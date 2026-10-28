¿Es mejor la sauna o el baño de vapor? Esto debes saber antes de elegir

La temperatura no es el único factor que distingue una sauna de un baño de vapor. Aunque ambos espacios utilizan el calor para favorecer la relajación, la humedad modifica la forma en que el cuerpo regula su temperatura y elimina el exceso de calor. Elegir entre uno y otro depende de la experiencia que se busca, la tolerancia personal y las precauciones que conviene tomar antes de entrar.

Sauna seca: qué ocurre en el cuerpo

La sauna tradicional suele mantener temperaturas de entre 70 y 100 °C, con una humedad relativamente baja. Sus superficies de madera y sus bancos escalonados forman parte de una tradición finlandesa que lleva siglos asociada con el descanso y la convivencia.

Al exponerse al calor, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, aumenta la circulación hacia la superficie corporal y se acelera el ritmo cardiaco. La sudoración ayuda a regular la temperatura, pero también provoca pérdida de líquidos.

Algunos estudios relacionan el uso habitual de la sauna con una menor incidencia de determinadas enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, buena parte de esta evidencia procede de estudios observacionales, por lo que no demuestra que la sauna, por sí sola, prevenga enfermedades. Tampoco sustituye la actividad física ni un tratamiento médico.

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Baño de vapor: qué lo hace diferente

El baño de vapor trabaja con temperaturas generalmente más bajas, alrededor de 40 a 50 °C, y una humedad cercana al 100 %. El ambiente húmedo hace que el calor se sienta intenso, incluso cuando el termómetro marca menos grados que en una sauna seca.

Algunas personas encuentran reconfortante el vapor cuando tienen congestión nasal temporal, porque la humedad puede aliviar la sensación de sequedad e irritación. No obstante, no cura resfriados ni infecciones respiratorias, y el alivio puede variar de una persona a otra.

La humedad también dificulta que el sudor se evapore. Por eso, una temperatura ambiental inferior no significa necesariamente que el organismo experimente menos estrés térmico. En un baño de vapor, el cuerpo puede tener más dificultades para disipar el calor.

Baño de vapor: qué lo hace diferente Dimenshtein Olga

¿Cuál conviene elegir según el objetivo?

Para relajarse después de una jornada exigente, ambas opciones pueden resultar agradables. La elección dependerá de si se tolera mejor el calor seco o el ambiente húmedo.

Después del ejercicio, la sauna puede ofrecer una sensación temporal de relajación muscular, pero no reemplaza la recuperación, el descanso, la hidratación ni una alimentación adecuada. Si el entrenamiento ha sido intenso, conviene dejar que el cuerpo reduzca su temperatura y reponer líquidos antes de exponerse a más calor.

Si el objetivo es aliviar la sensación de congestión nasal, el vapor puede resultar más confortable. En cambio, si se busca una experiencia tradicional de calor seco, la sauna suele ajustarse mejor a esa preferencia.

Ninguno de los dos métodos produce una pérdida significativa de grasa. El peso que disminuye inmediatamente después de una sesión corresponde principalmente al agua eliminada mediante el sudor y se recupera al rehidratarse. Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que estos tratamientos eliminan toxinas de manera extraordinaria.

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Cuánto tiempo permanecer y qué precauciones tomar

Quienes nunca han utilizado una sauna o un baño de vapor pueden empezar con sesiones de cinco a diez minutos y salir antes si sienten incomodidad. No existe una duración universal que garantice seguridad: la temperatura, la humedad y el estado de salud modifican la tolerancia.

Beber agua antes y después, evitar el alcohol y enfriarse gradualmente son medidas básicas. Ante mareo, náuseas, debilidad, palpitaciones inusuales o dolor de cabeza, hay que salir del recinto y buscar un lugar fresco.

Las personas con enfermedades cardiovasculares, presión arterial baja o inestable, embarazo o tratamientos que alteren la regulación térmica deben consultar con un profesional sanitario antes de utilizarlos. También conviene evitarlos durante una enfermedad aguda, fiebre o deshidratación.