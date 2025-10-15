Suscríbete
Moda

Los vestidos de flores de Lady Di en los años 80 vuelven a estar de moda

Los estampados florales de Lady Di reaparecen en las pasarelas actuales con una estética renovada que une romanticismo, poder y nostalgia en cada costura

October 15, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana In Hackney

Los vestidos de flores de Lady Di en los años 80 vuelven a estar de moda

Princess Diana Archive/Getty Images

Los estampados florales que definieron una época regresan con una fuerza inesperada. En las pasarelas actuales, los vestidos drapeados, los tonos acuarela y los cortes asimétricos recuerdan la elegancia atemporal de Lady Di, quien en los años 80 convirtió las flores en una extensión de su identidad.
Hoy, esas siluetas románticas, reinterpretadas con un toque contemporáneo, regresan para recordarnos que el estilo nunca muere, sólo evoluciona y se convierte en herencia.

Durante la última temporada, diseñadores como Chemena Kamali en Chloe y Wes Gordon en Carolina Herrera han rescatado los patrones que Lady Di hizo eternos: textiles fluidos, hombros estructurados y faldas envolventes que enmarcan la figura sin perder frescura. Incluso las nuevas generaciones de casas de moda han reinterpretado los vestidos con la misma mezcla de nostalgia y poder femenino que caracterizaba a la princesa.

SaveInsta.to_551903228_18529751554053973_5329278595535502844_n (1).jpg

Carolina Herrera revivió los vestidos florales de Lady Di

Instagram

Los paralelismos son evidentes. El reciente look floral de pasarela, con un corte drapeado que enmarca la cintura y flores en tonos turquesa, podría ser la versión moderna del icónico vestido que Lady Di llevó en una gala de los 80. Aquel diseño de seda con lazo lateral y estampado en azul pastel, acompañado de su inseparable collar de zafiros, es hoy una referencia de feminidad sofisticada que sigue inspirando a estilistas y diseñadores por igual.

SaveInsta.to_564999874_18530808031059618_2679301750955539762_n.jpg

Chemena Kamali en Chloe también presentó su propuesta floral en PFW

Instagram

El regreso de esta estética va más allá del homenaje pues representa una necesidad de belleza real. En tiempos dominados por el minimalismo extremo, las flores evocan una conexión con lo natural, con lo imperfecto y con lo humano. La moda se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, entre la sutileza británica y la fuerza contemporánea de una mujer que se sabe dueña de su narrativa.

SaveInsta.to_552149470_18529503868053973_3986922614344255194_n.jpg

Vestidos florales de Carolina Herrera

Instagram

Lady Di no solo llevó vestidos de florales en aquella época, también llevó consigo una nueva forma de habitar la elegancia real que en ese momento era pulcra y estática. Hoy, esos mismos motivos que adornaban sus vestidos vuelven a florecer, recordándonos que la moda —como la memoria— siempre encuentra la manera de renacer.

Lady Di Diana Spencer Vestidos Flores
Eurídice Aiymet Garavito García
