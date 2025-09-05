Suscríbete
Dos leyendas, dos relojes: Bvlgari captura la esencia de Frida Kahlo y Diego Rivera en una edición limitada

September 05, 2025 • 
Harper’s Bazaar
bulgari-tubogas-manchette-captura-la-esencia-de-frida-kahlo-y-diego-rivera-en-una-edicion-limitada.png

Credito: Bettmann/Getty Images

Hay relojes que marcan el tiempo y otros que marcan una genial intersección entre arte y alta relojería, como la edición especial de Bvlgari con dos piezas de edición limitada que celebran el legado inmortal de Frida Kahlo y Diego Rivera, íconos del arte mexicano y voces universales de la pasión y la autenticidad.

En el 96 aniversario de bodas de estos artistas, la firma italiana presenta estas verdaderas obras de arte capaces de narrar historias y emociones a través de su diseño, su ingeniería y la fuerza simbólica de los artistas que las inspiran. Quien los porta, no sólo luce estilo, sino también un fragmento de un legado cultural muy importante de México.

Fabrizio Buonamassa Stigliani, Director Creativo de Diseño de Relojes de Bvlgari, concibió esta edición como un sincero homenaje de la Maison romana a México y a dos de sus artistas más representativos. El resultado son dos relojes que nos impresionan por su profundidad, nacidas después de una investigación minuciosa y respeto absoluto por la visión de Kahlo y Rivera.

Como gran apasionado por México y la cultura latinoamericana, Fabrizio reconoce en ambos artistas un eco de sueños proyectados hacia la eternidad. Estas piezas no los retratan únicamente como pareja, sino como dos genios independientes, unidos por el arte como medio de expresión.

Tubogas Manchette: Frida Kahlo en cada detalle

El primer homenaje captura la esencia de Frida Kahlo: resiliente, intensa, apasionada. El Tubogas Manchette es un manifiesto visual de su espíritu indomable, un accesorio que redefine el statement de poder femenino.

Su caja y bisel en oro amarillo de 26 mm son tan cálidos como el sol mexicano. Cuenta con una esfera de madre perla blanca con 12 brillantes que iluminan como la mirada de Frida, y un brazalete Tubogas de una vuelta, reinterpretación de un diseño icónico de los años 70, convertido ahora en una joya escultórica.

El detalle más íntimo es un verso de Kahlo grabado en el brazalete: “Más de mil formas de besar”. Un secreto personal que convierte cada curva del oro amarillo en una declaración de vida y deseo.

En su interior late el movimiento automático Lady Solotempo, con 50 horas de reserva de marcha, resultado de una meticulosa artesanía. Limitado a solo 25 ejemplares, este reloj es un must-have para la mujer que busca un accesorio que trascienda tendencias y se convierta en una extensión de su personalidad.

bulgari-tubogas-manchette-captura-la-esencia-de-frida-kahlo.jpg

Octo Finissimo: Diego Rivera reinterpretado en el tiempo

De espíritu monumental y visión audaz, Diego Rivera inspira una versión exclusiva del Octo Finissimo, el reloj ultraplano más icónico de Bvlgari.

Su caja extrafina de oro amarillo de 40 mm, con apenas 6,40 mm de grosor es toda sofisticación. La esfera es de oro amarillo cepillado con números romanos, los primeros en aparecer en este modelo, que se acompaña por un segundero desfasado en homenaje a un mural de la Casa Azul.

El reverso revela un boceto grabado que evoca un autorretrato de Rivera, acompañado de su firma: un guiño personal que transforma el reloj en un lienzo portátil.

El Octo Finissimo incorpora el movimiento automático BVL 138 ultraplano con micro-rotor, decorado a mano con Côtes de Genève. Con 60 horas de reserva de marcha y una producción limitada a 25 piezas, es una oda a la autenticidad, a la audacia de romper reglas y a la belleza que se encuentra en lo inesperado.

bulgari-tubogas-manchette-captura-la-esencia-de-frida-kahlo-y-diego-rivera.jpg

Moda que se convierte en legado

Con estas dos ediciones, Bvlgari celebra la herencia de Frida y Diego y reafirma la unión entre la artesanía italiana y la expresión artística mexicana.

En un mundo donde el lujo suele medirse en quilates, Bvlgari redefine las reglas: el verdadero lujo está en lucir un legado, portar una historia y abrazar una obra de arte única, íntima y eterna.

