar sus puertas y qué recuerdo quisieras que se llevara?

Me gustaría que sintiera que ha llegado a una casa, no simplemente a un hotel. También que pudiera acercarse a la cultura, la gastronomía, la gente y las tradiciones de Marruecos, y que al regresar se llevara recuerdos de todo eso. Y si además recuerda la calma que encontró aquí, habremos conseguido lo que soñábamos.

Marrakech, según Maude

La ciudad se descubre mejor sin prisas: caminando por la medina, explorando sus mercados, entrando en talleres artesanales y reservando tiempo para los pequeños rituales de la vida marroquí. Para empezar, vale la pena recorrer Jemaa el-Fna, la Plaza de las Especias y Place des Ferblantiers. Entre las visitas culturales, destacan el Jardín Majorelle, el Museo Yves Saint Laurent, el Palacio de la Bahía y la mezquita Koutoubia. También merece una visita Bab el Khemis, conocido por su mercado de antigüedades y objetos de segunda mano.

A la hora de sentarse a la mesa, Maude recomienda Sahbi Sahbi, Al Fassia, La Villa des Orangers y Dar Rhizlane. Para tomar algo con vistas a los tejados de la medina, sugiere Kabana y El Fenn, aunque otras direcciones para tener en cuenta son Nomad, La Terrasse des Épices, L’Mida, Dar Zellij y La Maison Arabe.

Para conocer la ciudad desde dentro, una visita guiada por la medina permite descubrir sus zocos y talleres. También se puede tomar una clase de cocina marroquí, participar en un taller de cerámica o henna y reservar un momento para disfrutar de un hammam tradicional. Si el viaje es en familia, un taller de alfarería es una experiencia especialmente bonita para compartir.

Marruecos a través de tus ojos: la historia y la inspiración detrás de Maison Zamane Cortesía

Fuera de la ciudad, el desierto de Agafay ofrece un paisaje muy distinto. Se puede recorrer en quad o a lomos de un camello, disfrutar de un almuerzo bajo una tienda y contemplar el amanecer desde un globo aerostático.

Para llevar algunos recuerdos a casa, Maude propone buscar vasos beldi, especias, cerámica, lámparas, piezas de tadelakt, babuchas o alfombras bereberes.

Recomienda algunos de sus placeres cotidianos favoritos, que son compartir un té a la menta y disfrutar de un desayuno tradicional con baghrir, msemen y zumo de naranja recién exprimido. Pero su mayor consejo es todavía más sencillo: dejar espacio en el itinerario para perderse por la medina, ya que buena parte de la magia de Marrakech aparece cuando uno pasea sin rumbo y se permite descubrir la ciudad a su propio ritmo.

MAISON ZAMANE

Ubicación: Medina de Marrakech, Marruecos

Dirección: 50 Derb Lalla Chacha, Douar Graoua,

Medina de Marrakech

Web: maisonzamane.com

Instagram: @maisonzamanemarrakech