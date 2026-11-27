Por: Alexis Mustri

En el corazón de Roma, a unos pasos del Panteón, este hotel ocupa un palacio del siglo XVII en Piazza della Minerva. Su arquitectura conserva la memoria histórica del edificio, mientras sus interiores introducen una sensibilidad contemporánea que dialoga con el carácter de la ciudad. El resultado es un encuentro entre pasado y presente en el que cada material, textura y detalle contribuye a construir una identidad propia.

Toro ha encontrado en Roma un territorio especialmente fértil para desarrollar su lenguaje creativo, ya que su propuesta combina artesanía, materiales y referencias culturales para crear espacios que dialogan con su entorno sin reproducir literalmente el pasado.

En su trabajo, conviven distintas sensibilidades: la relación mexicana con el color, la materia y la luz; el refinamiento francés en las proporciones y los detalles, y la herencia arquitectónica de Roma, una ciudad marcada por el paso del tiempo.

Desde París, donde reside, conversamos con él sobre el proceso creativo detrás del proyecto, los materiales y las ideas que dan forma a su universo creativo, la influencia de sus raíces mexicanas y francesas y hasta los detalles que revelan su particular manera de entender los espacios.

Roma tiene una identidad arquitectónica muy marcada. ¿Cómo encontraste el equilibrio entre tu propio lenguaje creativo y el respeto por la historia del edificio?

Nos inspiramos mucho en el contexto, en la propia materialidad de Roma. Quería llevar al interior las texturas de la ciudad: cierta rugosidad y acabados de yeso, pero también superficies que captaran la luz y transmitieran una sensación de profundidad y tiempo.

Esa presencia más cruda dialoga con detalles mucho más sutiles, con referencias casi subliminales que se revelan poco a poco. Esta superposición de capas construye la narrativa del espacio y nos permite añadir un nuevo capítulo respetando su historia.

Era esencial que La Minerva echara raíces en su entorno urbano, y que los romanos pudieran reconocer algo de su ciudad en ella y hacerla suya. El hotel debía pertenecer a la ciudad y formar parte de su vida.

De las residencias privadas a los grandes proyectos hoteleros, tu trabajo conserva una cualidad íntima, casi cinematográfica. ¿Cómo ha evolucionado tu manera de contar historias a través de los espacios a medida que tus proyectos han ganado escala?

La escala ha crecido, pero mi punto de partida sigue siendo el cuerpo humano: cómo entramos, cómo nos sentamos, qué tocamos y qué alcanzamos a ver desde una habitación.

En un hotel, esta atención se despliega a través de un mayor número de secuencias. Trabajo con perspectivas, umbrales, cambios de luz y momentos de apertura y recogimiento. Quizá de ahí provenga esa cualidad cinematográfica, ya que el espacio se revela a través del movimiento, con su propio ritmo y sus sorpresas.

Incluso en espacios de grandes dimensiones, intentó preservar una sensación de cercanía con quien los habita.

Hugo Toro: Una mirada entre México, Francia y Roma Alezandre Tabaste

Tus raíces mexicanas y francesas desempeñan un papel sutil, pero determinante, en tu universo creativo. Si ambas sensibilidades se encontraran con Roma en una misma habitación, ¿qué materiales o formas expresarían ese diálogo?

Imagino una presencia marcada de piedra, como el travertino, combinada con maderas oscuras, metales patinados y cristales que capturan la luz. Formas de marcado carácter arquitectónico, suavizadas por algunas curvas más envolventes.

Mi herencia mexicana se manifiesta en mi relación instintiva con el color, los materiales y la luz, mientras que mi sensibilidad francesa quizá se refleja más en las proporciones, la composición y los detalles. Además, Roma aporta su densidad mineral y su relación con el tiempo.

Estas influencias se mezclan de manera natural; no las asignó conscientemente a objetos diferentes. Y juntas, dan forma a mi manera de diseñar un espacio.

Tus proyectos conceden gran importancia al diseño a medida, la artesanía y las texturas inesperadas. ¿Hay algún detalle o combinación de materiales en el hotel que pueda pasar inadvertido para los huéspedes, pero que tenga un significado especial para ti?

Pienso en los paneles tallados del bar del vestíbulo y del speakeasy. Los modelé íntegramente antes de que se tallaron en piedra. Esa transición del dibujo y el modelado digital al material y, después, a las manos del artesano tiene un significado especial para mí.

Los relieves contienen una narrativa que continúa en algunas de las chimeneas de las suites, y crean conexiones entre los espacios, un hilo que los huéspedes pueden descubrir durante su estancia.

Al principio, quizá solo se perciban como una textura; pero después, al acercarse, empiezan a descifrar las formas. Me gusta la posibilidad de experimentar un espacio en distintos niveles.

Hugo Toro: Una mirada entre México, Francia y Roma Alexandre Tabaste

Una vez que un proyecto está terminado y abre sus puertas, el espacio comienza a contar su propia historia. ¿Hay alguna escena o atmósfera que imagines y que te confirme que funciona como habías concebido?

Imagino un momento al final del día, cuando la luz cambia y se cruzan distintas historias: alguien esperando en la barra, una conversación que se prolonga un poco más y un viajero que se acomoda para leer. Me interesa esa convivencia entre la vida de un gran hotel y los momentos más íntimos.

Además, el proyecto cobra verdadera vida cuando las personas encuentran su lugar de manera natural. Cuando se quedan más tiempo del previsto o regresan al mismo sitio, el espacio empieza a pertenecerles. Es entonces cuando la arquitectura se convierte en el escenario de sus propias historias.

Tus proyectos combinan contrastes audaces con una sensación de calidez y sofisticación. Más allá de los motivos recurrentes, ¿qué hilo conductor une todo lo que haces?

Ante todo, busco crear una atmósfera y contar una historia. La luz, los materiales, los colores y los objetos contribuyen a esa narrativa, pero esta debe sentirse, sobre todo, en la manera en que las personas habitan el espacio.

Incluso en un gran hotel, quiero preservar una dimensión personal y evitar cualquier sensación demasiado institucional o estandarizada.

Me gusta la idea de una casa de vacaciones, pues te permite estar en otro lugar y, al mismo tiempo, experimentar una sensación de familiaridad y libertad. También te permite instalarte, tomarte tu tiempo y encontrar tu propio rincón. Ese deseo de quedarse es probablemente el hilo conductor de todos mis proyectos.

Hugo Toro: Una mirada entre México, Francia y Roma Alexandre Tabaste

Si hoy pudieras entrevistarte a ti mismo, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran con más frecuencia sobre tu trayectoria o tu trabajo?

«¿Cuánto espacio dejas a la intuición en una profesión que exige tanta precisión?».

A menudo se habla del resultado final, las referencias y los materiales, pero me interesa tanto como eso el momento en que un proyecto empieza a existir, cuando una intuición todavía no ha adquirido una forma precisa.

Gran parte de mi trabajo consiste en dar forma tangible a esa intuición y, después, preservar su fuerza a través de las exigencias técnicas, las conversaciones y la construcción.

Para mí, lo que conecta la arquitectura, el diseño y la pintura también es la relación constante entre una emoción y el acto de darle forma.

En pocas palabras

Un recuerdo sensorial de tu infancia que siga influyendo en tu manera de percibir las texturas o los colores:

Las horas que pasaba con mi madre repintando la casa, trabajando con acabados de yeso y haciendo cosas con las manos. Descubrí muy pronto hasta qué punto un color o una textura podían transformar una habitación.

Además, aprender haciendo y entrar en contacto directo con los materiales moldeó tanto mi mirada como mi comprensión técnica, al tiempo que alimentó el placer de crear.

El material o acabado que más te fascina en este momento:

Los metales oxidados, martillados o texturizados. Me fascinan su profundidad, sus irregularidades y su capacidad para adquirir una cualidad casi pictórica.

Hugo Toro: Una mirada entre México, Francia y Roma Alexandre Tabaste

Tu primer ritual al descubrir una ciudad nueva:

Caminar, observar la luz sobre las fachadas, entrar en distintos lugares y prestar atención a los detalles cotidianos.

Un rasgo de la artesanía o de la luz mexicana que te acompañe siempre:

Una relación directa con los materiales y libertad en el uso del color. Me encanta cuando se percibe la mano humana, cuando una superficie conserva algo vivo.

Una señal o costumbre que tu equipo reconoce cuando estás completamente absorto en un concepto:

Vuelvo constantemente al dibujo, pasando de la visión general a un detalle muy preciso. Entonces, una unión o una proporción pueden llegar a concentrar toda mi atención.

Si no diseñaras espacios, ¿a qué otra forma de expresión te dedicarías?

La pintura, que ya practico. Me permite explorar el color, los materiales y el gesto con otra clase de libertad. Es otra forma de construir un mundo.

Dónde: Piazza della Minerva, 69, 00186 Roma, Italia