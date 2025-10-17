Suscríbete
Moda

El truco de estilo de Naomi Watts para estilizar la silueta y parecer más alta a cualquier edad

Naomi Watts demuestra que el estilo no tiene edad con un look de Schiaparelli que redefine las proporciones y enseña cómo parecer más alta sin renunciar a la elegancia

October 17, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
World Premiere Of Hulu's "All's Fair" - Arrivals

Amy Sussman/Getty Images

En la alfombra rosa de la premiere de All’s Fair en Los Ángeles, Naomi Watts volvió a dejar claro por qué su elegancia no depende de tendencias ni exuberancias. Mientras las grandes figuras de Hollywood desfilaban con diseños extravagantes, la actriz británica apostó por una lección de estilo tan simple como poderosa: usar la arquitectura del diseño a su favor para alargar la silueta y estilizar el cuerpo.

Su elección, un conjunto de Schiaparelli Alta Costura primavera-verano 2025, fue un ejercicio de precisión visual. El diseño combinaba un bustier negro con cuello alto, cubierto de pedrería que ascendía suavemente por el torso, y una falda blanca de satén que caía como una columna hasta el suelo. A primera vista, el look era una declaración de sofisticación, pero al observarlo con detenimiento, revelaba el verdadero secreto: las hombreras estructuradas.

Ese detalle, que muchos asocian a la moda de los 80, es en realidad un recurso clásico para elevar la línea del hombro, equilibrar la figura y proyectar una sensación de altura inmediata. En el caso de Naomi Watts, el efecto fue inmediato —e impecable— gracias al cuello alto que dirigía la mirada hacia el rostro, mientras que el contraste entre el negro del top y el blanco de la falda definía un punto de fuga vertical. Todo en su estilismo trabajaba para dibujar una figura más larga, más erguida, más segura.

Más allá de la técnica, lo que hace memorable este look es su mensaje. A sus 57 años, Naomi Watts demuestra que el estilo maduro puede ser tan vanguardista como el de una veinteañera, sin caer en lo predecible. Su presencia irradia equilibrio entre la sobriedad del diseño que se mezcla con una modernidad pulida, casi escultórica. La clave no está en esconder la edad, sino en vestir con inteligencia las proporciones que el cuerpo ofrece siempre acompañadas de los cortes que mejor le van.

La actriz pertenece a esa generación de mujeres que entienden la moda como extensión de su identidad, no como disfraz. En su elección hay experiencia, conocimiento y un instinto afinado para elegir piezas que se mueven entre la sensualidad y la contención. Ese dominio visual, que no necesita exuberancias, la coloca en un lugar reservado para quienes logran trascender el tiempo sin renunciar a sí mismas.

Naomi Watts no solo enseña cómo parecer más alta, sino cómo habitar la elegancia desde la confianza. Su truco no está en la ropa, sino en la forma en la naturalidad de quien ya no busca impresionar, sino inspirar.

Schiaparelli Naomi Watts alfombra roja
Eurídice Aiymet Garavito García
