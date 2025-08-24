El inesperado truco de estilo que las expertas han puesto de moda para seguir llevando pareos en otoño 2025

Aunque el pareo ha sido considerado una prenda exclusiva de la playa, esta temporada se niega a regresar al closet para tomar protagonismo en la ciudad. Un lienzo de seda, algodón o lino que se ata con gracia a la cintura y que, de inmediato, evoca vacaciones frente al mar. Sin embargo, el otoño 2025 está desafiando esa etiqueta reducida. Gracias a un nuevo truco de estilo que ha conquistado a editoras de moda, estilistas y creadoras de contenido, el pareo se reinventa más allá del verano y encuentra un espacio inesperado en el street style.

El pareo más allá de la playa

Lo fascinante de esta transformación no está solo en la pieza en sí, sino en cómo se reinterpreta. Las expertas han descubierto que el secreto radica en el layering estratégico. En lugar de reservarlo para looks ligeros, ahora el pareo se superpone sobre pantalones rectos, faldas midi o incluso vestidos de punto. Así, la silueta vaporosa de un pañuelo estampado se convierte en un acento sofisticado que aporta textura y dinamismo al guardarropa otoñal.

La clave es sencilla pero ingeniosa: tratar el pareo como si fuese un accesorio híbrido. Ni falda, ni pañuelo, sino una tercera categoría que actualiza cualquier conjunto. Amarrado con un nudo asimétrico, envuelto sobre un pantalón sastre o ajustado con un cinturón de piel, este gesto estilístico abre la puerta a un sinfín de combinaciones.

El papel de las telas y estampados

En otoño, el pareo se adapta a un registro menos playero y más urbano. Los tonos saturados de verano ceden paso a paletas más densas entre terracotas, azules profundos, verdes musgo o estampados geométricos inspirados en los años setenta. Las telas también evolucionan; la seda y el satén continúan vigentes, pero se suman versiones en lana ligera o algodón con caída, pensadas para contrastar con botas altas o mocasines chunky.

De esta manera, un pareo puede funcionar como capa extra de color en un look monocromático, o como pieza central que reinterpreta la estética boho en clave minimalista.

Cómo lo llevan las insiders

Las imágenes que ya circulan en Instagram y TikTok muestran a insiders combinando el pareo con básicos atemporales. Algunas lo atan sobre jeans rectos, generando un efecto de falda irregular; otras lo transforman en un top cruzado que se lleva debajo de un blazer. Incluso hay quienes lo usan como fular largo, jugando con la versatilidad del tejido.

Lo interesante es que este truco ha sido adoptado no como tendencia pasajera, sino como recurso de estilo. El pareo se convierte en símbolo de creatividad y sostenibilidad: en lugar de relegarlo al clóset durante medio año, se le da nueva vida con un simple giro en la forma de llevarlo.

El mensaje detrás del truco

La moda en 2025 se mueve hacia la versatilidad consciente. En un contexto donde cada prenda debe justificar su permanencia en el armario, el pareo gana relevancia al reinventarse en escenarios insospechados. No se trata de convertirlo en uniforme urbano, sino de demostrar que la imaginación y la destreza estilística permiten prolongar la vida útil de las piezas más asociadas a un momento o lugar específico.

Getty images

Este inesperado truco de estilo confirma lo que las expertas llevan tiempo señalando: la moda ya no responde a temporadas rígidas, sino a la capacidad de reinterpretar lo que tenemos, con audacia y elegancia. Y, en ese terreno, el pareo ha encontrado un nuevo capítulo.