Suscríbete
Síguenos en:
Moda

Qué lentes de sol usar según la forma de tu rostro: cómo elegir el armazón ideal

Las monturas rectangulares, ovaladas y con detalles joya ofrecen distintas posibilidades para equilibrar las proporciones del rostro sin renunciar al estilo personal

Octubre 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2026

Qué lentes de sol usar según la forma de tu rostro: cómo elegir el armazón ideal

Jeremy Moeller/Getty Images

Elegir unas gafas de sol implica algo más que encontrar un armazón bonito. El ancho de los lentes, la altura del puente y la línea superior pueden modificar cómo se perciben las proporciones del rostro, por lo que conocer su forma ayuda a identificar diseños que vale la pena probar. Las siluetas geométricas, las monturas envolventes y los modelos con detalles decorativos ofrecen alternativas para construir un estilo que combine comodidad, protección y personalidad.

Lentes de sol para rostro redondo

Los rostros redondos suelen presentar mejillas prominentes, contornos suaves y una longitud similar al ancho. Las monturas rectangulares o geométricas introducen líneas definidas que contrastan con esas curvas. Los modelos ligeramente angulares también pueden aportar estructura sin endurecer demasiado las facciones.
Una montura negra de líneas rectangulares, como las propuestas de la colección HOUSE OF HERRERA de Carolina Herrera para Otoño 2026, funciona como referencia para este tipo de diseño. Sus remaches metálicos dorados añaden un detalle distintivo sin alterar el protagonismo de la silueta.
Conviene prestar atención al ancho: una montura demasiado estrecha puede acentuar la amplitud de las mejillas, mientras que una demasiado grande puede resultar desproporcionada.

CAROLINA HERRERA_HER 0411GS_20970508079O_O00.jpg

Cortesía

Qué gafas favorecen a un rostro ovalado

El rostro ovalado suele tener una longitud mayor que su ancho y una mandíbula ligeramente más estrecha que la frente. Sus proporciones permiten probar una variedad amplia de monturas, desde las rectangulares hasta las ovaladas y cat-eye.
Para elegir, importa más la relación entre el tamaño de las gafas y las dimensiones del rostro que seguir una regla estricta. Una montura demasiado pequeña puede perder presencia, mientras que una excesivamente ancha puede dominar las facciones.
Los diseños con detalles metálicos, varillas contrastantes o acabados carey ofrecen una manera de incorporar personalidad sin depender de formas llamativas.

CAROLINA HERRERA_HER 0411GS_20970508079O_R00.jpg

Cortesía

Lentes para rostro cuadrado: cómo suavizar los ángulos

Una mandíbula marcada, una frente amplia y una longitud facial cercana al ancho suelen caracterizar los rostros cuadrados. Las monturas ovaladas o redondeadas generan un contraste visual con sus líneas más rectas. Los modelos tipo aviador también pueden funcionar, dependiendo de su tamaño y de la forma del puente.
Las gafas con bordes muy angulares no están prohibidas: pueden reforzar deliberadamente la estructura de las facciones. La elección depende del efecto que se quiera conseguir, ya sea suavizar los contornos o acentuar su definición.

CAROLINA HERRERA_HER 0406S_2096790GBY9O_R00.jpg

Cortesía

Rostro alargado: monturas que equilibran las proporciones

Cuando el rostro es visiblemente más largo que ancho, las monturas con mayor altura vertical pueden ayudar a equilibrar su apariencia. Los diseños rectangulares altos, ovalados y de inspiración retro merecen un lugar en la selección.
También conviene revisar el ancho total de las gafas. Una montura demasiado estrecha puede enfatizar la longitud facial, mientras que una que guarde proporción con los pómulos suele integrarse mejor con el conjunto.

CAROLINA HERRERA_HER 0406S_2096790GBY9O_O00.jpg

Cortesía

Qué lentes elegir para un rostro en forma de corazón

La frente amplia, los pómulos definidos y una barbilla más estrecha caracterizan el rostro con forma de corazón. Las monturas ovaladas, los diseños ligeros y algunas versiones de aviador permiten distribuir visualmente el peso del accesorio sin concentrar demasiada atención en la parte superior.
Los modelos cat-eye también pueden funcionar, especialmente cuando sus extremos no son excesivamente anchos. Más que descartar una silueta, conviene observar cómo se relaciona con la frente, los pómulos y la mandíbula.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-4411.jpg
Celebridades
Cara Delevingne opta por lentes de caleidoscopio
Agosto 20, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-1219.jpg
Moda
Los lentes de sol más icónicos de la historia
Junio 11, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Las gafas de sol también se eligen por sus detalles

La forma del rostro es solo uno de los criterios. El puente debe apoyarse correctamente en la nariz, las varillas no deben presionar las sienes y el armazón no debería deslizarse al caminar. Si las gafas descansan sobre las mejillas al sonreír, conviene probar otro ajuste.
El diseño también permite expresar un estilo personal. La colección PEARLS de Carolina Herrera, por ejemplo, incorpora perlas blancas y esferas metálicas doradas en las varillas, mientras que HOUSE OF HERRERA apuesta por remaches redondeados y contrastes entre materiales. Son dos aproximaciones distintas al detalle, desde una estética joya hasta una propuesta gráfica.
Por encima de cualquier recomendación estética, las gafas deben ofrecer protección contra los rayos ultravioleta. Busca una etiqueta que indique protección UV400 o bloqueo del 99 al 100 % de los rayos UVA y UVB; el color oscuro de los cristales, por sí solo, no garantiza esa protección.

Carolina Herrera Gafas de sol
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_846737618_18655707820059018_1491919251574987246_n.jpg
Moda
Céline Dion recupera su icónico vestido de CHANEL de 1997 con una nueva creación de Matthieu Blazy
Octubre 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
unnamed.jpg
Moda
House of Margo lleva lo mejor del diseño mexicano a París
Octubre 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
1080xx1350_NP_HW_YG-TQ_NL-ER.jpg
Moda
Tiffany & Co. lleva las turquesas y perlas Akoya a su icónica colección HardWear
Octubre 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Behemoth!" Gala - The 70th BFI London Film Festival
Moda
Lux Pascal lleva un vestido de Chanel que redefine la silueta de reloj de arena
Octubre 14, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
carla fernandez volvo fashion week.png
Moda
Carla Fernández inaugura Volvo Fashion Week México 2026 con su colección PACÍFICA
La diseñadora abre la Semana de la Moda en México con una colección que explora el intercambio cultural entre Asia, América y Europa a través de la moda.
Octubre 13, 2026
 · 
Gabriela Santillán
Street Style - Copenhagen Fashion Week Spring/Summer 2027 - Day Two
Moda
Por qué todo el mundo viste de morado este otoño 2026
Del púrpura real al berenjena, las nuevas combinaciones con rojo cereza y chocolate demuestran que este tono tiene más posibilidades de las que imaginas
Octubre 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mercedes-Benz Fashion Week Mexico Autumn/Winter 2017 - Raquel Orozco
Moda
Todo lo que debes saber sobre Volvo Fashion week si eres una fanática de la moda mexicana
Las pasarelas conviven con conferencias y encuentros de la industria. Conoce qué debes revisar antes de organizar tu asistencia y qué opciones tienes para acercarte al evento
Octubre 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
1T7A4501_Panorama.jpg
Moda
Swarovski transforma un departamento de París en una experiencia inmersiva de lujo
La colección Vienna, los diamantes creados en laboratorio y las piezas florales de Idyllia protagonizan la presentación de la Maison durante la Semana de la Moda de París
Octubre 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García