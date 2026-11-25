La técnica artesanal con la que Santoni da profundidad y matices al cuero también inspira una carta de coctelería. Esa conexión entre oficio y gastronomía toma forma en Bar Aurora, el espacio temporal que la firma italiana instaló en El Palacio de Hierro Polanco del 5 al 29 de noviembre. La propuesta reúne café de especialidad, cócteles de autor, bocados y una selección de calzado y accesorios de la Maison.

Fundada en 1975, Santoni lleva a este proyecto una parte esencial de su identidad: la atención al color y el trabajo manual. En lugar de limitar la presentación de su colección Otoño/Invierno 2026 a un espacio de exhibición y venta, la firma construye una experiencia que permite acercarse a sus códigos creativos a través de otros sentidos.

La colección Otoño/Invierno 2026 como punto de partida

El nombre Bar Aurora retoma una de las referencias centrales de la temporada. La colección Otoño/Invierno 2026 se inspira en la luz que precede al amanecer y en los paisajes invernales de Las Marcas, región italiana donde nació Santoni. De ahí surge una paleta de tonos naturales y profundos que también define la identidad visual del proyecto.

Edera y Mura aportan dos verdes de inspiración mineral; Autunno introduce un marrón cálido, mientras Mosto se inclina hacia el rojo y Aurora propone un naranja quemado asociado con los primeros destellos del día. No son únicamente referencias cromáticas: estos matices trasladan al calzado una relación con el paisaje y con los cambios de luz propios de la temporada.

Bar Aurora utiliza esa selección como inspiración para su carta. Las bebidas, las creaciones de café y los bocados retoman los colores y la atmósfera de la colección, estableciendo una correspondencia entre los acabados del cuero y las combinaciones de sabores.

Santoni Pop up Polanco Juan Gracia

Velatura: el oficio detrás del color de Santoni

Para entender el vínculo entre la colección y la experiencia gastronómica hay que detenerse en Velatura, una de las técnicas artesanales características de la Maison. El proceso consiste en aplicar pigmentos a mano en distintas capas sobre el cuero. La superposición permite construir profundidad, riqueza tonal y acabados que distinguen cada pieza.

La técnica exige precisión y conocimiento del material: el color no funciona como una capa uniforme, sino como un trabajo gradual que aporta matices y personalidad al calzado. Esa intervención manual forma parte del savoir-faire que Santoni ha desarrollado desde su fundación y que Bar Aurora traduce a un lenguaje distinto.

La relación con la coctelería resulta interesante precisamente por eso. Preparar una bebida de autor también implica trabajar con proporciones, ingredientes, texturas y equilibrio. Aunque pertenecen a disciplinas diferentes, ambas prácticas encuentran un punto de contacto en la atención al proceso y en la construcción de un resultado con identidad propia.

Santoni Pop Up Cortesía

Un espacio temporal en El Palacio de Hierro Polanco

Bar Aurora combina un pop-up de venta con una experiencia de cafetería y coctelería. En el espacio se presenta una selección de zapatos y accesorios que incluye piezas de Otoño/Invierno 2026 y modelos icónicos de Santoni, mientras la carta ofrece otra forma de aproximarse a la firma.

La iniciativa forma parte de una estrategia cada vez más relevante para las casas de lujo: ampliar el contacto con sus clientes más allá del producto y construir experiencias alrededor de su identidad. En este caso, la gastronomía no aparece como un complemento aislado, sino como una extensión de los códigos de diseño, color y artesanía de la marca.