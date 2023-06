El corte de pelo que según Carolina Herrera te quita elegancia

La misma mujer que dijo “no hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven” tiene otra declaración similar, pero con respecto al cabello. Y sí, se trata de un corte de pelo tan popular que es innegable en popularidad, pero que según Carolina Herrera, definitivamente no te hace lucir elegante si eres una mujer madura: el cabello largo.

Carolina Herrera y el corte de pelo que según ella carece de elegancia

De las 25 frases de Carolina Herrera para empoderar tu estilo, también han habido comentarios que la colocaron en la lupa de la polémica. Una de ellas siendo que las mujeres maduras no deberían usar el cabello largo.

Así lo sustentó en una entrevista con el Daily Mail para dar sus mejores tips de estilo antes de cumplir 80 años. Además de mencionar lo de las mini faldas, dijo: “considero que a cierta edad las mujeres deberían cortarse el cabello. No creo que el pelo largo [pasando los hombros] luzca bien”.

"Últimamente he admirado a las mujeres con cabello platinado o blanco, mujeres que se dejaron el color natural. Estoy fascinada con ello. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea del proceso para llegar a ello”, añadió la empresaria.

“Una mujer debería envejecer con gracia y no tratar de aparentar una edad que no tiene, o parecerá ridícula. Veo a muchas mujeres en la calle que, desde atrás, lucen muy bonitas con su cabello largo y sus faldas cortas. Pero cuando se dan vuelta, se ven mayores”, dijo Carolina Herrera al tabloide. Para la exitosa diseñadora, nada envejece más a una mujer que fingir que todavía es joven, y considera fundamental cultivar su propio estilo personal después de cierta edad —incluso si eso significa sacrificar varios centímetros de cabello.

Cortes de cabello que Carolina Herrera aprobaría

Si crees necesario ya dejar de lado el pelo largo, tenemos algunas propuestas que no fallan para hacerte lucir elegante, chic y sofisticada, aún si te sientes curiosa con probar el cabello corto.

• French bob: El corte bob nunca pasa de moda, pero si agregas un flequillo, te hará lucir elegante y femenina. Basta con acomodarlo con ondas que puedes lograr con una secadora después del baño.

• Midi con capas: Esta opción también es adecuada para ti si aún no te atreves a llevarlo muy corto, el midi con capas es ideal para quienes se están dejando crecer el cabello, por ejemplo. Si quieres agregar versatilidad, usa fleco desvanecido, no lo uses recto.

•Corte bob ‘Modern Diana': Esta tendencia es producto de la fiebre que tuvo el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, combinada con el resurgimiento de los cortes voluminosos como el shag, el Wolf Cut y los bobs sexys y despeinados.

• Blunt pixie bob: Es un blunt más texturizado que hace volumen, pues viene en varias capas y puedes llevarlo mucho más corto que en el corte tradicional.

