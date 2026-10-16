Los colores que Le Corbusier eligió para transformar los espacios arquitectónicos ahora encuentran una interpretación en la relojería suiza. Rado presenta tres relojes de edición limitada de la colección True Round x Les Couleurs Le Corbusier, inspirados en edificios emblemáticos del arquitecto y en su sistema cromático, conocido como Polychromie Architecturale. La propuesta forma parte de la participación de la firma en Design Week México 2026 y plantea una conexión entre dos disciplinas que comparten una preocupación esencial: la relación entre forma, función y material.

Polychromie Architecturale: el color como herramienta de diseño

Le Corbusier, una de las figuras centrales de la arquitectura moderna, entendía el color como un elemento capaz de modificar la percepción de un espacio. En 1931 desarrolló una primera colección de 43 tonos arquitectónicos y, en 1959, amplió el sistema con otros 20 colores. La selección respondía a una intención concreta: reunir tonalidades que pudieran combinarse de manera armónica y producir distintas sensaciones visuales.

La Polychromie Architecturale no funciona como una carta de colores decorativa. Su estructura permite estudiar cómo los tonos interactúan entre sí y cómo influyen en la percepción de superficies, volúmenes y ambientes. Esa relación entre color y arquitectura constituye el punto de partida de la colaboración con Rado, que traslada referencias del trabajo de Le Corbusier a un objeto de escala mucho menor.

Rado transforma la teoría del color de Le Corbusier en tres relojes de edición limitada Cortesía

Tres relojes inspirados en edificios emblemáticos

La colección Rado True Round x Les Couleurs Le Corbusier reúne tres modelos que toman como referencia la Cité Radieuse, en Marsella; el Carpenter Center for the Visual Arts, en Massachusetts; y el Palace of Assembly, en Chandigarh, India.

Cada pieza traduce rasgos de su edificio de referencia mediante el color, la textura y los detalles de la esfera. El modelo blanco marfil incorpora un grabado láser que evoca la superficie de hormigón de la Cité Radieuse. La versión gris hierro toma como referencia el Carpenter Center, mientras que el modelo negro remite al Palace of Assembly.

Las agujas aportan acentos cromáticos que contrastan con las cajas y los brazaletes monocromáticos. El resultado evita reproducir literalmente las fachadas: convierte sus superficies y sus combinaciones de color en recursos gráficos adaptados a la esfera.

La cerámica como parte del lenguaje visual

Rado utiliza cerámica de alta tecnología para fabricar las cajas y los brazaletes de los tres relojes. El material ocupa un lugar importante en la identidad de la firma por su resistencia, ligereza y capacidad para ofrecer diferentes colores y acabados.

Los modelos incorporan el calibre automático R763, con una reserva de marcha de 80 horas y una espiral antimagnética Nivachron. También cuentan con cristal de zafiro curvado con tratamiento antirreflectante en ambas caras y resistencia al agua de hasta 50 metros.

La elección de la cerámica no responde únicamente a una cuestión técnica. Su acabado uniforme permite que el color tenga un papel central en el diseño, mientras que las agujas introducen contrastes que remiten a la relación cromática presente en la obra de Le Corbusier.

Rado transforma la teoría del color de Le Corbusier en tres relojes de edición limitada Cortesía

Relojería y arquitectura en Design Week México 2026

Rado participa por cuarto año consecutivo como patrocinador de Design House, una de las plataformas integradas en Design Week México. La exposición se celebra del 8 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el número 1305 de Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, con horario de 10:00 a 18:00 horas.

Además de los tres modelos inspirados en Le Corbusier, la muestra reúne otros relojes de la firma, incluidos diseños de la familia True Square y colaboraciones con creadores como Tej Chauhan y Kunihiko Morinaga.

La colección establece un diálogo entre arquitectura y relojería sin depender de una reproducción literal. Su interés reside en trasladar un sistema concebido para organizar espacios a un objeto que acompaña la vida cotidiana. En esa transformación, el color deja de ser un detalle secundario y se convierte en una parte esencial de la identidad del diseño.