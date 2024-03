Ellos son los dos adorables hijos de Anne Hathaway con su esposo Adam Shulman

Anne Hathaway es de las actrices más queridas, y aunque el público la ha elogiado por su amplia filmografía, ella misma sabe que se siente muy orgullosa de su faceta como mamá de dos niños. Junto con su esposo Adam Shulman ha mantenido a su familia en privado, respetando la identidad de los pequeños, pero siendo abierta con respecto al viaje de la maternidad. Esto es lo que sabemos de sus adorables hijos.

¿Cuántos hijos tiene Ana Hathaway?

Anne Hathaway es una orgullosa madre de dos hijos, Jonathan Rosebanks Shulman y Jack Shulman. Ella mantiene su vida familiar en privado, pero ocasionalmente comparte breves visiones. Su hijo mayor, Jonathan, nació en 2016 —su segundo nombre, Rosebanks, es una combinación del nombre de su abuela, Roseline, y el apellido de soltera de la madre de su esposo. Su segundo hijo, Jack, se unió a la familia en 2019.

Hathaway ha expresado que lo esencial para una nueva madre es la organización de tiempos. Años atrás habló en Good Morning America y confesó con risas que gracias tuvo que salir a alimentar a su bebé justo cuando se estrenaba su película, Alice Through the Looking Glass, por lo que se perdió los primeros 15 minutos del filme. Cuando se estrenó como mamá, una fuente cercana a la pareja declaró a un portal de noticias que Anne “lleva mucho tiempo esperando este momento y ha esperado a que fuera el momento adecuado para tomarse un descanso de Hollywood. Les ha dicho a sus amigos que quiere poner en pausa su carrera y concentrarse en ser madre a tiempo completo”, explicando que la actriz tomaría un tiempo fuera de la actuación.

En una nueva entrevista con Porter, la madre de dos hijos de 41 años explicó por qué intenta separar su imagen pública de su vida personal. “Yo soy yo en este momento, pero eso no significa que sea mi yo completo en este momento”, "[...] Mi familia tiene necesidades, y una de las necesidades de los niños es que necesitan poder definir sus propias vidas”. Respecto a su carrera cinematográfica y su familia, Hathaway continuó: “Ni siquiera se me ocurre vincular los dos, excepto a través de la gratitud de que se sirvan mutuamente de manera tan hermosa. Pero se sirven mutuamente a través de mí, y no a través de un espacio que esté fuera de mí".