Lady Duff Gordon, la diseñadora que sobrevivió al Titanic y transformó la moda del siglo XX

Con las trágicas noticias del submarino desaparecido de OceanGate Expeditions, el mundo recordó lo que fue de la trágica historia del Titanic. El accidente del barco que se chocó con un iceberg en 1912 y se hundió —matando a más de mil quinientas personas— quedó escrito en la posteridad, y ahora que la crónica moderna nos presenta a un sumergible que pretendía llegar hasta los restos del Titanic —con tres de los cinco pasajeros siendo millonarios—, no queda más que aprender de la historia (porque quien no la entiende, está colmado a repetirla). En esta ocasión te contaremos de una mujer que sobrevivió al Titanic, quien podría considerarse la primera ‘influencer de moda’, Lady Duff Gordon.

¿Quién fue Lucy, Lady Duff Gordon?

¿Recuerdas cuando Rose (Kate Winslet) le contó a Jack (Leonardi DiCaptio) que ‘Lady Duff Godron hace lencería naughty’? Pues ese personaje sí existió, y está basado en esta afamada diseñadora.

Lucy Christiana Sutherland nació un 13 de junio de 1863 en Londres, hija del ingeniero civil Douglas Sutherland y su esposa Elinor Saunders; su hermana fue la famosa novelista Elinor Glyn. Su papá murió cuando era joven y ella, al mudarse, tomó inspiración de la moda gracias a su colección de muñecas.

Lucy estuvo casada en dos ocasiones: con James Stuart Wallace (tuvieron una hija) y tras el alcoholismo e infidelidades de su primer marido, llegó a segundas nupcias con Sir Cosmo Duff-Gordon, un millonario barón, terrateniente y deportista escocés.

getty

getty

El camino de la moda para Lucy Duff Gordon

Para solventar sus gastos como mujer divorciada, empezó a trabajar como modista desde casa y en 1893 abrió Maison Lucile en Londres. Después creó Lucile Ltd, la sociedad mercantil, con la que creó múltiples vestuarios para los royals, la aristocracia inglesa y para estrellas del teatro —entre estas personas estaban, por ejemplo, Lillie Langtry y la reina Alexandra—.

Sus piezas estuvieron en ‘Our Mutual Girl’ (1914) y ‘The Perils of Pauline’ (1914), y fue gracias con estas producciones que se pudo dar a conocer ante el público norteamericano —para 1910 ya tenía su primer estudio en Nueva York—; incluso se volvió columnista para Harper’s Bazaar.

En sus diseños pululaban los tonos pastel con telas drapeadas en muchas capas, tanto gruesas como transparentes. Los diseños rondaban desde bicolores sencillos (como blanco y negro), hasta bordados y estampados florales que cubrían las piezas. Algunas de estas están en exhibición, como en el Victoria & Albert Museum en Londres.

En 1960, el Museo adquirió una muestra representativa del guardarropa de la señorita Heather Firbank, que data de principios de 1900 hasta 1920. Las prendas particularmente distintivas incluyen vestidos de día en tonos pasteles discretos, trajes perfectamente confeccionados y elegantes vestidos de noche, como este vestido de satén. Revela a Lucile (Lady Duff Gordon) en un estado de ánimo bastante contenido. La falda larga con abertura es especialmente interesante, aunque su construcción drapeada no es demasiado reveladora a pesar de la afirmación de Lady Duff Gordon de haber “sorprendido a Londres... con faldas drapeadas que se abrían para mostrar las piernas”. información del ‘evening dress (1913)’ de Lucy Duff Gordon expuesto en el victoria and albert musem.

Miss Jose Lennard modela un vestido diseñado por Lady Duff Gordon en el Royal Opera House Dance getty

Lady Duff Gordon, la polémica sobreviviente del Titanic

Sobrevivir al Titanic le costó su reputación... porque no quisieron compartir el bote salvavidas. La historia dice que ella y su esposo se viajaron en primera clase y firmaron como ‘Mr. and Mrs. Morgan’ para evitar atraer a la prensa, también les acompañaba su secretaria Kaura Mabel Francatelli.

Cuando el Titanic chocó contra el iceberg y se empezó a hundir, los Duff-Gordon escaparon en el bote No. 1, que estaba designado para 40 personas pero solamente dejaron abordar a 12. Las razones de por qué evitaron que haya más personas adentro aún se desconoce, pero presuntamente al bajar Lady Lucy le dijo a su secretaria, “ahí se quedará tu hermoso camisón”.

La afamada diseñadora confesó su versión a The Mirror años después: “todos estaban apurados por ese bote. Unos cuantos hombres regresaron con el Capitán Smith [...] Recuerdo que me empujaron hacia uno de los botes y me ayudaron a subir”.

La presión de los medios por este incidente fue tal, que la pareja recibió otro tipo de parecer ante el público. Aún así, Lucy siguió envuelta en la moda y como columnista, hasta que falleció por cáncer de mama a la edad de 71, y ahora su legado de la moda —y de tales historias— permanece.

getty

No te vayas sin leer: La historia de cómo el romance de Coco Chanel con un príncipe ruso la llevó a crear Chanel No. 5.