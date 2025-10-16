Suscríbete
Moda

Chamarras de cuello alto, la tendencia de otoño-invierno perfecta para no pasar frío

Las chamarras de cuello alto o tipo chimenea se imponen como la prenda clave del otoño-invierno para no pasar frío ya que son funcionales, sofisticadas y versátiles

October 16, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2025

Chamarras de cuello alto, la tendencia de otoño-invierno perfecta para no pasar frío

Christian Vierig/Getty Images

En la moda invernal, pocas prendas logran el equilibrio entre abrigo, estilo y estructura como las chamarras de cuello alto, también conocidas como tipo chimenea. Este diseño —de líneas limpias y cuello envolvente que protege del frío sin necesidad de bufanda— se ha convertido en el nuevo lenguaje del lujo silencioso con prendas que transforman por completo la silueta, pero sin extravagancias innecesarias.

Un cuello que es arquitectura

El secreto de su encanto está en el corte ya que el cuello chimenea no se pliega como el de un suéter ni se dobla como el de una parka tradicional, se eleva y abraza el cuello con un volumen sutil que aporta una sensación de refugio. No solo protege del viento, también estiliza el rostro y alarga el cuello, generando una apariencia refinada sin esfuerzo.

Firmas como The Row, Max Mara, COS y Totême han apostado por esta silueta en colecciones que mezclan proporción y textura, en lana gruesa, cuero mate, algodón técnico o nylon reciclado el resultado son piezas que pueden pasar del aeropuerto a una cena nocturna sin perder coherencia y sin sacrificar estilo.

También te interesa...
SaveInsta.to_560103439_18531920878045865_1762001862340767696_n.jpg
Moda
Los controvertidos cuerpos desnudos de Jean Paul Gaultier, la provocación queer de Duran Lantink
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
De los pantalones vaginales a los collages sustentables así son los controversiales diseños de Duran Lantink.png
Moda
De los pantalones vaginales a los collages sustentables: así son los controversiales diseños de Duran Lantink
April 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

La estética del abrigo consciente

Aunque actualmente la moda parece moverse hacia la funcionalidad elegante, las chamarras de cuello alto encarnan la nueva definición de lujo útil que todas las insiders están buscando para otoño-invierno 2025. No buscan adornar, sino envolver y su volumen estructurado permite jugar con capas delgadas debajo, haciendo que la prenda respire y se adapte tanto a climas fríos como a días templados.

Además, esta tendencia encaja con el minimalismo cálido que domina el invierno con sus tonos neutros —camel, gris ceniza, verde seco o negro carbón— que se combinan fácilmente con prendas básicas. A diferencia de las chamarras oversize o los abrigos de corte clásico, el cuello chimenea transmite modernidad sin agresividad, más bien con discreción y carácter.

9e18c895b8d329a786d05acd36ff67de.jpg

Un cuello que es arquitectura

Pinterest

Cómo llevarlas esta temporada

La clave está en permitir que el cuello sea el protagonista. No necesita bufanda ni accesorios voluminosos; basta con un peinado recogido o unos pendientes pequeños para equilibrar la atención visual. En versiones más técnicas, como las de nylon o piel vegana, el efecto es urbano y contemporáneo; en lana o cashmere, se vuelve casi escultórico.

Una forma infalible de actualizar el look es combinar una chamarra de cuello alto con pantalones rectos y botas planas, evocando esa elegancia despreocupada que definió el estilo escandinavo. También funciona sobre vestidos de punto o faldas midi, para un contraste de texturas que se siente sofisticado sin esfuerzo.

4f2bca8343a46692a9124609434219f3.jpg

Una tendencia que no busca llamar la atención, sino sostenerla

Pinterest

Una tendencia que no busca llamar la atención, sino sostenerla

Las chamarras de cuello alto condensan la estética del otoño-invierno 2025, ideales para abrigarse sin perder forma y protegerse del clima sin esconderse. Son prendas que equilibran lo funcional y lo sensorial, y que, en su sencillez, recuerdan que el verdadero estilo no se nota de inmediato, pero deja huella.

Chamarra tendencias otoño Tendencias 2025 otoño
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
MM_ARTISANAL_LOOK_29.jpg
Moda
Las tangas con vello púbico de Kim Kardashian y el viejo miedo al cuerpo femenino
October 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana In Hackney
Moda
Los vestidos de flores de Lady Di en los años 80 vuelven a estar de moda
October 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2025 MTV Video Music Awards - Show
Belleza
Los mejores flecos de la temporada para afinar la cara y elevar los pómulos
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gleitze Swims Straits
Moda
El reloj que desafió al mar, la historia de Mercedes Gleitze y el origen del mito Rolex
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565571081_18538976842062040_1925222664590345047_n.jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri regresa al mundo de la moda con un inesperado movimiento de LVMH
El regreso de Maria Grazia Chiuri a la industria simboliza una nueva etapa para la moda italiana, donde la herencia familiar y la mirada femenina se fusionan en una visión fresca y rebelde
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - October 10, 2025
Moda
Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing
Con una corbata muy peculiar y un traje de aire andrógino, Julia Roberts vuelve a imponer su sello personal por las calles de Londres
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
Los abrigos con cuello de pelo regresan en otoño 2025 como símbolo de elegancia táctil y glam contemporáneo, reinterpretando el clásico abrigo con una mirada moderna
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three
Moda
Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025
Los pantalones anchos y fluidos se imponen como símbolo de elegancia relajada y poder sutil en cualquier momento del día durante otoño 2025
October 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García