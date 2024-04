¿Cuál es la diferencia entre el dress code y la temática de la Met Gala?

La MET Gala es probablemente la pasarela más famosa del mundo que no está relacionada directamente con el mundo de la moda —y es que el fin de la famosa gala es ayudar económicamente al Museo Metropolitano de Nueva York. Pero desde hace muchos años se ha convertido en un desfile lleno de celebridades que suelen impactar con sus atuendos. La Met Gala 2024 está a la vuelta de la esquina (lunes 6 de mayo), que será con un dress code basado en The Garden of Time, con el tema inspirado en la exhibición Sleeping Beauties: The Awakening of Fashion (y no, no se trata de la Bella Durmiente o a las princesas Disney). Serán 50 prendas históricamente significativas de la colección del Met que son demasiado frágiles para volver a ser usadas. Pero entre glamour, fotos de paparazzi, derroche de brillo y mucha extravagancia, nos preguntamos ¿cuál es la diferencia entre el tema y el código de vestimenta de la Met Gala?

¿Cuándo es la Met Gala 2024?

The Costume Institute Benefit (también conocido como la Gala del Met) se llevará a cabo el lunes 6 de mayo de 2024. Este beneficio proporciona al departamento su principal fuente de financiamiento anual para exposiciones, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras capitales.

¿Cuál es la diferencia entre temática y dress code en la Met Gala?

En la Met Gala, la temática y el dress code son dos conceptos relacionados, pero distintos. El tema es la idea o concepto central que inspira la exposición anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (es el departamento curatorial del museo que posee más de 33 mil objetos que abarcan siete siglos de vestimenta y accesorios de moda). Y para hacer estas exposiciones, pues se requiera dinero, por eso existe una gala desde 2014 —hasta la fecha, la Met Gala ha recaudado más de $223.5 millones al Instituto del Vestido.

El código de vestimenta es un conjunto de pautas más específicas que establecen los organizadores de la Met Gala para la vestimenta de los invitados. Puede ser tan literal como ‘Karl Lagerfeld, A Line of Beauty’ (2023) o tan amplio y libre de creatividad como ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’ (2018). Si te fijas, no es forzoso que haya una relación idéntica entre tema y dress code en la Met Gala.

¿Cuál es la temática de la Met Gala 2024?

El Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute anunció que honrarán a 50 ítems vintage considerados piezas históricas, pero que son tan delicadas que ya no podrán exponerse ni en un maniquí. De ahí el nombre del tema: Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. El MET también refirió que serán 250 diseños que abarcan cuatro siglos de la colección permanente del museo, incluyendo obras de Christian Dior, Yves Saint Laurent y más.

El tema de esta Gala del Met se centra más en la sostenibilidad y en revivir piezas icónicas de la historia de la moda que son demasiado delicadas para ser usadas nuevamente y que eventualmente se convierten en ‘bellezas dormidas’.

¿Cuál es el dresscode de la Met Gala 2024?

El código de vestimenta de la Met Gala 2024 será The Garden of Time (El Jardín del Tiempo), inspirado en la novela homónima de J.G. Ballard. Es una extraña e intrigante historia que no revela mucho contexto: nos presentan al conde Axel y su esposa viviendo en una mansión aparentemente idílica y aislada. Ellos cuidan de un hermoso jardín que guarda el secreto de su existencia inusual; al elegir flores específicas, pueden manipular el tiempo mismo, creando un paraíso personal. Sin embargo, sus acciones tienen consecuencias, y la historia explora temas de aislamiento, control y la naturaleza cíclica de la historia humana.

Dadas las referencias evidentes al mundo natural, podemos esperar ver muchos motivos florales en los looks de la alfombra roja de este año.