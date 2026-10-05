¿Por qué Chanel convirtió a los pájaros en el símbolo de su colección Primavera-Verano 2027?

Los pájaros representan la libertad en la colección Primavera-Verano 2027 de Chanel, pero Matthieu Blazy lleva esa idea mucho más lejos y los convierte en una forma de hablar sobre Gabrielle Chanel, su transformación personal y la manera en que una mujer puede cambiar de identidad sin dejar atrás las versiones anteriores de sí misma. Presentada este 5 de octubre en el Grand Palais de París, la colección utiliza al vencejo y la golondrina como símbolos de movimiento, ligereza y emancipación.

Gabrielle Chanel como punto de partida

La colección forma parte de la conversación que Matthieu Blazy ha establecido con la figura de Gabrielle Chanel desde su llegada a la dirección artística de la casa. Para esta temporada, el diseñador parte de una idea concreta donde las mujeres acumulan distintas identidades a lo largo de su vida. No dejan de ser quienes fueron e incorporan nuevas versiones de sí mismas.

Esa lectura resulta importante para entender por qué los pájaros aparecen aquí. Chanel construyó buena parte de su identidad a partir de la libertad: prendas que permitían moverse, trabajar, viajar y vestir de una manera menos rígida. Matthieu Blazy recupera ese principio, pero lo lleva hacia una colección que no pretende reconstruir literalmente el pasado de la fundadora.

De ahí que los vencejos y las golondrinas funcionen como algo más que un motivo decorativo. El vuelo introduce una idea de movimiento constante, mientras que el pájaro se convierte en una representación visual de esa libertad que atraviesa la historia de Chanel.

Chanel SS2027 Look 55 Chanel

El pájaro aparece en la ropa, pero también en los accesorios

El símbolo se incorpora de distintas maneras a la colección Primavera-Verano 2027. Hay botones, piezas de joyería y bordados inspirados en aves, integrados en prendas que también juegan con transparencias, volúmenes y tejidos ligeros.

Uno de los detalles más literales apareció al final de la colección a través de una minaudière con forma de jaula para pájaros, de la que las aves parecen haber escapado. Este recurso funcionó como una pequeña escena dentro del desfile ya que la jaula permaneció, pero los pájaros ya no estaban dentro de ella.

Ese accesorio concentra buena parte del argumento de la colección. La libertad no se presenta como una abstracción romántica, sino como la posibilidad de salir de una estructura establecida y transformar aquello que parecía definitivo.

La ligereza también está en los tejidos

El concepto del vuelo no se limita a los estampados o a los accesorios. Matthieu Blazy trabaja la sensación física de libertad mediante tejidos desarrollados para moverse con el cuerpo.

Las transparencias de seda se superponen para crear efectos que recuerdan a formaciones de nubes, mientras que los cortes amplios y las capas cambian con el movimiento. El resultado modifica la percepción del traje tradicional de Chanel: algunas prendas mantienen códigos reconocibles de la casa, pero pierden rigidez.

Incluso el tweed, uno de los materiales más asociados con Chanel, aparece reinterpretado mediante una versión elástica y ligera llamada smocked tweed. Su construcción permite mayor movilidad y acerca el tejido a la comodidad de una segunda piel.

Del traje masculino a una nueva idea de feminidad

La libertad también aparece en la manera en que Matthieu Blazy reconstruyó la sastrería con prendas inspiradas en el tradicional clóset masculino, se desmontan y vuelven a ensamblarse como chalecos, pantalones y trajes de falda. Los vestidos de inspiración de los años treinta, por su parte, incorporan lentejuelas, estructuras al bies, tejidos de punto y cuentas sin perder ligereza.

La colección evita convertir estos códigos históricos en piezas de museo. Los toma como materia prima para hablar de transformación, una idea que conecta directamente con el símbolo del pájaro.

Por eso, el vuelo en Chanel Primavera-Verano 2027 no funciona únicamente como una referencia estética. Es la metáfora que permite a Matthieu Blazy unir pasado y presente sin congelar ninguno de los dos: Gabrielle Chanel aparece como origen, mientras sus códigos se transforman para acompañar a una mujer que, como un pájaro, necesita movimiento para seguir avanzando.