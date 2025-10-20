Suscríbete
Moda

Dakota Johnson, la nueva voz de Valentino bajo la mirada de Alessandro Michele

Dakota Johnson se convierte en embajadora global de Valentino, cerrando así un círculo creativo junto a Alessandro Michele que comenzó en Gucci

October 20, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_241234883_196437069091031_936902133059949090_n.jpg

Dakota Johnson, la nueva voz de Valentino bajo la mirada de Alessandro Michele

Instagram

En la convergencia entre cine, estilo personal y alta moda, la noticia del nombramiento de Dakota Johnson como nueva embajadora global de Valentino destaca por más que su valor comercial. Supone la materialización de una relación creativa que la actriz mantiene con Alessandro Michele desde hace años, y el inicio de un capítulo en una casa de moda que busca renovar su diálogo estético.

Dakota Johnson, cuya carrera inició en un entorno familiar ligado al cine, se ha convertido con los años en una figura clave tanto en Hollywood como en el estilo contemporáneo. En su perfil de moda, la actriz ha sabido combinar red carpets con elecciones personales que resuenan con naturalidad y una estética instintiva. Ahora, al aceptar el rol que le ofrece Valentino, posiciona su estilo como puente entre lo cinematográfico y lo sartorial.

También te interesa...
Tres películas para conocer a Greta Gerwig, la directora de Barbie
Celebridades
Tres películas para conocer a Greta Gerwig, la directora de Barbie
August 30, 2022
 · 
Erika Montejo
8 mujeres
Celebridades
De Marie Curie a Greta Thunberg: 8 mujeres que le han dado voz al feminismo
March 09, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

Por su parte, Alessandro Michele —quien asumió la dirección creativa de Valentino tras su etapa en Gucci— ha buscado consolidar una visión que une legado y excentricidad con elegancia moderna. Su colaboración con Dakota Johnson no es nueva, de hecho, la actriz fue musa suya durante los años en que él lideró Gucci, y fue rostro de campañas emblemáticas. Ahora, en Valentino, esa afinidad cobra una nueva dimensión.

¿Qué significa este movimiento?

El trabajo conjunto entre Dakota Johnson y Alessandro Michele llega en un momento clave para Valentino, una marca que pretende reafirmar su voz en la moda global mientras mantiene su herencia romana y artesana. La actriz aportará no solo su presencia icónica, sino un estilo que expresa autenticidad y sofisticación genuina. La casa, por su parte, adquiere una figura que ya conoce la zona donde convergen cine y moda, y que puede interpretar los códigos de Alessandro Michele con solvencia.

Para, Dakota Johnson el nombramiento representa un reconocimiento de su papel dentro del universo de la moda, es la puesta en valor de una estética personal que ha ido consolidándose. Y para Alessandro Michele es la reafirmación de una alianza estética de largo plazo, donde la actriz se convierte en interlocutora de su visión creativa.

Qué podemos esperar

En las próximas semanas, se espera conocer la primera campaña que protagonizará Dakota Johnson bajo la bandera de Valentino. Será una oportunidad para observar cómo se expresa el nuevo lenguaje visual de la casa desde la paleta, el uso de materiales y la narrativa fotográfica. La presencia de Dakota Johnson será clave —no solo como rostro, sino como parte de una dinámica creativa que busca sentido.

Alessando Michele Dakota Johnson Valentino embajadora Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Bailarinas de punta afilada el zapato plano que estiliza igual que unos tacones (1).png
Moda
Bailarinas de punta afilada, el zapato plano que estiliza igual que unos tacones
October 19, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
World Premiere Of Hulu's "All's Fair" - Arrivals
Moda
El truco de estilo de Naomi Watts para estilizar la silueta y parecer más alta a cualquier edad
October 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana In Hackney
Moda
Los vestidos de flores de Lady Di en los años 80 vuelven a estar de moda
October 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_563464375_18537571708035165_2303337768878651930_n.jpg
Moda
Oro y memoria, así es como Bvlgari transforma el espíritu de Frida Kahlo en una joya viva
October 15, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Gleitze Swims Straits
Moda
El reloj que desafió al mar, la historia de Mercedes Gleitze y el origen del mito Rolex
En 1927, una mujer cambió el rumbo de la relojería sin proponérselo. Su hazaña en el Canal de la Mancha marcó el nacimiento del primer reloj hermético de la historia
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_565571081_18538976842062040_1925222664590345047_n.jpg
Moda
Maria Grazia Chiuri regresa al mundo de la moda con un inesperado movimiento de LVMH
El regreso de Maria Grazia Chiuri a la industria simboliza una nueva etapa para la moda italiana, donde la herencia familiar y la mirada femenina se fusionan en una visión fresca y rebelde
October 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - October 10, 2025
Moda
Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing
Con una corbata muy peculiar y un traje de aire andrógino, Julia Roberts vuelve a imponer su sello personal por las calles de Londres
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
Los abrigos con cuello de pelo regresan en otoño 2025 como símbolo de elegancia táctil y glam contemporáneo, reinterpretando el clásico abrigo con una mirada moderna
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García