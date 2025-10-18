Suscríbete
El vestido de látex con el que Kylie Jenner llevó el Barbiecore a su punto más extremo

Kylie Jenner volvió a acaparar todas las miradas con un vestido de látex rosa que redefine la sensualidad moderna y confirma que el Barbiecore sigue muy vivo en la moda 2025

October 18, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565695991_18534253531016076_6729603627820992345_n.jpg

El regreso del látex como símbolo de poder femenino

El látex siempre ha tenido una relación ambivalente con la moda, por un lado, se asocia con la provocación y lo fetichista; por otro, con el control absoluto de la imagen. Kylie Jenner logró equilibrar ambas ideas en un solo look —un vestido ajustado en tono rosa pastel, escote corazón y largo al tobillo— que fue imposible de ignorar.

El material, brillante y moldeado al cuerpo, no solo resaltó su figura, sino que envió un mensaje claro: el dominio estético también es una forma de poder. En una era donde las siluetas hiperfemeninas vuelven con fuerza, el látex se convierte en el nuevo lienzo para reescribir la sensualidad desde la confianza, no desde la mirada ajena.

El efecto Barbie, elevado a la máxima potencia

El rosa ha sido una constante en los looks más recientes de Kylie Jenner, pero este estilismo la lleva a un terreno más teatral. Su melena larga en tono cotton candy, combinada con sttiletos a juego, evocó el espíritu Barbiecore, aunque con una lectura más atrevida y sofisticada.

Lejos de parecer una imitación del fenómeno cinematográfico, su versión apuesta por la fusión entre femineidad exagerada y control visual. Todo en el look de Kylie Jenner está perfectamente calculado, desde la textura brillante hasta la estructura del vestido. No hay improvisación; hay performance.

Un statement de imagen en la cultura pop

Este look no solo dialoga con las tendencias actuales del latex revival visto en firmas como Saint Laurent, Balmain y Mugler, sino que consolida su papel como referente estético en la cultura digital.

El látex, que durante décadas fue considerado una prenda de nicho o provocadora, se normaliza gracias a figuras que lo reinterpretan desde la moda mainstream. En este contexto, Kylie Jenner lo usa no como provocación, sino como armadura de autopercepción, una declaración de control sobre su cuerpo, su marca y su feminidad.

Con este vestido, confirma que el Barbiecore no ha muerto, solo ha evolucionado hacia una versión más poderosa, más adulta y más segura de sí misma.

Kylie Jenner Barbie rosa
Eurídice Aiymet Garavito García
