Por su parte, la modelo, actriz y creadora de contenido, nos cuenta sobre los años de maravillosas colaboraciones que ha tenido con Peter, su proyecto Personal Autorizado y los infalibles en su rutina de belleza

Mariana, a lo largo de tu carrera has explorado distintas facetas como modelo, actriz y creadora de contenido. ¿Cómo nació la idea de crear Personal Autorizado y qué buscabas expresar a través de este proyecto digital que quizá no habías podido mostrar antes?

Soy una persona muy afortunada y privilegiada porque he sido capaz de explorar muchas áreas de mi vida. Probar tanto en moda, en actuación y en otros espacios artísticos. Y una de las cosas que más disfruto es el detrás de todo lo que implica que alguien llegue a donde está. Sentía que a la gente que no necesariamente vivía esto no se le mostraban esos procesos, esa magia y esas formas de pensar de personas extraordinarias. Muchos otros procesos que yo no conocía me daban muchísima curiosidad: los de los deportes, la cocina, los chefs; una infinidad de procesos y personas que me incitaban a saber cómo piensan y qué hacen todos los días para llegar lejos. Por otro lado, sentía que hacía falta un formato visual, que no se sintiera estático, sino más movido, entretenido, ligero y poco pretencioso.

De ahí nació Personal Autorizado.

Sparks WILL FLY Dior Forever Velvet Veil.

Diorshow Overvolume 790

Overbrown; todo de Dior Beauty.

Saco, Dior.

En una época en la que las redes sociales están llenas de contenido demasiado producido, ¿qué significa para ti la autenticidad y cómo buscas mantenerla dentro de Personal Autorizado?

En general en mi contenido siempre he buscado mantener las cosas lo más auténticas posible. Personal Autorizado, como todos los proyectos que yo hago, es una extensión de mí. Me gusta que se vea mi persona, mi sello y mi personalidad. Para mí, esta plataforma busca mantener esa esencia ligera y joven, hablando de cosas serias, importantes, recientes y actuales, pero que no se sienta con una energía pesada, elevada y que todos sean bienvenidos a entender y escuchar.

Sparks WILL FLY Rouge Dior Contour 999.

Rouge Dior Sequin Liquid Duo 962 Candy Cane;

todo de Dior Beauty.

Recientemente tuviste la oportunidad de convivir con Peter Philips, Director Creativo y de Imagen de Dior Beauty y una de las figuras más influyentes del maquillaje contemporáneo, durante su visita a México. ¿Cómo describirías esta experiencia y qué fue lo que más te sorprendió de su manera de trabajar?

He sido muy afortunada porque ya había tenido la oportunidad de convivir con Peter Philips en varias ocasiones en el pasado. Es una persona increíble, super talentosa y generosa. Conecté con él porque durante su reciente visita hicimos un recuento de todos esos momentos. Hice todos mis desfiles de Dior con él y coincidimos en sesiones de fotos, viajamos, incluso me tocó trabajar con él en Asia. Resultan muy especiales las formas que te da la vida de reencontrarte con personas increíbles y él es una de las figuras más importantes en el mundo del maquillaje y de la belleza hoy en día. Siempre es y será un honor estar cerca de ese tipo de personas.

Sparks WILL FLY Diorshow 5 Couleurs

926 Frosted Delight.

Dior Backstage Rosy Glow Stick 012

Rosewood.

Dior Backstage Rosy Glow Stick 063 Pink Lilac.

Rouge Dior Contour 100 Nude Look.

Rouge Dior 297 Glazed Violet;

todo de Dior Beauty.

Aretes, Dior.

Peter Philips es reconocido por su capacidad para transformar el maquillaje en una expresión artística, sin perder de vista la belleza individual. ¿Qué aprendiste de su filosofía y de su manera de interpretar un rostro?

Es muy importante cuando hay un maquillista que respeta los rasgos faciales de la persona, que no los quiera transformar, sino que los quiera realzar.

Peter es experto en eso. Y me encanta que en estas fotos fuimos capaces de hacer propuestas de maquillaje más atrevidas y editoriales. A veces se extrañan, con toda la tendencia tan fuerte del clean look –que es hermoso igual–, pero creo que Peter también hace unas propuestas un poco más artísticas de la forma más espectacular.

Durante nuestra sesión de fotos para Bazaar, Peter creó distintos looks de maquillaje para ti. ¿Cuál fue tu favorito y qué elementos hicieron que te identificaras especialmente con él?

Mi favorito, sin duda, fue en el que me pusieron el lipstick de brillitos, porque pude ver la magia. ¡Fue una locura! Me encantó, se me hizo una innovación padrísima. Lo había visto en videos, pero nunca me lo habían puesto y me pareció super festivo y divertido.

Sparks WILL FLY Diorshow 5 Couleurs 623 Cinnamon Glaze.

Diorshow On Stage Crayon 099 Black;

todo de Dior Beauty.

¿Hubo algún look de esta sesión que te permitiera descubrir una faceta diferente de ti misma o salir de tu zona de confort?

El que se salió un poquito de mi zona de confort fue el de los ojos metálicos. No recuerdo la última vez que me ponían unos ojos así y la verdad me pareció mega divertido y me encantaría repetirlo en mi vida, en algún momento, tal vez en alguna red carpet.

Después de tantos años trabajando con algunos de los maquillistas más reconocidos de la industria de la moda, ¿cómo ha evolucionado tu relación personal con el maquillaje?

Tener el privilegio de que te maquillen algunos de los mejores makeup artists del mundo te permite descubrir qué cosas o qué facciones tuyas te gusta resaltar y cuáles no. Y también, por otro lado, puedes ir copiando la manera en la que ellos aplican los productos y hacen las cosas. Entonces, he entendido que menos es más y que tampoco se necesitan muchos productos para hacer un gran look.

Sparks WILL FLY Dior Forever Glow Luminizer 029 Frozen Médaillon.

Rouge Dior Contour 720 Icone.

Rouge Dior 720 Icone Satin;

todo de Dior Beauty.

Look y aretes, Dior.

Diorshow 5 Couleurs

623 Cinnamon Glaze.

Diorshow On Stage

Crayon 099 Black;

todo de Dior Beauty.

¿Cuáles son esos productos imprescindibles que nunca faltan en tu cosmetiquera?

Un gloss, un concealer, un enchinador de pestañas, un gel de cejas y un blush. Y también me encanta algún iluminador en stick.

¿Cuáles son los mejores trucos de maquillaje que has descubierto y que hoy forman parte de tu rutina cotidiana?

Un truco que una vez me dijeron es que mientras más concentraras maquillaje en el centro, más maquillada te vas a ver y que no necesariamente necesitas ponerte muchísimo makeup en toda la cara. Cuando yo crecía me acuerdo que la regla era ponerse base, concealer, contour, contour en polvo, base en polvo, en crema... un montón de productos. Pero luego la cara se veía casi pastosa, como una plasta. He aprendido que te puedes aplicar sólo el producto necesario en el espacio necesario y no necesitas cubrirte toda la cara.

Sparks WILL FLY Dior Forever Skin Wear.

Diorshow Maximizer 4D.

Diorshow Overvolume

Waterproof 090 Overblack.

Dior Vernis 767 Golden

Cinnamon; todo de Dior Beauty.

Top y aretes, Dior.

Para terminar, ¿qué significa para ti sentirte verdaderamente bella? ¿Crees que tu percepción de la belleza ha cambiado con los años, tanto por tu experiencia en la industria como por tu propio crecimiento personal?

Mi percepción de la belleza definitivamente ha cambiado. Cuando creces en una industria en la que el valor de la belleza es meramente cómo te ves y cómo te perciben, es muy difícil salirte de eso. Pero conforme he crecido y he evolucionado, me he dado cuenta que para mí la belleza, mucho más que en el aspecto físico y en el exterior, está en el interior. Está en ser una persona buena, honesta, trabajadora, que lucha por sus sueños, que avanza, que no se detiene y que al final sabe trabajar en equipo; que es inteligente y que tiene pasiones. Para mí eso es una persona bellísima, completa y que se permite ser.

Modelo: Mariana Zaragoza.

Fotografía y retoque: Marta Skovro para King Management Agency (KMA).

Maquillaje: Peter Philips, usando Dior Beauty.

Peinado: Octavio León.

Fashion styling: JJ Rizo.

Asistente de fotografía: Fidel Vázquez.

Coordinación de producción: Déborah Uranga.