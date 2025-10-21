Suscríbete
Moda

Qué ponerte para el gym según tu rutina, las prendas que favorecen cada tipo de entrenamiento

Cada día de entrenamiento exige algo distinto de tu cuerpo y tu ropa, asegúrate de usar cortes y telas que te hagan sentirte cómoda, segura y en sintonía con tu rutina

October 21, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El entrenamiento no empieza cuando levantas la primera pesa, sino cuando te vistes para hacerlo. Lo que usas en el gym influye en tu rendimiento, tu postura y tu seguridad, pero también en cómo te percibes frente al espejo. Elegir la ropa adecuada según el tipo de entrenamiento no es una cuestión de vanidad, sino de funcionalidad. Cada grupo muscular y cada movimiento requieren apoyo, flexibilidad o sujeción en zonas diferentes.

Día de pierna

El entrenamiento de pierna implica sentadillas, peso muerto y movimientos que exigen amplitud. Lo ideal es optar por leggings de compresión media o alta, con una pretina ancha y cintura alta para dar soporte al abdomen sin limitar el rango de movimiento. Las telas más efectivas son las de nylon con elastano, que permiten estiramiento en cuatro direcciones y evitan transparencias. Si prefieres shorts, busca un corte que se mantenga fijo y no se deslice con cada repetición. En la parte superior, un top con tirantes anchos y espalda cruzada ayuda a mantener el equilibrio entre soporte y libertad.

Outfit ideal para día de pierna

Día de espalda

Cuando entrenas espalda, el enfoque está en la postura y el movimiento de los omóplatos. Para no limitar esa apertura, elige tops de espalda descubierta o con cortes en Y o racerback, que dejan libre la zona escapular. Los materiales más cómodos son los tejidos transpirables con paneles de malla, que favorecen la ventilación. En la parte inferior, opta por leggings con costuras planas para evitar rozaduras cuando usas aparatos o realizas jalones.

Top racerback ideal para día de espalda

Día de pecho y brazos

Aquí la prioridad es la sujeción. Los ejercicios como press de pecho o fondos requieren estabilidad en la parte superior del torso, por lo que un top de alto soporte es imprescindible. Busca telas con tecnología de absorción rápida y ajuste firme, sin llegar a ser restrictivas. Los cortes con escote redondo o cuadrado ayudan a mantener el control del movimiento sin distracciones. En la parte inferior, los leggings o joggers ligeros con cintura elástica permiten movilidad sin presión sobre el abdomen.

Top de alto soporte ideal para día de brazo

Día de cardio o circuito

Para sesiones de alta intensidad, prioriza la ligereza y la transpiración. Las telas de poliéster técnico o microfibra con ventilación perforada mantienen el cuerpo fresco. Los shorts sueltos o bikers con costura interna reforzada evitan roces, mientras que los tops con espalda ventilada mejoran la comodidad.

La ligereza es indispensable para el día de cardio o circuito

Día de descanso activo o yoga

Aquí se busca fluidez y suavidad. Elige prendas de algodón orgánico con mezcla elástica o telas tipo modal, que acompañan el movimiento sin presión. Los tops tipo bra sin costuras y los pantalones de corte recto o tipo flare ayudan a conectar con una sensación de calma y presencia corporal.

Telas fluidas y ligeras son ideales para yoga

La ropa ideal para entrenar debe adaptarse al ritmo de tu cuerpo, misma que te permita moverte con confianza. Lo que llevas puesto puede influir en tu actitud, una prenda que se ajusta bien, respira contigo y te da libertad puede convertir un entrenamiento común en un momento de autoconfianza. En el gimnasio, la comodidad también es poder.

Eurídice Aiymet Garavito García
