Miu Miu recupera los sneakers de running de los años 90 y los convierte en el nuevo objeto de deseo

La RC150, un modelo de running creado por New Balance a finales de los años 90, acaba de cambiar de escenario: de las carreras de ruta a la pasarela Primavera-Verano 2027 de Miu Miu en París. La firma italiana tomó este sneaker técnico, famoso por su peso de apenas 150 gramos, y lo convirtió en una pieza de moda mediante una reconstrucción que conserva su carácter deportivo, pero altera por completo la forma en que se lleva y se percibe.

De sneaker de competición a pieza de colección

El nombre RC150 no es arbitrario. El modelo original fue concebido como un sneaker ligero para competir en carreras de ruta y su construcción de 150 gramos fue uno de sus principales argumentos técnicos. Las versiones vintage actualmente son difíciles de encontrar, un detalle que ayuda a explicar por qué Miu Miu eligió precisamente este modelo para continuar su conversación con New Balance.

La colaboración comenzó en 2022, cuando Miu Miu presentó una versión deconstruida de la New Balance 574. Después llegaron la 530 SL y la 530 SL Ballerina. Para Primavera-Verano 2027, la elección de la RC150 cambia ligeramente el registro: en lugar de partir de una silueta que el público reconoce inmediatamente como sneaker de lifestyle, recupera un modelo asociado con el rendimiento deportivo de los años noventa.

Qué cambió Miu Miu

La nueva New Balance x Miu Miu RC150 conserva la ligereza como una de sus características principales, pero su construcción adquiere un aspecto deliberadamente intervenido. El upper utiliza mesh técnico flexible y suma un bordado de zigzag que atraviesa la superficie y rompe con la apariencia limpia de un sneaker convencional.

También incorpora una suela UltraLight y un sistema de cordones colocado de una manera poco habitual. Los cordones pasan por presillas exteriores y quedan anudados de forma suelta en la parte delantera. Además, pueden cambiarse, lo que permite modificar el aspecto del sneaker.

La paleta también mira hacia atrás. Los colores toman como referencia los sneakers de running de finales de los años noventa, con opciones suaves y otras más intensas. Es una forma bastante precisa de recuperar la estética de aquella década sin convertir la colaboración en una reproducción literal del modelo original.

Miu Miu recupera los sneakers de running de los años 90 y los convierte en el nuevo objeto de deseo Miu Miu

Por qué los 90 vuelven a resultar relevantes

La elección de un sneaker técnico de aquella época dice algo sobre la relación actual entre deporte y lujo. Durante años, los sneakers dejaron de ser únicamente calzado funcional para convertirse en piezas capaces de construir una identidad estética completa. Miu Miu lleva esa lógica un paso más allá: toma un objeto creado para resolver una necesidad concreta —correr con el menor peso posible— y lo convierte en un objeto de moda.

También hay una cuestión de nostalgia. Los años noventa ofrecen un archivo particularmente fértil para las firmas que buscan recuperar códigos deportivos sin recurrir a referencias excesivamente literales. La silueta delgada, los materiales técnicos, los colores propios del running y la ligereza visual pertenecen a una época en la que el calzado deportivo todavía conservaba una apariencia eminentemente funcional.

Miu Miu transforma precisamente esa funcionalidad en parte de su atractivo. El sneaker no intenta ocultar que nació para correr; ahí reside buena parte de su interés.

Miu Miu recupera los sneakers de running de los años 90 y los convierte en el nuevo objeto de deseo Miu Miu

Cuándo estará disponible la nueva New Balance x Miu Miu

Las piezas presentadas durante el desfile Primavera-Verano 2027 llegarán a tiendas seleccionadas de Miu Miu y a su plataforma digital en febrero de 2027. Por ahora, el precio de la RC150 no aparece especificado en el material de lanzamiento.

La colaboración también deja una lectura interesante para la próxima temporada: el objeto de deseo no tiene necesariamente que ser nuevo. A veces basta con recuperar una pieza que ya tenía una función, una historia y un diseño reconocible, y cambiar por completo el contexto en el que la vemos. En el caso de la RC150, correr sigue siendo parte de su ADN; lo que ha cambiado es todo lo que ahora significa llevarla.